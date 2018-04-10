Юниорская сборная России (игроки не старше 18 лет) продолжает подготовку к чемпионату мира U18, который состоится в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. Перед вылетом на Урал наша команда разгромила в контрольном матче молодежку «Динамо» - 8:3.

На олимпийской базе людно. Здесь весь тренерский штаб «Динамо» во главе с Владимиром Воробьевым. В среду на совете директоров клуба, который пройдет на клубной базе, решится их судьба. В кулуарах говорят, что оставят.

К лавке сборной прошествовали Сергей Федоров и Владимир Попов. Из системы ЦСКА. Интересно, каким ветром их занесло в Новогорск?

Оказалось, Федоров назначен тренером-консультантом сборной, а Попов, отвечающий в московском армейском клубе за резерв, ему помогает.

- Это совместная идея, моя и федерации хоккея, пригласить Федорова. Я играл с ним в ЦСКА, - пояснил главный тренер сборной юниоров Александр Зыбин. – Он уже работает с центральными нападающими, учит их выигрывать вбрасывания. Как в ЦСКА.

- Сергей Викторович, вы в Челябинск летите? – поинтересовался я у Федорова.

- Лечу. Но в Казань. На финал.

- А юниоры знают, кто их консультирует? Рассказали им о своих трех молодежных чемпионатах мира?

- Да нет. Вам могу рассказать. На первый я поехал, когда мне только исполнилось 17 лет. Это тот турнир, когда дрались с канадцами, стенка на стенку. Через год в Москве мы им проиграли. 1 января. Но еще через год на Аляске взяли реванш – 7:2.

Как юниоры громили динамовскую молодежку, пришли посмотреть «олимпийцы» - многообещающий форвард Денис Зернов из многострадальной «Лады» и вратарь бело-голубых Иван Бочаров. Именно он защищал ворота во втором сочинском матче против Германии, который наши проиграли 3:4 в овертайме.

Накануне Бочаров принес удачу одноклубникам-футболистам, победившим ЦСКА – 2:1.

Наконец провыла финальная сирена. Победы в контрольных матчах – первая одержана в воскресенье над мытищинскими «Атлантами» (4:1) – порадовали. Но впереди две выставочные встречи с белорусами и шведами. У же в Челябинске, после которых объявят состав.

- Везем в Челябинск пять пятерок. Ставим перед сборной максимальную задачу, - заявил Зыбин. – Как иначе?

- На Андрея Свечникова, ныне играющего в плей-офф за океаном, рассчитываете?

- Трудно сказать. По нему нет понимания между нашей федерацией и их стороной. Если он освободиться поздно, то не факт, что мы воспользуемся его услугами.

- Капитана назначите или будут выборы?

- Выборы! У нас демократия.

Пока капитанская нашивка на свитере праворукого защитника Малышева из Ярославля.

- Как же так? Ваш «Локо» будет сражаться в финале плей-офф МХЛ со СКА-1946 без вас?

- Ничего страшного.

Рассказываю Малышеву, как Никита Кучеров играл на ЮЧМ и установил там бомбардирский рекорд, когда его «Красная Армия» сражалась за Кубок Харламова.

- А почему у вас такая стрижка? – неожиданно поинтересовались журналисты.

- Да Никита Охотюк приехал из Оттавы и постриг…

- Пардон? – удивился защитник «Оттавы 67» Охотюк. – Да не стриг я его. Он просто прикалывается. Оказывается, уроженец Челябинска не забыл русский. Говорит без акцента.

На прощанье я пожелал ему повторить достижение его земляка Вячеслава Войнова, вернувшегося с ЮЧМ-2007 с золотой медалью. Вот уже 10 лет, как наши не могут добраться до чемпионства.