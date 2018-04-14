МЕКСИКА – ТАТАРСТАН

Вы не поверите, но на финале Кубка Гагарина работает даже… журналист из Мексики. Мануэль Медина приехал разогревать чемпионат мира по футболу. Причем база мексиканцев будет в Москве, где они проведут первый матч – против немцев. А потом – два выезда: в Ростов (на игру с корейцами) и Екатеринбург (шведы).

Каким боком тут Казань?

«Да просто я считаю, что это спортивная столица России, - объясняет мне Медина и показывает обложку мексиканского паспорта. Мол, он реально оттуда, это не фейк. – Я живу тут месяц, хожу на волейбол, футбол, баскетбол. А хоккей мне нравится эстетически, это очень крутая и жесткая игра».

Мануэль рассказывает, что однажды брал интервью у Джастина Азеведо. Что хоккей в Мексике развит на уровне университетов. Есть только один нормальный каток – в Мехико. Национальная сборная же в эти дни выступает в чемпионате дивизиона II, группа В, который проходит в Гранаде. Кроме Испании там Израиль, Люксембург, КНДР, а вот мексиканцы в первом матче проиграли Новой Зеландии (1:5).

К слову, Олег Твердовский в бытность игроком заказывал клюшки именно в Мексике. Ему привозили оттуда пачку в 60 штук на сезон.

Спортивная столица России – поняли? Кстати, в субботу КХЛ подписала соглашение, что неделя звезд-2019 пройдет в Татарстане. Вот вам еще одно подтверждение.

БЕЗ КАПРИЗОВА, НО С СЕКАЧЕМ

Почему я так много о Мексике? Потому что флаг этой страны – такой же, как цвета Татарстана. На арене перед игрой были разложены зеленые, белые и красные футболки. Антураж что надо. Как и предматчевое шоу. А вбрасывание Дмитрий Чернышенко сделал шайбой, которую реально запускали в Байконуре в космос, и лишь недавно она вернулась обратно – на финал.

В составе ЦСКА снова не оказалось Кирилла Капризова, он борется с неизвестной болезнью. Как в детском мультфильме, цитата удава: «Мы не будем говорить, кто это – но все знают, что это слон». Так и здесь: не будем называть болезнь, хотя все знают, что это свинка. Жестокая эпидемия случилась в ЦСКА прямо в разгар плей-офф, и это уже подвиг, что команда добралась до решающей серии.

Также не было ведущего защитника Мэта Робинсона и понятно, что Игоря Ожиганова, который в плей-офф играл мало. Теперь главный тренер Игорь Никитин мудрить не стал и сделал ставку на вратаря Ларса Юханссона, который в плей-офф из резервного превратился в основного. В серии со СКА выходил три раза – не пропускал ничего, фактически убив надежды чемпионского Питера.

А вот у «Ак Барса» в состав вернулся лучший бомбардир регулярки Иржи Секач (54 очка в 60 матчах). Чеха ударили по руке в последнем матче серии с «Магниткой». Говорили, что лечиться ему пять недель, и он выбыл до конца сезона. Так что появление Секача в составе «барсов» на финал стало реальным сюрпризом.

ПРЫЖОК ИЗ ЗАСАДЫ

Вообще «Ак Барс» выглядит очень мощно. 14 матчей в плей-офф – 12 побед. Лучший бомбардир Кубка Гагарина – Джастин Азеведо, набравший 21 (7+14) очко. Полтора за матч – очень круто! Выходят игроки у Казани на большинство, когда ЦСКА хватает скамеечный штраф за нарушение состава – ловишь себя на мысли: какие же мощные составы! Такой «Ак Барс» мог бы и СКА в финале грохнуть, если бы Питер туда все-таки попал. Вот он, фаворит.

Хозяева открыли счет на девятой минуте, когда Никита Лямкин сделал передачу на Станислава Галиева, тот метко бросил с ходу. Не сказать, что «Ак Барс» доминировал в первом периоде. Разве только по силовым приемам (11-2). При том, что ЦСКА хватал два удаления. Но создавал больше опасных моментов. Могли забивать Секач, Роб Клинкхаммер… При том, что защита – сильная сторона армейцев, и они снова играли весьма строго.

Но вот он, ЦСКА в этом плей-офф – гнется, но не ломается. Гоняет низовые матчи, с минимальными счетами. Ловит соперника на секундной потере концентрации, какой-то ошибке – и выпрыгивает из засады. Так и разбирается с фаворитами.

Середина второго периода. В чужой зоне сталкиваются два игрока «Ак Барса» - Антте Охтамаа с Азеведо. Оба падают, теряют шайбу. ЦСКА моментально разворачивает контратаку. Александр Попов подхватывает шайбу, отдает назад на Валерия Ничушкина – и тот кладет ее в угол. Ого, 1:1.

Но такой «Ак Барс» не так просто взять. В третьем периоде атака армейцев захлебывается. Владимир Ткачев отдает длинный пас по левому флангу на Даниса Зарипова, тот делает поперечную передачу на Галиева – и Стас делает дубль. ЦСКА еще берет челендж на офсайд, но никакого вне игры там не было.

Это второй дубль Галиева в КХЛ – еще он в декабре так забивал «Авангарду». Вот так, человек в «Вашингтоне» из фарм-клуба не поднимался. А приехал в «Ак Барс», и стал ключевым игроком. 15 матчей – 14 очков. Вот так раскрылся человек. И спасибо Данису Зарипову, с кем он выходит в одном звене. Прекрасный партнер.

Больше «барсы» не позволили ничего. Ни одного удаления, четко дожали ЦСКА. Посмотрим, что покажут армейцы во второй игре – в понедельник.

СТАТИСТИКА

Ак Барс (Казань) – ЦСКА (Москва) - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). 14 апреля. 8890 зрителей

Голы: 1:0 Галиев 8 (Лямкин, Ткачев, 8.49), 1:1 Ничушкин 3 (Попов, Петров, 33.59), 2:1 Галиев 9 (Ткачев, Зарипов, 48.15).

Вратари: Гарипов – Юханссон. Штраф: 0 – 8.

Счет в серии: 1-0