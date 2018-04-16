Давайте сразу перечислим всех приглашенных на турнир игроков, чтоб они были у вас перед глазами.

Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Мг), Игорь Шестеркин (СКА), Иван Бочаров («Динамо» М).

Защитники: Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Дмитрий Огурцов («Нефтехимик»), Александр Елесин («Локомотив»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Максим Минеев («Авангард»), Николай Демидов («Сибирь).

Нападающие: Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Барабанов, Виктор Тихонов, Илья Каблуков (все – СКА), Евгений Дадонов («Флорида»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Алексей Бывальцев («Амур»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Антон Слепышев («Эдмонтон»), Александр Дергачев («Спартак»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Алексей Кручинн («Трактор»), Кирилл Семенов, Артем Михеев (оба – «Авангард»).

Как видите, состав у нас пока далеко не сильнейший. Из НХЛ всего четыре человека. И за исключением Дадонова, это молодые игроки. Правда ФХР тут же объявила, что на следующей неделе в сборную прилетят из-за океана еще два форварда – Александр Радулов и Владислав Наместников. Однако их выступление на ЧМ-2018 пока под вопросом. Оно будет принято после медицинского обследования.

Еще один знаковый игрок для нашей команды – защитник «Баффало» Виктор Антипин – получил на исходе сезона сильное сотрясение мозга. Медики решили, что вновь выходить на лед нынешней весной ему уже не стоит. Еще ранее из-за травмы руки сборная России потеряла нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко. По сходным причинам на турнир не полетят Иван Барбашев (Сент-Луис) и Сергей Плотников (СКА).

Однако даже если не брать в расчет мастеров из НХЛ, сборная России все равно начинает подготовку к чемпионату мира в Дании далеко не в сильнейшем составе. Понятно, что к команде после финала еще присоединятся московские армейцы. И, возможно, несколько игроков «Ак Барса». Но где олимпийские чемпионы из СКА?!

В первую очередь удивляет отсутствие лидера сборной России Ильи Ковальчука. ФХР вроде бы объяснило его отсутствие совместным решением игрока и штаба сборной. Вспомнили, как водится тяжелый сезон в КХЛ, участие в Олимпиаде…

Скажу честно, звучит это неубедительно! Поскольку совсем недавно сам Ковальчук в интервью «Советскому спорту» говорил, что хочет сыграть в Дании. И вдруг поворот на 180 градусов…

И потом 35-летний Ковальчук устал, а 39-летний Дацюк – нет что ли? Простите, но это даже звучит как-то нелогично.

Следующий вопрос – почему в составе нет Вадима Шипачева? Понятно, что у этого центрфорварда были трения с руководителями нашего хоккея. Но уж коли в сборную летит из-за океана Дадонов, а из СКА прибывает Гусев, то восстановление супер-тройки просто напрашивается. Тут Шипачев незаменим, какой бы сложный характер у него не был.

Нет и Вячеслава Войнова. Есть информация, что защитник хочет этим летом вернутся в НХЛ и пока у него нет контракта. Но раньше это многих игроков не пугало.

Сергей Широков. В кулуарах говорят, что этот нападающий просто не проходит в состав. И вот это, пожалуй, возможно. Потому что в конце концов главный тренер в сборной сменился. А крайних форвардов в России хватает.

Но в целом – странно. Получается, что Илья Воробьев собрался дебютировать на ЧМ чуть ли не с третьим составом национальной команды.

P.S. На «Чешских играх» россияне 19 апреля проведут вынесенный матч в Ярославле против шведов. Затем наши отправятся в чешский Пардубице, где 21 апреля сыграет с финнами, а 22 апреля – с чехами.