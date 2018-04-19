Кирилл Капризов: Уже не важно – болел, не болел. Надо уметь восстанавливаться!
После трудной победы в третьем матче финала ЦСКА на радостях продемонстрировал прессе уже оправившегося от болезни Кирилла Капризова.
Судя по игре в третьем матче Кирилл уже полностью оправился от перенесенного заболевания и вернулся на свое привычное место в команде (во втором матче серии об был заявлен на игру 13-м форвардом). Чего не скажешь об еще одном привычном партнере Капризова по тройке – Сергее Шумакове, который продолжает пропускать матчи.
В связи с этим звено, где играл Капризов оказалось весьма неожиданным. Вместе с ним на лед выходили Максим Шалунов и…Сергей Андронов!
- Да нормально я себя чувствую, команда помогает. Уже и не важно болел, не болел, - отмахнулся Кирилл от вопросов о своем самочувствии.
- Неожиданное у вас в звене Андронов оказался. Удивились?
- Нисколько! Я же уже говорил, что у нас в ЦСКА любой может сыграть с кем-угодно. Поэтому никаких проблем не было.
- Были в душе готовы опять к пяти овертаймам, - напомнили журналисты о серии с «Йокеритом».
- Мы всегда готовы, - с пионерской улыбкой отрапортовал Капризов.
- Что скажете о матче в целом?
- Главное, что выиграли. А с каким счетом, в овертайме или нет – в плей-офф без разницы. Всю команду поздравляю с победой.
- Сил сегодня отдали больше, чем в казанских матчах?
- Все игры тяжелые. Надо просто грамотно восстанавливаться.
- А в чем секрет восстановления у армейцев? Ведь до следующей битвы с «Ак Барсом» меньше двух суток. Третий матч поздно закончился…
- Да разве это поздно?!
… Вслед за Капризовым к прессе вышел и защитник армейцев Мэт Робинсон, также закрывший в среду больничный.
- Мне трудно сравнивать сегодняшнюю встречу с двумя предыдущими, потому что в Казани я не играл. Но сегодня мы действовали хорошо, показали характер, смогли отыграться, - заявил канадец.
- Получается, что в Москве ЦСКА играть комфортнее?
- Болельщики нам дома помогают, гонят вперед. Сегодня они нас здорово поддержали, когда мы уступали в счете. Их поддержка и помогла на самом деле переломить ситуацию.
- Почему у ЦСКА не идет игра в большинстве?
- Не так уж много его у нас сегодня было. Одно мы вообще убили тем, что сами тут же удалились. Мы бросали по воротам, но, видимо, недостаточно много. Будем работать над этим.
- Самый сложный момент в этом матче?
- Когда «Ак Барс» забросил две быстрые шайбы и повел в счете в первом периоде. Но мы ведь смогли отыграться. Поэтому все ребята – молодцы!