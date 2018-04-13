Пока московский ЦСКА и казанский «Ак Барс» готовятся сразиться за главный трофей лиги, Кубок Гагарина начинает свое ежегодное турне по городам-финалистам.

Пятница, солнечный вечер, довольные окончанием будней, офисные работники торопливо покидают рабочие пространства в надежде успеть добраться до дома до образования пробок... Все как всегда на Ленинградском проспекте. Но привычную картину разбавляет появление серого ретро-автомобиля ГАЗ 12 ЗИМ. На капоте – брендинг «Кубок Гагарина». ГАЗ здесь, конечно же, неслучайно. На нем начнет свое путешествие то, за что борются лучшие команды Востока и Запада.

В 16 часов в двери офиса КХЛ прибыла рота почетного караула. Молодые парни в парадных мундирах встали у Кубка, добавляя торжественности моменту. Журналисты и работники лиги сразу же выстроились в очередь за фотографией. Самому Кубку тоже предстоит насыщенная фотосессия – на Казанский вокзал он поедет, делая по пути остановки у некоторых достопримечательностей.

И вот Кубок выносят на первый этаж бизнес-центра. Два клерка замедляют шаг:

– Это еще что такое? Кубок?

– Точно. Для ЦСКА понесли...

– Почему же сразу для ЦСКА, – вмешиваюсь в разговор, – может его «Ак Барс» заберет!

– Это вряд ли. Мы в своих, московских верим, – улыбнулись парни.

На улице под лучами весеннего солнца трофей засверкал еще больше. Прохожие останавливались и начинали рыться в карманах в поисках телефонов:

– Сфотографирую для своего сына. Он у меня любит хоккей. Вот это ребята из караула у вас! Даже ресницы не дрогнут! – восхищалась женщина, сразу поняв что к чему.

Но не все такие. Во время остановки у академического театра Российской армии процессия хоть и привлекла взгляды, но, что за чаша и почему на ней Гагарин, – никто не понял. Связали все с недавно прошедшим Днем космонавтики.

– У высотки «Красные ворота», помимо официального фотографа КХЛ, Кубок с разных ракурсов пытался заснять молодой человек.

– Вы хоккей любите? – спросила я у него.

– А как же? У нас в стране все его любят.

– За кого в финале болеть будете?

– За ЦСКА, конечно!

Даа... Глупо было надеяться получить другой ответ, бродя по улицам Москвы! Но вот мы подъехали к Казанскому вокзалу, а тут уже на любой вкус, как говорится, болельщик!

Например, пресс-секретарь вокзала, который заглянул на журналистский «огонек», чтобы скрасить ожидание поезда, оказался родом из Самары и в КХЛ поддерживал тольяттинскую «Ладу», к сожалению, выбывшую в этом сезоне из лиги:

– Это он и есть? Ребята, правда? Тот самый Кубок, за который сражаются лучшие хоккеисты страны? Разные награды ездят через наш вокзал, но у меня еще ничего не вызывало такого восторга!

Ожидающие своих поездов пассажиры тоже увлеклись происходящим:

– Это что же, его возить туда-сюда будут до четырех побед? – спросил у меня пожилой мужчина, оторвавшись от своей компании.

– Да. А вы разбираетесь! Случайно не в Казань едете?

– В Казань.

– На хоккей пойдете?

– Мы по телевизору с друзьями смотреть предпочитаем. Там повторы есть, видно лучше. Да и буфет невкусный на арене.

– На «Татнефть-Арене» невкусный?

– Да везде! Хотя я не помню, когда был последний раз.

– А вы сходите – на аренах сейчас большой ассортимент предлагают.

У перрона поезда «Москва – Казань» военных в мундирах и с Кубком видят нечасто, поэтому их сразу же «оцепили в кольцо». Один мужчина-пассажир протиснулся поближе, посмотрел на «главного героя» глазами полными надежды и родительской любви и негромко сказал: «Это же наш, казанский. Вдоволь ты погулял, родной. Давай уже домой».

В Казань Кубок отправился в отдельном купе с двумя охранниками. На входе проводница проверила специальный билет.

– У вас когда-нибудь были подобные пассажиры?

– Таких важных не было, – засмеялась она в ответ.

– У нас в поезде и раньше Кубок Гагарина перевозили, – рассказывает начальник поезда, – но как-то по-тихому все было. Люди не знали, что с ними едет чья-то мечта.

У входа в вагон перед отправлением поезда один мужчина-пассажир спросил у меня:

– Игра завтра? Во сколько?

– Да, начинают в субботу, в пять. Вы из Казани? Пойдете? Поддержите барсов?

– Я из Уфы.

– Тогда даже не знаю, за кого вы болеть будете. Вроде «Ак Барс» – ваш принципиальный соперник, а ЦСКА из другой конференции...

– «Ак Барс» уже два раза Кубок поднимал. А вот ЦСКА бьются-бьются, до финала доходили сколько, и не везет! Достойны они поднять его, заслужили. Хотя, я буду болеть за красивый хоккей. И пусть победит сильнейший.

Возьмет ли «Ак Барс» трофей в третий раз или на нем появится гравировка московских армейцев? Какие буквы мы увидим на десятой шайбе Кубка – решится уже скоро. Как сказал Юрий Гагарин: «Поехали!»