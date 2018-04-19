Обозреватель «Советского спорта» раскрывает механизмы рокировки в тренерском штабе сборной России перед ЧМ-2018.

- ФХР приняла решение назначить нового главного тренера сборной и сделать меня до конца срока контракта – 31 мая 2018 года – консультантом национальной команды. В это время буду обдумывать планы на будущее. Буду на связи с штабом сборной.

Вот такие слова Олега Знарка цитируются сейчас в разных СМИ. Информация предоставлена ФХР. И на первый взгляд все действительно так и есть. Бывший тренер дорабатывает договор. Нынешний, Илья Воробьев, уже заявил, что готов выслушивать его советы…

При этом, сам Знарок лететь на чемпионат мира в Данию и уж тем более сейчас в Ярославль или Пардубице на матчи сборной России, судя по всему, не собирается. Фраза «буду на связи с штабом сборной» говорит о многом. Потому что быть «на связи» и быть «с командой» - это принципиально разные вещи.

У тренера сборной, конечно, могут быть консультанты. Но только те, кого он выбирает сам. А не те, кого ему назначают сверху по принципу «приказы не обсуждаются». Вот если бы Воробьев пригласил в консультанты своего известного отца, я бы не удивился. А получить на эту роль бывшего главного тренера сборной… Не камильфо!

Я не думаю, что это будет работать. И почти уверен, что это не нужно ни Воробьеву, ни Знарку. Как не нужны любому другому главному тренеру советы от предыдущего наставника. Потому что, если эти советы слушать – зачем тогда вообще тренера менять?

И все же Знарка сейчас официально назначили консультантом сборной России. Вопрос – зачем?

Для меня тут есть только один ответ. ФХР расстается со Знарком и его штабом не очень хорошо. Но все хотят, чтоб на поверхности все было тихо, да гладко. Чтоб была передача сборной из одних крепких рук в другие под аплодисменты болельщиков. А потом Знарок скажет, что устал и уходит по собственному желанию.

И эти слова отчасти будут правдой. Но, как это зачастую бывает, далеко не всей.

Вот, к примеру, гуляет сейчас в СМИ история о том, что Знарок пытался выбить для себя и членов его штаба авто, которые вручали хоккеистам. А ему якобы не дали. И он за это на ФХР разозлился. И ведь многие люди легко верят в такую полуправду. Хотя она на самом деле гораздо хуже, чем откровенная и наглая ложь.

Потому что настоящая правда в том, что лично Знарку автомобиль как раз дали. Сразу и без всяких просьб с его стороны. Но он к победе шел не один. И потому сразу спросил: «А как же мой штаб, мои ребята?». Ему ответили: увы, на всех машин не хватит.

И будь Олег Валерьевич человеком ушлым, он бы плюнул. Взял бы авто. Никто бы его им никогда не попрекнул. Да и в конце концов можно его было тут же продать и «премию» разделить с помощниками - на всех, по-братски.

Но Знарок так не мог. Он хотел, чтоб по справедливости было. А справедливость вещь в современном мире изменчивая. Вот, опять же к примеру, за победу на ЧМ-2008, автомобиль получили не то, что члены тренерского штаба, даже пресс-атташе сборной. А разве первая победа россиян на Олимпиаде, да еще в условиях политической травли, менее значима?

Короче, Знарок в феврале произнес короткую и простую фразу: «Или всем, или никому». И в итоге сам остался без машины. За все в этой жизни приходится платить. А чувство собственного достоинства – весьма дорогая штука. Ведь в итоге тренерам (по моим данным) даже стандартной премии за победу на ОИ-2018 пока не заплатили.

Строптивых тренеров с характером спортивные чиновники не любят. Хотя, как правило, именно такие сложные матерые мужики и добиваются в спорте больших побед. Наше хоккейное руководство сейчас хочет, чтоб Знарок ушел. Но скандал при этом никому не нужен. Поэтому все молчат и ждут. И играют в консультантов.

Вообще Знарка эта непонятная должность преследует с самого начала его работы в сборной России.

Ведь, когда он принимал дела у Билялетдинова, ему зарплату сразу урезали на 25 процентов по сравнению с Зинэтулой Хайдяровичем. Объяснив это просто: денег нет.

Конечно, Знарок возмутился. Ведь как никак Кубков Гагарина у обоих тренеров на тот момент было поровну – по два. А значит и статус, и зарплата должна быть равной.

Компромисс нашел Аркадий Ротенберг, который придумал для тренера должность консультанта в «Динамо», за что и доплатил недостающие 25 процентов.

Через год «Динамо» захотело Знарка вернуть на пост главного тренера. Но он отказался наотрез. То, что для многих болельщиков бело-голубых осталось загадкой, для Олег Валерьевича было очевидным. «Динамо» возглавлял в тот момент его друг и соратник Харийс Витолиньш. Это была его первая работа в роли главного тренера клуба КХЛ. И перейти другу дорогу, отодвинуть его вновь на второй план, Знарок не мог. Для него это было бы равносильно предательству. А он предавать друзей просто не способен даже в угоду высшему руководству. Слава богу, что такие люди в наши времена еще не перевелись.

Знарок в «Динамо» не вернулся. И в итоге тут же потерял и место консультанта, вместе с упомянутыми выше 25 процентами зарплаты. Доплатили их ему уже в СКА, за работу главного тренера армейцев.

Отсюда и его знаменитая фраза о том, что он в СКА получает зарплату меньше, чем будучи главным тренером «Динамо», которую многие фанаты бело-голубых восприняли скептически.

Но Знарок ведь тогда сказал правду. Недостающая четверть зарплаты тренера сборной, которую ему начали опять доплачивать в питерском клубе, была действительно существенно меньше контракта рулевого «Динамо».

А если опять же сравнивать с Билялетдиновым, насильно освобожденным от работы в «Ак Барсе». То Знарок вкалывал два года в СКА, и в национальной команде за одну зарплату тренера сборной России.

И вот теперь опять должность консультанта в ожидании расчета. Круг замкнулся. Работа в сборной осталась позади. Время думать о будущем.