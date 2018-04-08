- Было много моментов, чтобы забить еще. В третьем периоде они нанесли вообще один бросок по нашим воротам, но сравняли счет (на самом деле – четыре), - сетует Ковальчук. – Но игроки ЦСКА – молодцы, хочу их поздравить с заслуженным выходом в финал. Неважно, у кого какое было преимущество. Мы имели большинство, но его не использовали. А они выстояли, ловили шайбы на себя. Серия была достойная. Хочу пожелать и «Ак Барсу», и ЦСКА удачи в финале.

- Может, ваше поражение связано с Олимпиадой? Не хватило эмоций на плей-офф КХЛ?

- Нет, конечно. Какая Олимпиада? Она ведь полтора месяца назад закончилась. У нас были и силы, и эмоции. При наших болельщиках, при такой армии фанатов как можно играть по-другому?

Мы старались, выкладывались. Где-то чуть не везло, шайба не шла, у них вратарь здорово сыграл. У нас в раздевалке упрекнуть некого.

- В чем секрет вратаря Юханссона? В этой серии он вышел три раза – и ничего не пропустил.

- Ну да, были хорошие моменты. Казалось, что вроде бы и гол, но Юханссон ловит шайбу щитками. И у Паши Дацюка был отличный момент в овертайме.

Но хороший вратарь. Здесь плохих не бывает, когда играешь на такой стадии в плей-офф.

- На следующей неделе у вас день рождения, - вмешалась какая-то бойкая девица.– Озвучите свои ближайшие планы? С чем вы подходите к юбилею?

- Да пока рано, еще неделя впереди (день рождения Ильи, как знает вся страна – 15 апреля), - улыбнулся Ковальчук. –Еще есть время. Отмечу с семьей.

- 35 лет – тот возраст, когда в НХЛ можно стать неограниченно свободным агентом. Это был ваш последний матч за СКА?

- Я сказал ребятам огромное спасибо. И руководству, и всем болельщикам. Я не знаю, как сложится судьба. Но думаю, что в ближайшие два-три года попытаю свои силы в Северной Америке.

Огромное спасибо Санкт-Петербургу. Мы стали одной большой семьей. Но я не говорю «прощай». Я говорю «до свиданья». Мы еще увидимся!

- Хватит ли сил и эмоций на чемпионат мира?

- Это мы посмотрим. Тут решение тренерского штаба. И сейчас об этом просто нет сил думать. Но первенство мира – всегда принципиальный турнир. Если буду нужен, то, конечно, я готов.

- В плей-офф играют через не могу. У вас все нормально со здоровьем?

- Нет, все в порядке. Наоборот, в последних двух-трех матчах начал хорошо себя чувствовать. К сожалению, не удалось вернуть серию в Питер. А так, еще раз – ЦСКА с победой. У них есть достойные молодые ребята, которые еще не выигрывали Кубок Гагарина. Поэтому будем смотреть финал, и пусть победит сильнейший.

- Вы все сделали в России за это время – и два Кубка Гагарина, и Олимпиада. О чем еще мечтать?

- Я старался. Не зря сделал все это. Вернулся в Россию, провел отличные пять лет дома. Я очень доволен, меня приняли по-доброму в Питере. Это особенный город, он всегда будет в моем сердце. И еще раз – болельщикам огромное спасибо.

- Олимпиада – самое главное достижение? – снова влезла бойкая девица.

- Я думаю, все вместе. Мы ведь и регулярку выиграли в этом году. У нас на каждый матч собирается полный стадион. Это очень важно. У нас молодежная команда, клубы ВХЛ подросли, играют в финалах. Это здорово, и хоккейный Петербург на правильном пути.