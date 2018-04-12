1. ТВИТ БРЫЗГАЛОВА

Да, плей-офф для «Филадельфии» начался с оглушительной пощечины. А все потому, что «летчики» решили сыграть с «Питтсбургом» в открытый хоккей. За что и поплатились.

Вообще «Пенс» не очень хорошо провели регулярный чемпионат, страдая на всем пути от кубкового похмелья. Лето у них было коротким, мотивации не хватает, победы приелись – примерно так видели «Питтсбург» скептики.

Команда Кросби никого в чемпионате с разницей в семь шайб не громила. И эта победа в плей-офф крайне важна. Она показывает, кто тут папа-босс. У кого больше всего кубкового опыта. И эти 7:0 придадут большую уверенность «Питтсбургу», который очень хочет взять третий Кубок Стэнли подряд.

Вратари у «Флайерз» сыграли тоже неудачно. Брайан Эллиотт пропустил пять шайб и отправился в запас. Тут же Илья Брызгалов разразился шуткой в твиттере. Он сфотографировал заведение с вывеской «Ресторан Эллиотта» и написал: «Я готов в любой момент, «Флайерз».

Надо напомнить, что «Филадельфия» после выкупа контракта выплачивает Брызгалову по $1,6 млн за сезон до 2027 года, лишь бы он за них не играл.

Самый красивый гол в матче забил, пожалуй, Евгений Малкин. Он выдал нечто невообразимое. Подхватил шайбу на правом фланге в своей зоне. Пробежал с шайбой как лось по кукурузе, обведя троих соперников, сместился на левый фланг и нанес неотразимый бросок обратной стороной крюка. Гениально!

Evgeni Malkin took on the whole Flyers team by himself 😮 #SCtop10pic.twitter.com/bZ61fcsuH7 — SportsCenter (@SportsCenter) 12 апреля 2018 г.

А при счете 4:0 взялся за работу Сидни Кросби, который соорудил натуральный хет-трик, забив три гола подряд. И это третий хет-трик в карьере капитана «Питтсбурга». Кстати, только Марио Лемье в истории клуба делал столько же хет-триков.

После матча игроки «Флайерз» чуть ли волосы на голове не выдирали – у себя, у кого же еще? Защитник Шейн Гостисбир вздохнул: «Очень непросто начинать серию вот так. Но мы знали, что легкой жизни не будет. Конечно, эти 0:7 очень болезненны. Я бы даже назвал это постыдным поражением. Но счет в серии, так или иначе, 0-1. И все только начинается».

«0:7… Это был один из худших матчей, в которых я принимал участие, - раздосадовано сказал капитан Клод Жиру. – Просто «Пенс» хорошо реализовали свои моменты. Они здорово работали с шайбой, и нам нужно с этим что-то делать в следующих матчах».

Вообще в дерби штата Пенсильвания всегда кипят страсти. Болельщики друг друга просто ненавидят. В Филадельфии выпускают сорт пива «Слезы Кросби» и бросаются попкорном с трибуны в игроков «Питтсбурга». А после такого даже не поражения, а унижения серия может пойти по очень брутальному сценарию. И в третьем-четвертом матчах фанаты «Флайерз» сделают все, чтобы игроки «Пенс» почувствовали, что они попали в ад.

Но перед этим нужно провести еще второй матч. Будет ли «Питтсбург» снова доминировать?

2. КОГДА БУДРО МАТЕРИТСЯ

«Виннипег» вышел в плей-офф в первый раз за последние три года. Народ в городе был разогрет, трибуны BellMTSPlaceзабиты под завязку. Тьма народу, все размахивают белыми полотенцами. Очень эффектно. Вообще в Виннипеге, где зимой лежат сугробы по шейку, белый цвет – фирменный. Рекламная компания со слоганом «Хорошие парни носят белое» была запущена еще в 1985 году. Но старые шаблоны и девизы были вынуты из пыльного ящика.

«Виннипег» начал игру активно. Мощный Дастин Бафлин ловил соперников на убойные силовые приемы. Атака «Джетс» перла буром, но вратарь Деван Дубник тащил все шайбы. Но в конце второго периода в большинстве «Виннипег» все-таки забил, когда меткий бросок нанес капитан Марк Шайфли.

«Миннесота» ответила в начале третьего периода – ветеран Мэтт Каллен в одно касание хлестко бросил с ходу. И почти сразу же «дикари» провели разящую контратаку, вывалились вдвоем на одного защитника, и другой ветеран Зак Паризе завершил момент.

Но все-таки «Виннипег» переломил игру. Сначала Патрик Лайне нанес неотразимый дальний бросок. А на 53-й минуте прекрасно выстрелил Джо Морроу.

Реакция главного тренера «Миннесоты» Брюса Будро была неописуемой. Он выкрикнул матерное слово и с досады ударил локтем заградительное стекло. А победа была так близка!

3. ПЕРВАЯ ПОБЕДА «ВЕГАСА»

Год назад в первом же матче плей-офф Марк-Андре Флери сделал 31 сэйв, пропустил лишь одну шайбу и одержал победу (3:1), но с «Питтсбургом».

Прошел год. Теперь Флери сделал 30 сэйвов в первом же матче плей-офф, принес победу своей команде (1:0) – и это уже «Вегас».

Так что команде-новичку очень повезло с этим вратарем. Кстати, в одном из магазинов Лас-Вегаса соорудили статую Марка-Андре в натуральную величину, когда он во вратарской амуниции. Причем изготовлена скульптура из… шоколада, черного и белого.

Первую кубковую шайбу в истории «Вегаса» и единственную в этом матче забил защитник Ши Теодор, когда нанес прекрасный бросок от синей линии. Кто-то пытался подбить шайбу на пятачке, но гол записали именно на Тео.

Вообще игра получилась закрытой и очень жесткой (127 силовых приемов за матч). Вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик тоже был хорош и сделал 27 сэйвов. У него, если сложиться с Флери, пять Кубков Стэнли на двоих. Понятно, почему ворота обеих команд на замке.

И пока мы не увидели ни одной реализации большинства. Шесть попыток не привели ни к чему. И да, надо отметить, что в Лас-Вегасе знают толк в шоу и развлечениях. Перед матчем зрители увидели умопомрачительное представление. Да, клуб-новичок с размахом вошел в плей-офф и одержал свою первую кубковую победу в истории. То ли еще будет?

ТАБЛО ДНЯ

Питтсбург – Филадельфия – 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Раст, Хагелин, МАЛКИН, Гюнтцель, Кросби, Кросби, Кросби

П: Малкин (1+0; +2, 4, 3, 18.00)

Ф: Проворов (0+0; -2, 0, 4, 23.15)

Счет в серии: 1-0

Виннипег – Миннесота – 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Шайфли, Лайне, Морроу – Каллен, Паризе

Счет в серии: 1-0

Вегас – Лос-Анджелес – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Теодор

Счет в серии: 1-0

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.