- Ваш первый домашний матч плей-офф. Какие впечатления? Все-таки «Филадельфия» проиграла (1:5).

- Начали мы хорошо. Стадион нас поддерживал. Контролировали шайбу, должны были забивать. Но не забили, а потом наша игра куда-то ушла. Мы стали сами ошибаться, отдавать шайбу сопернику.

- Как нервы?

- Все спокойно. Болельщики кричат сильнее, чем в регулярке. Но на это уже не обращаешь внимание. Сфокусирован на игре.

- Почему матчи в этой серии как на качелях? От 0:7 до 4:1 и к 1:5.

- Во многом мы сами виноваты. Теряем шайбу, получаем глупые удаления как сегодня. Мы семь раз удалились в третьем матче. И там мало оправданных, они происходят в средней зоне и в атаке. Зацепы, подножки… Сами виноваты.

- Не понимаете, почему идут нарушения?

- Тяжело объяснить. Мы отошли от своей игры, команда перестала работать ногами. Начали терять шайбу в средней зоне… Вообще нам нужно ориентироваться на второй матч, когда мы атаковали все три периода, играли активно – и получилось забить.

- Что скажете о своей игре?

- Стараюсь делать все возможное, чтобы команда победила. Да, в каких-то матчах не получается, и это очень обидно.

- Трудно играть против Малкина?

- Женя – отличный мастер. У них первое большинство состоит вообще из мастеров. Нам надо меньше удаляться. А вообще стараюсь играть ближе, не давать сопернику поднять голову, развернуться.

Вообще я не различаю – американец, канадец, русский. Нет разницы. На льду с той стороны нет друзей. Это только после матча мы можем поболтать.

- Чего вообще вы ждали от серии с «Питтсбургом»?

- Они показывают быстрый хоккей, у них много мастерства. Мы знали, что нельзя много удаляться. Там очень сильное большинство.

- Мне показалось, когда вас не признали лучшим защитником клуба, у вас появилась дополнительная спортивная злость?

- Так сказать не могу. Да, когда-то забиваю. Но матч на матч не приходится. В последних шести матчах регулярки вот получилось забить четыре гола и отдать три передачи. Оказалось, очень хорошая концовка регулярки.

В каждой игре я стараюсь, никакой злости нет. Ну, не выбрали. Это ж не от меня зависит. Я хочу выходить на лед и доказывать, что один из лучших защитников команды и лиги. Вот моя цель.

- Вы говорили, папа вам приносит удачу. Он уже уехал?

- Да. Я его не отпускал, но ему нужно обратно – к младшим брату и сестре, к маме. Им тоже нужна удача.