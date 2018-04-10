На открытой тренировке юниорской сборной России удалось пообщаться с ее новым тренером-консультантом, членом наблюдательного совета ХК ЦСКА Сергеем Федоровым. Разговор шел не только о турнире в Челябинске и Магнитогорске, но и финале плей-офф КХЛ, а также делах национальной команды.

«ВСПОМНИЛИ С ВОРОБЬЕВЫМ ФИНАЛ-2016»

- Тренер-консультант – громко сказано, мало времени, чтобы что-то исправить-наработать, - начал Федоров.

- Тогда подведите итоги серии со СКА.

- Итоги порадовали. Ребятам отдельный респект. В последнем матче сделали 26 «блоков» и победили. Несмотря на все наши трудности. Тренерам хватило хладнокровия. Молодцы! Отмечу вратарскую позицию. Были определенные связанные с ней моменты. Очень им рад. Надо развивать успех. Но соперник будет другой. С новым соперником всегда сложнее. Хорошо, что начинаем на выезде. Надеюсь, к старту серии с «Ак Барсом» залечим все болячки…

- Точно залечите?

- Знаю, что доктора работают в столь же жестком режиме, как игроки. Но доскональную информацию я дать не могу.

- Опыт, пусть и неудачный финала плей-офф 2016 года, должен помочь?

- Остались какие-то ребята с тех времен, но все-таки у нас новая команда. С лета остались 11 человек. Те несколько овертаймов с «Йокеритом» сплотили нашу дружину. Это подтвердила серия против СКА. Трудолюбием, характером, желанием побеждать мы компенсировали некоторую нехватку мастерства.

- Как же вы прошли СКА, ни разу не забив в большинстве при 20 с лишним попытках?

- Знаете, перед игрой наших юниоров столкнулся с Ильей Воробьевым. Вспомнили ту серию с «Магниткой» в финале. Там же по большинству было то ли 0-0, то ли 1-0 в ее пользу. Так что всякое случается. Не знаю, как будет с «Ак Барсом».

«ДЛЯ ДАЦЮКА ЛЮБОЙ ВАРИАНТ ВЫИГРЫШНЫЙ»

- История вратаря Сорокина удивила? Его бабочка в начале шестого матча?

- Илье надо собраться с мыслями. Я думаю, он уже это сделал. Повторение – мать учения. Нервы нервами. Но надо выдавать на-гора. Обязательно. Мы профессиональные хоккеисты. Играем не за фантики. Вся работа за последние три года подводилась к финалу. Он у нас основной вратарь. У меня нет сомнений в его игре. То, что с ним произошло, в хоккее бывает. Произошел моральный сбой. На секунду-две.

- За стартующим плей-офф в НХЛ будете следить?

- Не слежу, если честно.

- Отказ Александра Радулова сыграть на чемпионате мира в Дании как прокомментируете?

- Во-первых, о его отказе узнал из СМИ. Официального объявления не читал – не слышал. Если он в самом деле отказался, уверен, на то есть веская причина. Какая – не знаю. Свято место пусто не бывает. Пожелаю Сашке здоровья и успехов в НХЛ. А сборной – чтобы все сильнейшие в нее приехали.

- Вы ведь тоже не всегда отвечали «да» на приглашение? Пропустили Кубом мира-2004, Олимпиаду-2006.

- Да. Иногда анализируешь все обстоятельства и принимаешь такие непопулярные решения.

- Однако после неудачи на Олимпиаде-2010 в Ванкувере вы поехали на чемпионат мира. В 40 лет!

- Вот именно – в 40! Помню тот чемпионат в Кельне. Очень хотелось еще раз сыграть с Сашей Семиным, Малкиным, Сашей Овечкиным… Команда прекрасная сложилась. Вратари сильные.

- В полуфинале с немцами эта дрим-тим могла проиграть.

- Игра не шла, было очень тяжело. Выручил Паша Дацюк. Забил победный гол, иначе светил овертайм. Без Дацюка выиграть было не реально. Он выдал феноменальную игру.

- А силовой прием Овечкина в финале с чехами против… вас помните?

- Прекрасно помню. Чуть голову мне не снес. Шея долго потом болела. Игра у Саши не клеилась. Да и других ребят. Он носился по льду и случайно налетел на меня. Такие глюки бывают.

- Павлу Дацюку стоит продолжать карьеру? Или все-таки…

- Вот именно - все-таки… Все-таки ему 40 лет. Тот возраст, когда он точно определится, что делать дальше. И тот, и другой вариант абсолютно выигрышный для него. Уверен, опыт Паши поможет ему принять правильное решение.

- Олимпиоников из ЦСКА, измочаленных затяжным плей-офф, надо приглашать на чемпионат мира?

- А как иначе? Если они сильнейшие? Обязательно. Если Родина зовет, надо идти…