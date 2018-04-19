Сегодня сборная России берет старт на чемпионате мира для игроков не старше 2000 года рождения.

Наш первый соперник – национальная команда Франции.

Вчера главный тренер нашей сборной Александр Зыбин объявил окончательный состав из 23 игроков. Также прошли выборы актива команды. Капитаном стал Антон Малышев из «Локо», ассистентами – Данила Галенюк из «СКА-Невы» и Даниил Журавлев из «Ирбиса». Все – защитники. Нет сомнений, они постоят за Россию.

Команда по традиции сходила в церковь, ребята поставили свечки и загадали одно и то же желание – завоевать золото.

Никто не обращает внимания на победы в контрольных матчах. Понимая, что это лишь репетиции.

- Все понимают, что это лишь подготовка, - рассказал защитник сборной России Даниил Мисюль. – Да, оборона в контрольных матчах с Белоруссией и Швецией пропустила всего одну шайбу, но еще есть ошибки, нам надо добавлять.

Подопечные Александра Зыбина в один голос называют сборные США и Канады главными соперниками. Но слабых на таких турнирах не бывает. Это все прекрасно осознают и настраиваются на французов самым серьезным образом.

Сегодня в Челябинск прилетает президент ФХР Владислав Третьяк. 25 апреля он отметит 61-й день рождения. К тому времени стартует плей-офф, главные матчи без права на ошибку.

Чиновники ИИХФ с восхищением отзываются об организации турнира. Таких же хвалебных эпитетов удостоился и молодежный чемпионат мира среди женщин, который в этом сезоне принимал подмосковный Дмитров.

Все билеты на стартовый матч хозяев с французами проданы. На арене имени Валерия Белоусова, вмещающий 7500 зрителей, ожидается аншлаг. Как же это контрастирует с прошлогодним турниром в Словакии, где юниоры сражались при пустых трибунах.

Всем участникам чемпионата предоставлена зеленая улица. Команды добираются из отеля до ледовой арены в сопровождении полицейской машины. Игнорируя пробки.

В Челябинске сухо, но прохладно. Снега нет. Но в любой момент погода может преподнести сюрприз. Хочется, чтобы сборная России избежала сюрпризов со знаком минус. Как на трех предыдущих домашних чемпионатах мира среди юниоров – в Ярославле-2003, Казани-2008 и Сочи-2013.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари: Мифтахов (Ирбис), Д.Исаев (Локо), М.Исаев (Ладья).

Защитники: Малышев, Мисюль (оба – Локо), Журавлев (Ирбис), Романов (Красная Армия), Галенюк (СКА-Нева), Жиляков (Динамо Спб), Охотюк (Оттава 67, Канада), Замула (Калгари Хитмен, Канада).

Нападающие: Исхаков, Соркин (оба – Красная Армия), Жабреев, Ротенберг (оба – Динамо Спб), Марченко, Морозов (оба – Мамонты Югры), Дорофеев, Спиридонов (оба – Стальные Лисы), Михайлов (МХК Динамо М), Казимов (Ладья), Подколзин (Витязь), Завгородний (Римуски Осеаник, Канада).