«Магнитка» увела тренера из сборной Чехии! Но уральцы сильно рискуют, сделав это
Новым главным тренером магнитогорского «Металлурга» стал известный чешский специалист Йозеф Яндач, ныне возглавляющий сборную Чехии.
Похоже, что мода на иностранных специалистов в клубах КХЛ начинает возрождаться. Олимпиаду, наконец, выиграли. Значит, можно. Минспорта и ФХР протестовать не будет.
Правда, в нынешнем сезоне «Салават Юлаев» уже обжегся с Эрккой Вестерлундом. Уфимскую команду под руководством известного финского тренера лихорадило весь сезон. И это, безусловно, повлияло и на не слишком удачное выступление в плей-офф. В итоге с Вестерлундом расстались до срока.
И вот теперь на те же грабли наступает «Магнитка», приглашая на роль главного тренера чеха Йозефа Яндача. Правда, вице-президент уральского клуба Геннадий Величкин подвел под это назначение свою старую любимую идею.
Дескать, прежнего наставника Виктора Козлова не убираем, а вновь опускаем до уровня старшего тренера. А с иностранцем контракт заключаем на два года. Пусть Козлов у чеха учится, потом снова команду возглавит.
В принципе, эта схема уже дважды срабатывала. Федор Канарейкин менял Дэйва Кинга, Илья Воробьев – Майка Кинэна. И «Магнитка» становилась чемпионом с российскими преемниками канадцев.
Но получится ли тоже самое в варианте с Яндачем – большой вопрос. Конечно, главный тренер сборной Чехии – это круто. Тем более, что Йозев трудится на этом посту далеко не первый год. На ЧМ-2016 в Москве он ассистировал опытному Владимиру Вуйтеку. А затем сам возглавил национальную команду. И руководил ей на трех престижных турнирах – КМ-2016, ЧМ-2017 и ОИ-2018.
Кстати, Йозеф и сейчас остается наставником сборной, он повезет ее на ЧМ-2018 в Данию. И лишь после этого перейдет на работу в «Магнитку».
- Сейчас все мои мысли связаны только с чемпионатом мира, - заявил на днях Яндач чешским СМИ. - Работать в национальной команде — это большая честь для меня. Хочу завершить свою миссию в сборной Чехии с наилучшим результатом.
Ну насчет «всех мыслей» чех немного слукавил, потому что время на четырехчасовой диалог с Величкиным в Праге у него нашлось. Но я бы обратил тут внимание на другие его слова – «хочу завершить миссию с наилучшим результатом».
Дело-то в том, что за два года в сборной Чехии Яндач ничего с ней не выиграл, на пьедестале не постоял. Гордиться ему нечем. Перед КМ-2016 он запомнился тем, обменялся победами со сборной Россией. Но на самом турнире вчистую уступил канадцам (0:6), затем, уже в борьбе сборной Европы – 3:4 ОТ. И, наконец, обыграл американцев, что позволило занять лишь третье место в группе, но не пробиться в плей-офф.
На ЧМ-2017 чехи также ничего выдающегося не показали. Поражения в группе от канадцев и швейцарцев. Победы над белорусами, норвежцами, словенцами, французами и финнами. И безоговорочное (0:3) фиаско в четвертьфинале против сборной России.
Выступление на ОИ-2018 команда Яндача начала неплохо. Заняла первое место в группе, выбила из плей-офф американцев и добрались до полуфинала. Но затем опять-таки уступили в двух решающих встречах. Сперва россиянам – 0:3. Затем канадцам (в матче за бронзу) – 4:6.
Получается, плей-оффный опыт у Яндача, скорее негативный. Хуже у него дела складывались только в КХЛ. Напомню, что он уже пробовал поработать главным тренером в нашей лиге в 2012 году. Но не продержался и двух месяцев – был уволен из чешского «Лева» уже в октябре.
Все это говорит о том, что «Магнитка» этим назначением прилично рискует. Величкин говорит о том, присматривался к Йозефу еще аж с 2012 года. Что ж, ему виднее.
Пока же остается констатировать, Яндач приедет на Урал вместе со своим многолетним помощником Иржи Калоусом. И что сам Йозеф, как рассказал Величкин, уже в курсе, что будет передавать дела Козлову.