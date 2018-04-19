Сегодня в Ярославле сборная России в рамках Чешских игр проведет вынесенный матч против шведов. В нашем составе квартет форвардов из НХЛ.

Перед ярославскими болельщиками предстанут шесть чемпионов мира и восемь олимпийских лауреатов Пхенчхана. Среди них один бывший железнодорожник – Гавриков, на которого в «Локомотиве» крепко обиделись после свежей серии плей-офф со СКА. Говорят, под санкции попал даже отец защитника, сильно возмущавшийся после того, как сыну заехали по лицу. Якобы его даже объявили на местной арене персоной нон-грата.

Да, чуть не забыл Алексея Кудашова, уволенного из «Локомотива» в начале уходящего сезона, а теперь призванного в помощники врио главного тренера сборной Ильи Воробьева. Молва уже сватает его в новый штаб СКА.

Из действующих железнодорожников есть шанс выйти на лед у защитника Елесина. Он ведь не только соперников раскалывает на раз-два, но и голы забивает. Доказано недавними матчами Евровызова с норвежцам.

Однако в фокусе, скорее всего, окажется чемпионский тандем Дадонов – Гусев. Интересно, как быстро восстановят связи эти кудесники шайбы, растерзавшие год назад в финале плей-офф КХЛ «Магнитку»? Жаль, что не приехал в Ярославль Дацюк. Не волнуйтесь, с ним все в порядке, Волшебник сыграет в Пардубице.

Бывшую команду Ильи Воробьева в этом составе представляют защитник Береглазов, подписавший с родным клубом контракт на два года, а также вратарь-гренадер Кошечкин.

Готов к пари – именно ему сегодня доверят ворота, а также еще в одном из двух матчей в Пардубице. Сменщик Шестеркин двумя "сухарями" в Норвегии доказал, что не утратил тонус после проведенного на скамейке запасных плей-офф.

Будем следить за звеном Кагарлицкий – Бывальцев – Сошников, его, как и Кудашова, в полном составе сватают в СКА. Еще одна любопытная фигура – нападающий «Рейнджерс» Бучневич. Скаут этого заокеанского клуба двукратный олимпийский чемпион Владимир Лутченко его хвалит. Мы же пока вспоминаем пробуксовку Бучневича в юниорской и молодежной сборных.

Имя нового наставника сборной в Ярославле ассоциируется с его отцом Петром Ильичом. Напомню, именно Воробьев-старший подарил этому хоккейному центру первое чемпионство в России. Негоже будет Илье Петровичу смазать свою домашнюю премьеру в национальной команде.

Кстати, билеты на эту премьеру стоимостью от 300 до 950 рублей еще можно приобрести.

МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧЕШСКИХ ИГРАХ

19 апреля Ярославль 20.00* Россия – Швеция

21 апреля Пардубице 19.15 Россия – Финдяндия

22 апреля Пардубице 15.20 Россия – Чехия

* Время московское.