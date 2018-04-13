– Павел, чего вы ждете от финальной серии?

– В первую очередь, я жду победы ЦСКА. Потому что я вхожу в наблюдательный совет. Это мой родной клуб, я за него болею.

А вообще нас ждут очень интересные игры. «Ак Барс» – очень непростая команда. Там хороший тренер, который будет настраивать серьезно своих ребят против ЦСКА.

– В чем сила каждого из соперников?

– Слабые команды по определению в финал не попадают. Они прошли непростой путь. Тот и другой клубы достойны. Понятно, что сошлись сильнейшие команды Востока и Запада.

– Тема судейства снова будет наверняка обсуждаемой.

– А я хотел бы увидеть объективность от арбитров. Это самое главное. Судейство должно быть предсказуемым. Всем надо понимать, за что арбитр удаляет в конкретном эпизоде, а за что – нет. Не должно быть никаких исключений.

– ЦСКА прошел СКА, и это подвиг. Потому что в команде была жесточайшая эпидемия какого-то вируса. Избежим слова «свинка», но… Вы сами когда-нибудь попадали в такую ситуацию?

– Эпидемию не помню – у меня вроде бы такого не было. А так перед каждым матчем кто-то себя плохо чувствует или травмирован. Но все понимают, что надо выходить и играть. Поэтому люди перебарывают себя, чтобы принести пользу команде.

Ребята – молодцы, что вышли из трудной ситуации. Обыграли СКА, одного из лидеров нашего хоккея.

– Что вас больше всего удивило в финале Западной конференции? Вот шведский вратарь Ларс Юханссон, который считался дублером, выходил три раза – и не пропускал ничего.

– Не то, чтобы удивило… Скорее порадовало, что играли две равные команды. И победить можно было только за счет характера. ЦСКА его проявил.

– Сергей Федоров рассказывал, что когда идет открытый хоккей, то ЦСКА тяжело со СКА – при счетах 5:4 или 4:3. А вот в низовых матчах вроде 1:0 или 2:1 московские армейцы выглядят гораздо лучше. Согласны?

– Хоккей – вообще такой вид спорта, в котором надо меньше пропускать и больше забивать. Но играть со СКА в открытую было нельзя. Там много суперхоккеистов, которые все могут решить на индивидуальном мастерстве. Поэтому ЦСКА играл вязко, неудобно. Такой была тактика.

– А можно ли в финале с «Ак Барсом» сыграть в открытый хоккей?

– Нет, конечно. «Ак Барс» – это тоже вязкая команда. Не думаю, что там будут большие счета. Все будут действовать очень внимательно в обороне.

– Кирилл Капризов вас радует?

– Очень приятно, что такие ребята играют в ЦСКА. Наша восходящая звезда. Такие парни прославляют армейский клуб, привлекают внимание болельщиков. Люди любят неординарных хоккеистов. Ну а Капризов – один из тех, на кого ходит публика.

– Игорь Никитин работал в штабе сборной на Олимпиаде и при Зинэтуле Билялетдинове, и при Олеге Знарке. Это ему помогает в плей-офф?

– Да, конечно. Когда ты варишься внутри в штабе, это очень важно. Пусть даже ты не главный тренер. Сообща обсуждаются маленькие нюансы, которые позволяют тебе приобрести большой опыт. Когда Никитин прошлым летом возглавил ЦСКА, команда при нем ничего не потеряла. Хорошо играет, вышла в финал. В этом большая заслуга тренера. Он находится с ребятами 24 часа в сутки.

– А что вы думаете о том, что поменялся главный тренер сборной?

– Я всех нюансов не знаю. Но надо поблагодарить Знарка за то, что он сделал. Выиграл золото Олимпиады, чемпионата мира. Но у тренеров такая участь, что идет ротация. Так и в НХЛ, и в КХЛ, и в сборной. Это нормально.

Вообще сегодня те люди, которые отвечают за сборную, создали очень серьезный тренерский штаб, куда входят Воробьев, Никитин, Жамнов… Эта сборная сильна именно своим штабом. Как вот Канада на большие турниры собирает по пять-семь тренеров в один кулак. И правильно делает. Главное, чтобы у людей была одна цель. Чтобы они стали единомышленниками, и друг друга дополняли.