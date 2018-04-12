Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о планах работы на ближайшие четыре года и объявил о неожиданной рокировке в штабе сборной России.

12 апреля в ФХР проходили выборы президента. Точнее, перевыборы. Поскольку кандидат на этот пост был только один – нынешний глава федерации хоккея России Владислав Третьяк. Конкурентов у него не оказалось. Хотя напомню, что ФХР – общественная организация. И участвовать в выборах ее президента может любой гражданин нашей страны. Надо только официально зарегистрироваться и разработать свой план развития хоккея в России. А затем убедить в его актуальности участвующих в голосовании руководителей региональных федераций.

Напомню, что Третьяк занял эту должность еще в 2006 году. Под его руководством сборная Россия в 2008 году вернула себе звание чемпиона мира после 15-летней паузы. Затем повторила этот золотой успех еще в 2009, 2012 и 2014 годах. А в 2018-м стала наконец и олимпийским чемпионом впервые в своей истории. Еще два раза (2009, 2015) наша команда завоевывала серебро на первенствах планеты. И трижды (2007, 2016, 2017) довольствовалась «бронзой».

После своего переизбрания Третьяк, разумеется, вышел к прессе. И в тот момент никто не предполагал, какая «бомба» рванет в этом дежурном в общем-то интервью.

- Самое главное, что мы выполнили свое самое важное обещание – вошли в целевую программу по строительству стадионов на ближайшие четыре года, - начал свою тронную речь Третьяк. – Так же мы создали фундаментальную программу по подготовке юных хоккеистов. Для двух возрастных категорий эта программа уже обнародована. Скоро и для остальных это сделаем. Будем создавать квалифицированные тренерские кадры, а также – готовить арбитров. Продолжим работу в создании и повышении уровня студенческих команд. Плюс массовый детский спорт, «Золотая шайба».

- Какие конкретные задачи ставит перед собой ФХР на предстоящие четыре года?

- Строительство стадионов. Не секрет, что наши принципиальные соперники на международной арене – это Канада, Америка, Финляндия, Швеция… И вот там ледовых арен и катков значительно больше. К сожалению, мы пока прилично отстаем по количеству стадионов на душу населения от других ведущих хоккейных держав. Так в Канаде на сегодняшний день три тысячи катков, а в России – 540. А ведь мы их обыгрывать хотим! Поэтому поставлена реальная задача – поднять число хоккейных стадионов до 650 за четыре года. Ведь это увеличит сразу и количество людей, которые занимаются хоккеем. В Канаде это 600 тысяч человек, у нас только 92 тысячи. Хотим выйти хотя бы на 110.

Филиалы федерации хоккея будут распространены по всей стране. Мы будем их финансировать. Но и контролировать тоже. Главное – поможем в проведении соревнований.

- Как идет подготовка национальной команды к чемпионату мира в Дании?

- Готовимся! Сейчас проходят матчи Еврочелленджа, в которых участвуют игроки из ближайшего резерва сборной России. Затем мы примем участие в еще одном этапе Евротура. Вот такой план, вполне обычный для апреля.

…До этого момента беседа протекала абсолютно спокойно. И я бы даже сказал чересчур протокольно. Но взрыв все же грянул! Причем, информационная бомба рванула после вполне дежурного вопроса, который в последние дни просто витал в воздухе.

- А что с тренерским штабом сборной России? Поедет ли в Данию Олег Знарок?

- Олег Валерьевич много сделал для нас. Он привел команду к победе на Олимпиаде. До этого стал чемпионом мира, завоевывал серебро и бронзу… Конечно, сейчас он немного подустал, - начал Третьяк и его слова сразу заставили журналистов насторожиться. – Сильная на него психологическая нагрузка была и в СКА, и в сборной. Поэтому на этот турнир ФХР направляет временно исполняющим обязанности главного тренера сборной России Илью Воробьева. А Знарок поедет на чемпионат в качестве консультанта. Мы ему сделали такое предложение.

- Как получилось, что у Знарка и его помощника и соратника Харийса Витолиньша контракты заканчиваются в разное время? У главного тренера – 30 мая, а у его ассистента – 30 апреля?

- Это чисто технический момент. Связан он с тем, что у обоих тренеров иностранные паспорта. И разный срок рабочих виз.

- То есть Витолинш точно не едет на чемпионат мира?

- Нет.

P.S. На самом деле сообщение о перестановках в тренерском штабе оставила больше вопросов, чем дало на них ответов. Что значит «временно исполняющий обязанности»? То есть Илья Воробьев будет главным только на этом турнире. А затем осуждение кандидатуры на пост главного тренера сборной России былет продолжено? И не исключено, что Олег Знарок вернется на этот пост.

Кроме того, не вполне понятно – поедет ли Знарок вообще на чемпионат мира? Ему «предложена» работа в качестве консультанта. Но своего официального согласия на нее он пока не дал. А ведь надо еще и Воробьева спросить – нужны ли ему консультации?