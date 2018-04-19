Пока лучшие команды Запада и Востока выясняют, кто из них сильней, у болельщиков тоже горячая пора. В предматчевые дни поезда и самолеты по направлению «Москва-Казань» и обратно заполнены людьми в атрибутике, с флагами и барабанами.

Вчера зеленый десант болельщиков «Ак Барса» высадился в Москве. Помимо того, что люди добирались на игры финала своим ходом, в столицу выехало четыре автобуса фан-движения. Это 160 человек. В Москве к ним присоединился местный фан-клуб.

- Дорога заняла около 15 часов. Пробки у вас тут жуткие на подъезде к Москве, - рассказывает болельщик Эмиль – но мы не устали и готовы поддерживать своих барсов по полной программе. Вы там скажите своим, чтобы они громче скандировали, а то мы их совсем перекричим – добавил он, приняв меня в начале за болельщицу ЦСКА.

Рядом с Эмилем стоит парень в толстовке и шарфе челябинского «Трактора». Это Денис. Он прилетел, чтобы вместе с другом поддержать «Ак Барс».

Как же так! Казань же вас выбила из плей-офф. Обиды нет?

- Нет. Все честно было, да и в прошлом. Мы же за красивый хоккей и за нашу восточную конференцию топим! – говорит Денис.

Скандировали «барсы» действительно громко. Целый сектор окрасился в бело-зеленый цвет. Били в барабан, раскачивали арену, делали «волну» - порой казалось, что «Ак Барс» играет дома. Кстати о барабане – у Казани есть свой Bars Band. Это ребята, которые профессионально бьют в барабаны и играют на музыкальных инструментах.

- У нас есть саксофонист – вылитый Капризов! Когда мы в перерыве финальных матчей в Казани играли в фойе, к нему часто подходили болельщики с вопросом не Кирилл ли он! На что получали ответ, что да, Капризов. Просто в перерыве на саксе играет, восстанавливается так – улыбается Андрей, организатор московского фан-клуба.

То, что в барабаны в Казани не просто бьют, а играют настоящую музыку, я убедилась на Татнефть-Арене. На ледовую арену ЦСКА ребятам дали пронести только один инструмент

- В этом нас ограничили. Разрешили один барабан вместо трех, два флага вместо четырех. Талисману Ice Bars тоже запретили появляться в костюме. Хотя у нас армейского коня спокойно пустили на арену – рассказывает представитель фан-сектора Рамиль.

Зато не пустить одного из самых знаменитых болельщиков «Ак Барса» Антона, которого многие прозвали «Психом» не могли. Вы его тоже можете знать – это тот самый мужчина, который бурно выражает свои эмоции, но что примечательно – в цензурной форме! Его узнают на аренах и часто показывают по ТВ во время трансляций.

- Когда понял, что мы в финале, очень обрадовался. Мы заслужили это. На матчах эмоции бьют через край, поэтому я так ярко реагирую на происходящее на льду. Но я ни разу ничего не ломал и не разбивал. По стеклу на арене в Казани только бил как-то, но его не сломать! – рассказывает Антон – А в жизни я довольно тихий, спокойный…

- Кем работаете?

- Я стоматолог, кандидат медицинских наук.

- Ничего себе! У вас клиентов-хоккеистов нет случайно? У них же частенько зубов не бывает!

- Есть. И у них персональная скидка!

Третья игра, как и две предыдущие была полна накала, борьбы и эмоций. В основное время команды не смогли решить, кто из них победит в этом бою. Все решилось в овертайме, когда Кирилл Петров поразил ворота Эмиля Гарипова.

Фан-сектор аплодисментами проводил свою команду в раздевалку и разбрелись по столице. Но уже пятницу они снова соберутся вместе, чтобы поднять зеленые флаги и погнать «Ак Барс» вперед, навстречу заветному трофею.