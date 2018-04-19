Сборная России разгромила французов. Президент ФХР Владислав Третьяк пообещал, что этот турнир станет лучшим за всю историю юниорских чемпионатов мира. Еще бы. Ведь ЮЧМ-2018 – юбилейный, двадцатый. А это игровой номер сильнейшего вратаря XX века.

Третьяк прилетел в Челябинск в 7 утра местного времени. Или в пять по Москве. Накануне он побывал на третьем матче финальной серии ЦСКА – «Ак Барс».

– Обеспечил победу родной команде и сразу на самолет, – объяснил глава ФХР и член наблюдательного совета ХК ЦСКА после пресс-конференции.

На встрече с журналистами Третьяка попросили пролить свет на загадочный уход из сборной Знарка.

– Давайте говорить о юниорах, – резко пресек попытки моих коллег сменить вектор беседы трехкратный олимпийский чемпион.

Попутно его спрашивали про ярославца Денисенко, а также Свечникова, не попавших в команду.

– За формирование состава отвечает главный тренер, а он в свою очередь отвечает за результат, поэтому все вопросы к нему, – заявил Третьяк. – Тарасов всегда клал на стол лист с фамилиями: «Вот игроки, которые выиграют золото». Ему руководство доверяло. Потому что он побеждал. Не думаю, что тренер враг себе. Он всегда выберет сильнейших.

Это о Денисенко. Отсутствие Свечникова глава ФХР объяснил так:

– Канадская ассоциация хоккея сделала все правильно – прислала на наш запрос ответ, что отпускает российского игрока. Отпустил и его клуб. Но сам Свечников отказался из-за травмы.

Директор турнира испанец Франк Гонсалес похвалил Челябинск за организацию и отметил маскота – Мишку Уральца. И тотчас вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов вручил ему значок с самым популярным на Руси зверем. Топ-чиновник ИИХФ сразу прикрепил его на лацкан пиджака.

В фойе арены за плюшевого талисмана просят 1000 рублей. Думаю, дня через два их всех раскупят. Как и значки к турниру стоимостью 200 условных российских единиц.

Перед началом вечернего матча торжественно погасили почтовую карточку, выпущенную к чемпионату.

А через три часа и французов. Особенно жарко зал приветствовал гол уроженца Челябинска защитника Замулы, ныне выступающего в Калгари. После финальной сирены он признался, что вечером накануне матча у всех игроков забирают телефоны-планшеты. «Чтоб не смотрели всякую ерунду».

Огорчила пропущенная за две минуты до конца шайба, но еще больше полученная еще в первом периоде травма нападающим Исхаковым.

Третьяк покидал арену имени Валерия Белоусова довольный. Его путь лежал в Москву на четвертый матч финальной серии плей-офф. А в Челябинске ждут Вячеслава Фетисова, который сегодня празднует 60-летний юбилей, Александра Могильного, Алексея Касатонова. И, конечно, президента ИИХФ Рене Фазеля.

Группа В

Россия – Франция – 7:1 (4:0, 2:0, 1:1)

Голы: 1:0 Климов (Жабреев, Романов, 6.06, б.), 2:0 Исхаков (Марченко, Морозов, 8.09), 3:0 Замула (Подколзин, Михайлов, 13.28), 4:0 Марченко (Галенюк, 13.52), 5:0 Михайлов (Подколзин, Охотюк, 33.01). 6:0 Завгородний (Галенюк, Журавлев, 34.05), 7:0 Морозов (Марченко, 47.31), 7:1 Дубе (Брюше, Кваттрон, 58.05)

Вратари: Мифтахов – Дюкенн

Штраф: 10 – 16

6771 зритель

Словакия – Финляндия – 2:5

Группа А. Швеция – Швейцария – 3:1. Канада – США – 6:4