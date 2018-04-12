В субботу стартует финальная серия плей-офф. В четверг армейцы провели открытую тренировку, в которой не приняли участие их лидеры Кирилл Капризов и Мэт Робинсон. Все остальные игроки занимались на льду.

После воскресной победы над СКА московские армейцы собрались во вторник вечером и провели разгрузочное занятие в тренажерном зале. На лед не выходили. В это время Сергей Федоров, которому команда обязана качественному скачку в таком важном компоненте как вбрасывания, находился в Новогорске и наблюдал за контрольным матчем юниорской сборной. В среду вечером она прилетела в Челябинск, где продолжит подготовку к ЮЧМ, который стартует 19 апреля.

ПЕТРОВ: ЗА «АК БАРСОМ» НЕ СЛЕЖУ

О юниорах я вспомнил, увидев на открытой тренировке Сергея Андронова и Кирилла Петрова из последней для России золотой команды U18. Она выиграла мировое первенство-2007 в Финляндии.

Петров туда приехал с опозданием – из-за проблем с въездными документами. А познакомились мы с ним в Новогорске, где он томился в ожидании разрешения проблемы.

Помню, как сидел он в буфете, положив босы ноги на стол, и смотрел по телевизору финал родного «Ак Барса» с «Магниткой». Уральцы с тремя оставшимися целыми и невредимыми защитниками ухитрились одолеть команду Зинэтулы Билялетдинова, в которой блистали Морозов, Зарипов, Зиновьев, Степанов, Воробьев, Терещенко, Никулин…

Через несколько лет помощник Билла Валерий Белов в редакции «Советского спорта» сказал о Петрове: «Умирать на льду не будет». И… пригласил его на ЧМ-2013, откуда сборная России вернулась после фиаско в четвертьфинале (3:8) от американцев.

Вот уже третий сезон Петров в ЦСКА. Именно он организовал победный гол в шестом матче серии со СКА – решительно вылез из-за ворот на пятачок, выбив при этом клюшку у защитника Зубарева, бросил, а Григоренко добил. Вот вам и «умирать не будет»…

- Кирилл, героем себя после серии со СКА чувствуете? – поинтересовались у Петрова после открытой тренировки.

- Да что вы. Мы уже забыли серию со СКА. Это перевернутая страница. Готовимся к «Ак Барсу».

- У вас ведь в Казани много знакомых осталось…

- Да. Часто там бываю. Да и многих в команде знаю нормально общаемся.

- Однако обладателей Кубка Гагарина в «Ак Барсе» мало осталось. Вы теперь в ЦСКА. Кто еще кроме Зарипова?

- Батыршин, - эту фамилию Петров произнес с ударением на первый слог.

- Но лучше всех знакомы с Бурмистровым, с которым играли в одной тройке с детства?

- Да. Мы с ним старые знакомые. Недавно созванивались, общались. Но на льду друзей не бывает.

- Пари с ним не заключили – кто выиграет Кубок Гагарина?

- Нет.

- С Билялетдиновым у вас старые счеты?

- А какие у меня с ним счеты? Зачем вы задаете такой вопрос? – Петров явно напрягся.

- Ну, вы ведь играли за «Ак Барс» в трех финалах?

- Да нет. Только в одном – три года назад. А раньше почти не играл.

- Так какой СКА сильнее – этот, которого вы победили, или тот, которому три года назад уступили?

- Обе команды хорошие.

- «Ак Барс» сильнее СКА?

- Не знаю. Я за ним не слежу.

- «Ак Барс» за три года после вашего ухода изменился?

- Еще раз повторяю. Я за ним не слежу.

- А январское поражение ЦСКА в Казани 4:6 помните?

- Нет, не помню. У нас своя жизнь, мы готовимся к финалу.

- «Ак Барс» на три дня раньше, чем ЦСКА закончил финал конференции. У казанцев будет преимущество в свежести?

- Не думаю. Они выиграли серию 4-0, мы – 4-2. В этом нет чего-то сверхъестественного.

- Вам удобнее начинать серию в Москве или Казани?

- Не думал над этим. Нам сказали – в Казани. Значит, в Казани.

ТЕЛЕГИН: УЧИМСЯ НА СВОИХ ОШИБКАХ

Силовой форвард Иван Телегин остался вне игры в двух последних матчах серии со СКА. Однако это не отразилось на надежности бригад большинства. Его партнеры с не меньшей самоотверженностью пластались на льду. Блокировали броски, ловили шайбу на себя.

- Как здоровье, Иван?

- Нормально. Самое главное – восстановился.

- Каково с трибуны смотреть матчи со СКА?

- Нервно, нервно. Очень хотелось выйти и помочь ребятам.

- Два года назад вы прошли СКА и в финале уступили «Магнитке»…

- Надо учиться на собственных ошибках. Тем более встречаемся с Казанью, очень сильной командой, с хорошей дисциплиной. Думаю, будет зрелищный хоккей.

- Такой же, как в матче регулярного чемпионата в конце января?

- Да я уже не помню…

- Тогда, напомню, десять голов на двоих забили.

- Нет, такого не повторится. А может, и будет. Это ведь хоккей, в нем все возможно. Правильно?

КУЗЬМЕНКО: В КАЗАНИ СРАЗУ ВКАЧУСЬ

- Андрей, на открытой тренировке перед финалом конференции вы признались, что СКА пока не забивали. И в первом же матче оформили хет-трик. «Ак Барс» же огорчали в регулярном чемпионате.

- Не важно, кто сделал хет-трик. Главное – победа. Тот матч я начал не удачно, не смог отдать шайбу партнеру, когда вышли «2 в 1», потом эта подножка на Гусеве. Никогда до этого в Питере не играл. Первые две смены была скованность. Надеюсь, в Казани сразу вкачусь в игру.

- После хет-трика ваше игровое время не увеличилось. Не обидно?

- Что вы! Все ради победы, ради команды. Если дадут только одну минуту, буду эту минуту выкладываться на сто процентов.

- С возвращением Светлакова ваша игра преобразилась. Как он себя чувствует после того, как в последнем матче со СКА шайбу попала ему в лодыжку? Щелчок у Ковальчука ведь убийственной силы…

- Нормально. Здоров, Синяк сошел. Рвется в бой.

- А кто у вас третий?

- Пока работаем с Окуловым.

Под конец тренировки на лед вышел Сергей Федоров. Время отрабатывать вбрасывания…