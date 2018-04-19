Корреспондент «Советского спорта» взял интервью у супруги защитника Андрея Маркова – Софьи.

Никогда не смотрел финальную игру плей-офф Кубка Гагарина в столь пафосной компании. В ложе «Татнефть Арены» автор этой заметки соседствовал с комиссаром игры Сергеем Козловым, главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым, вице-президентом Лиги Георгием Кобылянским… А недалеко расположились запасные и травмированные игроки соперников. Надо было видеть каменное лицо члена наблюдательного совета ХК ЦСКА Сергея Федорова, а также сотрудника клуба Александра Харламова. Безмолвно следили за событиями на льду форвард Джефф Плэтт. В мае он демобилизуется из московской армии и возвращается в Минск. В его планах выступление на ЧМ-2018 за сборную Белоруссии.

В перерыве матча к нам в ложу пожаловали самые преданные и заинтересованные болельщики – Софья Маркова, дочь капитана «Ак Барса» Александра Свитова Елизавета и ее тезка – жена защитника казанцев Никиты Лямкина. В рамках медиа-клуба, совместно проводимого «Бесценной Лигой» и КХЛ.

- Жизнь в хоккее – это жесткий график, все расписано по минутам, - начала Софья. – Наш папа – самый заботливый, самый бесценный. Андрей – защитник не только на льду, но и в жизни. У нас ведь трое детей. Два семилетних мальчика-близнеца и девочка, которой 23 апреля исполнится два годика.

- И как папа Андрей проводит с ними время? Уделяет внимание?

- Да по-разному. Ни от чего не отказывается. Даже уроки поделать. Например, накануне второго матча помогал сыновьям с математикой. И с Василисой возится – всякие там развивашки. Признаюсь, у нас есть няня. Без нее я б, наверное, погибла в круговороте домашних дел.

- Еще детей не планируете? Не хотите сделать покер, как Ковальчуки и Мозякины?

- Открою тайну – хотим четвертого. Мне хочется девочку. Чтобы было два сына и две дочки.

- Софья, а как вы мужа-хоккеиста поддерживаете? Вы ведь занимаетесь благотворительностью, придумываете клипы для хоккеистов и болельщиков?

- Раскрою секрет. Среди нас, девочек, жен игроков, есть оргкомитет…

- Женсовет, как в ЦСКА Анатолия Тарасова?

- В него входят все девочки – жены и подруги игроков. Они организуют кучу разных мероприятий и процессов. А я, Юля Свитова, жена нашего капитана Александра - ее так и называем капитанша, а также Аня Малыхина, супруга нападающего Федора, помогаем все это воплотить в жизнь. Перед третьим матчем с ЦСКА все видели клип. Крутой! Его ведь мы сняли. А к Новому году запустили другой, в котором приняли участие только дети. Без мам. Стараемся по максимуму поддерживать наших любимых мужчин. Мотивировать их как-то. В сложные моменты. Хоккеисты ведь такие, все держат в себе. Когда им совсем невмоготу, приходится клещами вытаскивать их беды-заботы. Раз команда побеждает, значит, наши усилия не проходят зря.

- Чисто хоккейные советы Андрею даете?

- Да что вы? Я ведь не сумасшедшая. Он от меня сразу уйдет. Я создаю уют в доме. Готовлю по возможности, стол накрываю. Иногда ходим в уютный ресторан. Это ведь тоже надо правильно организовать, преподнести.

- Любимое блюдо Андрея это…

- Все-таки рыба. В ней меньше калорий, чем в мясе.

- «Ак Барс» столь уверенно шел по сетке в плей-офф, что ваш муж получал много выходных. Его часто отпускали домой…

- Да не надо их отпускать. Мы ведь все живем в одном месте. На базе команды. Просто перед матчами они уходят спать в другое место. Достаточно перейти через дорогу.

- За длинный сезон лица знакомых, которых видите на базе, не надоели?

- Нет, что вы. Хотя мужчинам сложнее общаться в таком большом коллективе, чем нам, женщинам. Чтобы было проще, устраивают сплочения – «тим спирит». Без тренеров, только игроки.

- Андрей ведь за долгие годы в «Монреале» ни разу не добрался до Кубка Стэнли?

- В этом нет его вины. Играет ведь команда. Надеюсь, Андрей доберется до Кубка Гагарина. Он же профессионал из профессионалов. Первый приходит на тренировку и одним из последних уходит.

В этот момент клюшка молодого армейца Андрея Кузьменко нашла лицо его тезки - защитника-ветерана. Софья побледнела.

- Не переживайте, кажется, обошлось. Зато «Ак Барс» получил численное преимущество. А большинство с Андреем Марковым – страшная сила.

В ответ Софья улыбнулась…