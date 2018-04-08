1. ОВЕЧКИН И «МОРИС РИШАР ТРОФИ»

Ну ты, Саш, любишь все откладывать на последний момент. Решил в матче с «Нью-Джерси» сотворить подвиг по расписанию – сделать хет-трик, чтобы выбить полтинник. А вот не получилось! Хотя все начиналось очень хорошо…

Ovechkin's in the circle. You know what happens next. pic.twitter.com/eFbBbM0KuY — Sportsnet (@Sportsnet) 7 апреля 2018 г.

Уже на третьей минуте Ови оказался в левом круг вбрасывания, и вы сами знаете, что бывает после этого – передача Евгения Кузнецова туда в офис, и Овечкин мощным щелчком расстреливает пустой угол, куда не успевает сместиться голкипер Кори Шнайдер.

Следующую шайбу пришлось ждать до начала третьего периода. И она получилась не совсем типичной, потому что теперь Овечкин бросал уже из правого круга. И показалось, что шайба залетела наугад, мимо вратаря, который допустил ошибку.

Но больше Александр Великий не забил ничего. Хотя очень старался и нанес 16 бросков, из которых восемь попали в створ. Только однажды Ови играл так, как ошпаренный – в декабре 2008-го он сделал 18 попыток-бросков. Но тогда он и был на 10 лет моложе, а энергии – вагон.

«У меня были хорошие шансы забить еще во всех периодах. Но пофиг. Дерьмо случается», - Овечкин произнес известную английскую поговорку, которую можно в более мягком варианте перевести как «Бывают в жизни огорчения».

Но какое же это огорчение, если Саша в итоге завоевал свой седьмой «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер лиги? Кстати, это повторение рекорда Бобби Халла, который тоже семь раз забивал больше всех в НХЛ за сезон. Но тогда еще Морис Ришар был жив, и приз его имени еще не учредили.

Еще интересно, что Овечкин стал самым возрастным снайпером в истории лиги со времен Фила Эспозито (1974-75). Сейчас Саше – 32 года, а Филу было 33.

«Я не хотел упускать свой 50-й гол, но теперь важнее плей-офф», - добавил Овечкин. А этот соперник уже известен. «Коламбус» на последний матч не выставил Артемия Панарина и Сергея Бобровского, слил игру «Нэшвиллу». И спустился в таблице, избежав встречи с надоедливым «Питтсбургом». Вот пусть «пингвины» бодаются с «Филадельфией», убивают друг друга. Ну а тренер Джон Торторелла вместе со своей бандой попробует взять «Вашингтон». В любом случае сборная России на чемпионат мира получит или Овечкина – Кузнецова – Орлова, или Панарина – Бобровского. Ситуация win– win.

2. ТРАВМА ТАРАСЕНКО

Вообще «Колорадо» имел преимущество, потому что проводил матч против «Сент-Луиса» у себя дома, на высокогорье. Да еще «блюзмены» играли накануне, были несвежими.

Но главная потеря произошла в первом периоде. Владимир Тарасенко провел на льду только 2.20 минуты – и получил травму руки. Российский форвард пытался остановить летящего по флангу мощного Габриеля Ландескога. Однако сделал это так неудачно, что крутанулся и повредил руку, врезавшись в борт. Подробности травмы не сообщаются, но рассказывают, что после игры Владимир ходил с перевязкой на левой руке.

В любом случае, даже если это лечить пару недель, не имеет никакого смысла дергать Тарасенко на чемпионат мира. Если только у него самого будет горячее желание, и он об этом объявит штабу сборной. «Колорадо» же провел отличный «матч смерти», вырвав путевку в плей-офф на флажке – и теперь сыграет с «Нэшвиллом». А вот «Сент-Луис» не попал в плей-офф впервые с 2011 года.

3. ОТСТАВКИ ТРЕНЕРОВ

Удивительное дело – впервые за 47 лет по ходу регулярного чемпионата НХЛ в отставку не был отправлен ни один тренер. Ни один!

«Рейнджерс» дождались, когда чаша унижения будет испита до дна, получили свои 0:5 от «Филадельфии», умылись – и только после этого убрали Алена Виньо, который работал в клубе пять лет. Кстати, очень интересно, кто теперь возглавит нью-йоркский клуб. От этого зависит, перейдет ли Илья Ковальчук в «Рейнджерс».

А сколько отставок было в сезоне КХЛ? И у нас ведь не 31, а 27 команд. Ответ: восемь отставок. Работу потеряли Игорь Захаркин («Югра»), Милош Ржига («Слован»), Илья Воробьев («Магнитка»), Алексей Кудашов («Локомотив»), Сандис Озолиньш (рижское «Динамо»), Андрей Скабелка («Авангард»), ну а «Адмирал» умудрился сменить сразу двух тренеров – сначала ушел Александр Андриевский, а за ним Фредрик Стиллман. Хотя на самом деле – три, еще ведь был Андрей Разин, но его так и не оформили.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

Набрал 2 (2+0) очка в матче с «Нью-Джерси» (5:3)

2** – Александр РАДУЛОВ (Даллас)

Набрал 3 (0+3) очка в матче с «Лос-Анджелесом» (4:2)

3*** – Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Рейнджерс» (5:0)

Общий зачет по сезону*:

84 – Малкин

79 – Кучеров

77 – Овечкин

65 – Панарин

57 – Кузнецов, Радулов

51 – Бобровский

48 – Дадонов, Тарасенко

39 – Василевский

33 – Проворов, Варламов

32 – Бучневич

23 – Анисимов

22 – Сергачев, Худобин

19 – Задоров

18 – Орлов

16 – Наместников, Зайцев

14 – Куликов

12 – Якупов

10 – Слепышев, Голдобин

8 – Антипин, Барбашев, Щербак

6 – Емелин

4 – Бурмистров, Сошников, Георгиев

3 – Шипачев, Миронов, Мамин, Зыков, Свечников

2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Колорадо – Сент-Луис – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Жирар, Бэрри, Маккиннон, Ландеског, Нието – Шварц, Шенн

К: Задоров (0+0; 0, 0, 1, 21.52)

СЛ: Тарасенко (0+0; 0, 0, 1, 2.20)

Барбашев (0+0; 0, 0, 1, 14.06)

Сошников (0+0; -1, 0, 0, 9.53)

Вашингтон – Нью-Джерси – 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ), Бэкстрем, Кемпни, ОВЕЧКИН, Бураковски – Хишир, Вуд, Марун

В: Овечкин (2+0; +1, 0, 8, 21.00)

Кузнецов (0+1; +1, 0, 3, 19.19)

Орлов (0+0; 0, 0, 1, 23.48)

Филадельфия – Рейнджерс – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

ПРОВОРОВ, Жиру, Раффл, Жиру, Жиру

Ф: Проворов (1+0; +2, 0, 4, 21.45)

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 1, 12.56)

Наместников (0+0; -1, 0, 1, 13.33)

Каролина – Тампа-Бэй – 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Д.Стаал, Уильямс, Линдхольм – Кэллахэн, Палат

К: Зыков (0+0; -1, 0, 2, 8.47)

ТБ: Кучеров (0+0; -1, 0, 0, 22.25)

Флорида – Баффало – 4:3 (3:0, 0:0, 1:3)

Юбердо, Сивиор, Бьюгстад (ДАДОНОВ), Трочек – Поминвилль, Райнхарт, О’Райли

Ф: Дадонов (0+1; +1, 0, 1, 14.03)

Мамин (0+0; 0, 0, 1, 9.18)

Эдмонтон – Ванкувер – 3:2 бул. (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль (п.бул.) – Йокинен, Мотти

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 1, 12.19)

В: Голдобин (0+0; 0, 0, 1, 13.31)

Торонто – Монреаль – 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Мэттьюз, Хаймэн, Кадри, Марло – Карр, Петри

Т: Зайцев (0+0; 0, 0, 0, 20.07)

Бостон – Оттава – 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Пастрняк, Уингелс, Хайнен, Эчари, Бэккес – Дзингел, Дзингел

Б: в Худобин (28-26; 92,9%, 59.51)

Виннипег – Чикаго – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Бафлин, Коннор, Копп, Копп – Сибрук

Ч: Анисимов (0+0; -1, 0, 0, 15.32)

Лос-Анджелес – Даллас – 2:4 (0:4, 2:0, 0:0)

Мартинес, Мартинес – Шор, Бенн (РАДУЛОВ), Бенн (РАДУЛОВ), Бенн (РАДУЛОВ)

Д: Радулов (0+3; +4, 0, 3, 21.33)

Нэшвилл – Коламбус – 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

Уотсон, Форсберг, Форсберг, Форсберг – Андерсон, Дубински

Н: Емелин (0+0; 0, 4, 1, 15.57)

Детройт – Айлендерс – 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

Зеттерберг, Абделькадер, Ларкин – Лэдд, Ли, Пулок, Таварес

Аризона – Анахайм – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Хенрик, Ракелл, Линдхольм

Калгари – Вегас – 7:1 (3:0, 3:1, 1:0)

Годро, Янковски, Янковски, Хэтавэй, Фу, Янковски, Янковски – Икин

Сан-Хосе – Миннесота – 3:6 (2:2, 0:3, 1:1)

Бернс, Павелски, Мейер – Бродин, Каллен, Гранлунд, Закер, Закер, Э.Стаал

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : Макдэвид Эдмонтон – 108 (41+67) очков, Жиру Филадельфия – 102 (34+68), КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 100 (39+61), МАЛКИН Питтсбург – 98 (42+56), Маккиннон Колорадо – 97 (39+58), Холл Нью-Джерси – 93 (39+54)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 87 (49+38), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 83 (27+56), ПАНАРИН Коламбус – 82 (27+55), РАДУЛОВ Даллас – 72 (27+45), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 66 (33+33), ДАДОНОВ Флорида – 64 (27+37).

УЖЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПАРЫ ПЛЕЙ-ОФФ

Западная конференция

Нэшвилл – Колорадо

Вегас – Лос-Анджелес

Виннипег – Миннесота

Анахайм – Сан-Хосе

Восточная конференция

Вашингтон – Коламбус

Питтсбург – Филадельфия

Восточная конференция

И В ОП П Ш О

ТАМПА-БЭЙ 82 54 5 23 296-236 113

БОСТОН 81 50 12 19 268-210 112

ВАШИНГТОН 82 49 7 26 259-239 105

ТОРОНТО 82 49 7 26 277-232 105

ПИТТСБУРГ 82 47 6 29 272-250 100

ФИЛАДЕЛЬФИЯ 82 42 14 26 251-243 98

КОЛАМБУС 82 45 7 30 242-230 97

НЬЮ-ДЖЕРСИ 82 44 9 29 248-244 97

Флорида 81 43 8 30 244-244 94

Каролина 82 36 11 35 228-256 83

Айлендерс 82 35 10 37 264-296 80

Рейнджерс 82 34 9 39 231-268 77

Детройт 82 30 13 39 217-255 73

Монреаль 82 29 13 40 209-264 71

Оттава 82 28 11 43 221-291 67

Буффало 82 25 12 45 199-280 62

ЗАПАДНАЯ конференция

И В ОП П Ш О

НЭШВИЛЛ 82 53 11 18 267-211 117

ВИННИПЕГ 82 52 10 20 277-218 114

ВЕГАС 82 51 7 24 272-228 109

МИННЕСОТА 82 45 11 26 253-232 101

АНАХАЙМ 82 44 13 25 235-216 101

САН-ХОСЕ 82 45 10 27 252-229 100

ЛОС-АНДЖЕЛЕС82 45 8 29 239-203 98

КОЛОРАДО 82 43 9 30 257-237 95

Сент-Луис 82 44 6 32 226-222 94

Даллас 82 42 8 32 235-225 92

Калгари 82 37 10 35 218-248 84

Эдмонтон 82 36 6 40 234-263 78

Чикаго 82 33 10 39 229-256 76

Ванкувер 82 31 10 40 218-264 73

Аризона 82 29 12 41 208-256 70

Выделено – команда в зоне плей-офф. Большими буквами – команда гарантировала себе участие в плей-офф.