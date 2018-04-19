После трудной победы в третьем матче финала ЦСКА на радостях продемонстрировал прессе уже оправившегося от болезни Кирилла Капризова.

Судя по игре в третьем матче Кирилл уже полностью оправился от перенесенного заболевания и вернулся на свое привычное место в команде (во втором матче серии об был заявлен на игру 13-м форвардом). Чего не скажешь об еще одном привычном партнере Капризова по тройке – Сергее Шумакове, который продолжает пропускать матчи.

В связи с этим звено, где играл Капризов оказалось весьма неожиданным. Вместе с ним на лед выходили Максим Шалунов и…Сергей Андронов!

- Да нормально я себя чувствую, команда помогает. Уже и не важно болел, не болел, - отмахнулся Кирилл от вопросов о своем самочувствии.

- Неожиданное у вас в звене Андронов оказался. Удивились?

- Нисколько! Я же уже говорил, что у нас в ЦСКА любой может сыграть с кем-угодно. Поэтому никаких проблем не было.

- Были в душе готовы опять к пяти овертаймам, - напомнили журналисты о серии с «Йокеритом».

- Мы всегда готовы, - с пионерской улыбкой отрапортовал Капризов.

- Что скажете о матче в целом?

- Главное, что выиграли. А с каким счетом, в овертайме или нет – в плей-офф без разницы. Всю команду поздравляю с победой.

- Сил сегодня отдали больше, чем в казанских матчах?

- Все игры тяжелые. Надо просто грамотно восстанавливаться.

- А в чем секрет восстановления у армейцев? Ведь до следующей битвы с «Ак Барсом» меньше двух суток. Третий матч поздно закончился…

- Да разве это поздно?!

… Вслед за Капризовым к прессе вышел и защитник армейцев Мэт Робинсон, также закрывший в среду больничный.

- Мне трудно сравнивать сегодняшнюю встречу с двумя предыдущими, потому что в Казани я не играл. Но сегодня мы действовали хорошо, показали характер, смогли отыграться, - заявил канадец.

- Получается, что в Москве ЦСКА играть комфортнее?

- Болельщики нам дома помогают, гонят вперед. Сегодня они нас здорово поддержали, когда мы уступали в счете. Их поддержка и помогла на самом деле переломить ситуацию.

- Почему у ЦСКА не идет игра в большинстве?

- Не так уж много его у нас сегодня было. Одно мы вообще убили тем, что сами тут же удалились. Мы бросали по воротам, но, видимо, недостаточно много. Будем работать над этим.

- Самый сложный момент в этом матче?

- Когда «Ак Барс» забросил две быстрые шайбы и повел в счете в первом периоде. Но мы ведь смогли отыграться. Поэтому все ребята – молодцы!