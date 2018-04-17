Новым главным тренером магнитогорского «Металлурга» стал известный чешский специалист Йозеф Яндач, ныне возглавляющий сборную Чехии.

Похоже, что мода на иностранных специалистов в клубах КХЛ начинает возрождаться. Олимпиаду, наконец, выиграли. Значит, можно. Минспорта и ФХР протестовать не будет.

Правда, в нынешнем сезоне «Салават Юлаев» уже обжегся с Эрккой Вестерлундом. Уфимскую команду под руководством известного финского тренера лихорадило весь сезон. И это, безусловно, повлияло и на не слишком удачное выступление в плей-офф. В итоге с Вестерлундом расстались до срока.

И вот теперь на те же грабли наступает «Магнитка», приглашая на роль главного тренера чеха Йозефа Яндача. Правда, вице-президент уральского клуба Геннадий Величкин подвел под это назначение свою старую любимую идею.

Дескать, прежнего наставника Виктора Козлова не убираем, а вновь опускаем до уровня старшего тренера. А с иностранцем контракт заключаем на два года. Пусть Козлов у чеха учится, потом снова команду возглавит.

В принципе, эта схема уже дважды срабатывала. Федор Канарейкин менял Дэйва Кинга, Илья Воробьев – Майка Кинэна. И «Магнитка» становилась чемпионом с российскими преемниками канадцев.

Но получится ли тоже самое в варианте с Яндачем – большой вопрос. Конечно, главный тренер сборной Чехии – это круто. Тем более, что Йозев трудится на этом посту далеко не первый год. На ЧМ-2016 в Москве он ассистировал опытному Владимиру Вуйтеку. А затем сам возглавил национальную команду. И руководил ей на трех престижных турнирах – КМ-2016, ЧМ-2017 и ОИ-2018.

Кстати, Йозеф и сейчас остается наставником сборной, он повезет ее на ЧМ-2018 в Данию. И лишь после этого перейдет на работу в «Магнитку».

- Сейчас все мои мысли связаны только с чемпионатом мира, - заявил на днях Яндач чешским СМИ. - Работать в национальной команде — это большая честь для меня. Хочу завершить свою миссию в сборной Чехии с наилучшим результатом.

Ну насчет «всех мыслей» чех немного слукавил, потому что время на четырехчасовой диалог с Величкиным в Праге у него нашлось. Но я бы обратил тут внимание на другие его слова – «хочу завершить миссию с наилучшим результатом».

Дело-то в том, что за два года в сборной Чехии Яндач ничего с ней не выиграл, на пьедестале не постоял. Гордиться ему нечем. Перед КМ-2016 он запомнился тем, обменялся победами со сборной Россией. Но на самом турнире вчистую уступил канадцам (0:6), затем, уже в борьбе сборной Европы – 3:4 ОТ. И, наконец, обыграл американцев, что позволило занять лишь третье место в группе, но не пробиться в плей-офф.

На ЧМ-2017 чехи также ничего выдающегося не показали. Поражения в группе от канадцев и швейцарцев. Победы над белорусами, норвежцами, словенцами, французами и финнами. И безоговорочное (0:3) фиаско в четвертьфинале против сборной России.

Выступление на ОИ-2018 команда Яндача начала неплохо. Заняла первое место в группе, выбила из плей-офф американцев и добрались до полуфинала. Но затем опять-таки уступили в двух решающих встречах. Сперва россиянам – 0:3. Затем канадцам (в матче за бронзу) – 4:6.

Получается, плей-оффный опыт у Яндача, скорее негативный. Хуже у него дела складывались только в КХЛ. Напомню, что он уже пробовал поработать главным тренером в нашей лиге в 2012 году. Но не продержался и двух месяцев – был уволен из чешского «Лева» уже в октябре.

Все это говорит о том, что «Магнитка» этим назначением прилично рискует. Величкин говорит о том, присматривался к Йозефу еще аж с 2012 года. Что ж, ему виднее.

Пока же остается констатировать, Яндач приедет на Урал вместе со своим многолетним помощником Иржи Калоусом. И что сам Йозеф, как рассказал Величкин, уже в курсе, что будет передавать дела Козлову.