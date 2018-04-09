Финальная серия плей-офф стартует в Казани в субботу. «Советский спорт» решил сравнить соперников по линиям и вывести суммарную оценку.

ВРАТАРИ

«Ак Барс»

Впервые в КХЛ Зинэтула Билялетдинов начнет финал с российской бригадой вратарей. Безоговорочный первый номер – Эмиль Гарипов, играющий без замен. Три года назад в пятом матче финальной серии против СКА он вышел с лавки под овации «Татнефть Арены». А швед Андерс Нильссон, проваливший сшибку с командой Вячеслава Быкова, покинул площадку. К тому времени «Ак Барс» горел – 1:6. Опытом кубковых побед Гарипов похвастать не может.

В резерве – Александр Шарыченков, который завоевывал Кубки Гагарина в «Динамо» у Олега Знарка сидя на лавке. Уроки тезки – дважды самого ценного игрока плей-офф Еременко он усвоил. Да и против ЦСКА играл успешно. Кстати, Шарыченков защищал ворота бело-голубых в дерби на Ленинградке по время локаута в НХЛ (6:4 в пользу «Динамо»), после которого из ЦСКА уволили Валерия Брагина.

Оценка: 8

ЦСКА

У армейцев два надежных голкипера. Илья Сорокин всем все доказал в плей-офф-2016, когда его команда добралась до финала. Правда, уступили в семи встречах «Магнитке». Олимпионик выдал блестящую четвертую игру серии со СКА, но усталость после пятого матча-марафона с «Йокеритом» дает о себе знать. Гол в воскресенье от Никиты Гусева напомнил ляп футбольного вратаря республики Игоря Акинфеева на ЧМ-2014.

30-летний Ларс Юханссон, на которого не особенно и рассчитывали, совершил вертикальный взлет. Он стал камнем преткновения для звездной питерской атаки. Его сухая серия растянулась на 198 минут 32 секунды. Скорее всего, именно швед начнет финальную серию.

Оценка: 10

ЗАЩИТНИКИ

«Ак Барс»

У Билла добротная обойма оборонцев. В которой выделяются универсал Василий Токранов и ветеран Андрей Марков. Первого лига назвала лучшим защитником финала конференций. На его счету победная шайба «Трактору» в третьем матче серии. А Марков открыл личный голевой счет в плей-офф. Пока не расчехлил клюшку обладатель одного из мощнейших щелчков лиги Альберт Яруллин.

Оценка: 7

ЦСКА

Армейцы задействовали в плей-офф 9 защитников. Кто-то считает, что подключаться в атаку разрешено только Мэту Робинсону. Однако Никита Нестеров в отсутствие канадца в шестом матче серии против СКА доказал обратное. Гол олимпионика позволил ЦСКА вернуться в игру. Большего ждут от другого олимпийского чемпиона Алексея Марченко. Верится, что не сказал последнее слово перед командировкой за океан Игорь Ожиганов, в воскресенье дебютировавший в финале конференции.

Оценка: 8

НАПАДАЮЩИЕ

«Ак Барс»

В атаке у «барсов» доминирует звено Антона Ландера, в котором жжет Джастин Азеведо. В 14 матчах плей-офф он набрал 21 (7+14) очко, установив личный рекорд. Его результативная серия продолжается 21 игру. На сегодняшний день канадец – главный претендент на титул MVP Кубка Гагарина. Выбывшего из-за травмы креативного чеха Иржи Секача заменил Роб Клинкхаммер. Его кредо – подворотная игра. Правда, год назад в минском «Динамо» канадец наштамповал 22 шайбы. И вряд ли в Казани разучился забивать.

Второму звену Владимира Ткачева – от него ждут большего – добавил ярких красок Данис Зарипов. Недавно ветеран, которому в конце марта исполнилось 37 лет, признался, что мечтает о пятом Кубке Гагарина. Этот финал станет для него третьим подряд. Два последних он провел блекло.

Рядом с Зариповым расцвел Станислав Галиев. А ведь по ходу регулярного чемпионата его собирались обменять в Уфу на Энвера Лисина.

Глубину атаки увеличили залечившие травмы Михаил Глухов и Антон Глинкин. А вот некогда подававший надежды Федор Малыхин – в «золотом» запасе.

Оценка: 8

ЦСКА

У армейцев богатый выбор форвардов. В последнем матче со СКА не вышли на лед Кирилл Капризов, Иван Телегин, Роман Любимов, Джефф Плэтт, Константин Окулов. Их отсутствие не помешало москвичам совершить камбэк.

Только к концу серии вернулись в строй болевшие Максим Шалунов и Сергей Шумаков. Пока они набирают форму.

Вселила оптимизм молодежь в лице двух Андреев – Кузьменко и Светлакова. По-прежнему ждут голов от Капризова, который стал выходить с новыми партнерами – Андреем Поповым и Михаилом Григоренко.

Сан Саныч – так в команде зовут 37-летнего Попова – теневой лидер. Не случайно его ценил Билл в бытность наставником сборной.

А Григоренко четырежды поразил ворота Микко Коскинена и был признан лучшим форвардом финалов конференций, что говорит само за себя.

Есть что доказывать Билялетдинову Кириллу Петрову. В финале-2015 он был по другую, казанскую сторону баррикад.

Болельщики армейцев желают чаще видеть тачдауны Валерия Ничушкина, восхитившего трудовым победным голом в четвертом матче серии со СКА.

Оценка: 8

СПЕЦБРИГАДЫ

«Ак Барс»

У Казани грозные бригады большинства. Их две. Душа первой – Азеведо. Его чаще всего выводят на бросок. Уже наточил клюшку защитник Марков.

Второй бригадой дирижирует Зарипов. А пятачок столбит капитан команды Александр Свитов. Вспомните, как он докопал шайбу в третьем матче с «Трактором». Как из пращи палит по воротам оборонец Токранов, который в случае надобности может добротно сыграть в атаке.

По традиции «барсы» не испытывают проблем в меньшинстве. На этот случай есть Свитов, Артем Лукоянов, Глухов, Алексей Потапов.

Оценка: 9

ЦСКА

«Нам надо терпеть в обороне и искать шансы с большинстве», – заявил в телеинтервью тренер армейцев Владимир Чебатуркин во время шестого матча против СКА. Все улыбнулись. Потому большинства у ЦСКА нет. Более 20 попыток в армейском дерби и ноль голов. При этом тренеры тасуют бригады. Пробовали подключение защитника Марченко на дальнюю штангу, перевод мастера броска Шалунова с левого края на правый. Все впустую.

Зато меньшинство красно-синих, пожалуй, самое стойкое. Доказано серией со СКА. Армия Никитина даже не заметила потери такого знатного киллера штрафного времени как Телегин. Потому как есть капитан Сергей Андронов, Попов, Светлаков, Ничушкин, Петров…

Оценка: 8

ТРЕНЕРЫ

«Ак Барс»

Билялетдинов – самый искушенный кубковый боец. В его тренерской карьере это восьмой финал. С разными командами. В 1999-м и 2000-м – с московским «Динамо», в 2006-м, 2007-м, 2009-м, 2010-м и 2015-м – с «Ак Барсом». Четыре из которых победные.

Кстати, обе кубковые сшибки с ЦСКА (в 2007-м и 2008-м) команда Билла выиграла за явным преимуществом (3-1 и 3-0).

Оценка: 9

ЦСКА

Для Игоря Никитина в качестве главного тренера это первый финал. В 2016-м он работал в штабе Дмитрия Квартальнова, проигравшего битву за кубок «Магнитке».

Однако у Никитина с Биллом старые счеты. Еще с плей-офф-2009, когда Игорь Валерьевич работал в Омске. Всего 15 секунд не хватило «Авангарду», чтобы снять с кубкового пробега рвущийся к первому Кубку Гагарина «Ак Барс». Казань выручил неотразимый щелчок Ильи Никулина.

Никитин и его помощник Дмитрий Юшкевич входили в штаб сборной при Билялетдинове на двух чемпионатах мира и Олимпиаде в Сочи. Так что знают особенности его игровых схем.

Оценка: 7

Суммарная оценка: 41 – 41