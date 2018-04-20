В субботу сборная России проведет второй матч на юниорском чемпионате мира (13.30 мск). Наш соперник – команда Чехии. Накануне подопечные Александра Зыбина провели тренировку.

Тренировалась наша команда в два захода: сначала в тренажерном зале на главной арене турнира, которая носит имя знаменитого тренера Валерия Белоусова, потом переехала на лед в старый дворец «Юность».

В марте 2008 года я имел честь побывать на этой арене. «Трактор» в третьем матче стартового раунда плей-офф принимал ЦСКА. Тренерская дуэль Андрея Назарова и Вячеслава Быкова. Поддержать Вячеслава Аркадьевича, через два месяца выигравшего со сборной чемпионат мира в Квебеке, пришли его родственники.

По лестницам бегали не попавшие в заявку молодые Вячеслав Войнов и Евгений Дадонов.

Назаров на лавке извергал громы и молнии. Не помогло. Его команда уступила в матче и серии (0-3). Тот репортаж я назвал «Прощанье с «Юностью».

В «Юность» наши парни отправились прямо в хоккейной форме. Получивший в первом периоде матча с французами травму ноги форвард Исхаков ледовую тренировку пропустил. Но с чехами может и сыграть.

Через три часа команда возвратилась на арену «Трактор». Как раз к финалу матча Франция – Финляндия. Финны 13 минут не могли распечатать ворота, но потом накидали семь безответных шайб – 7:0.

– Чем занимались? – я поинтересовался у защитника «СКА-Невы» Данилы Галенюка, успевшего понюхать пороху в СКА, причем в плей-офф Кубка Гагарина.

– Да так. Отработали выход из своей зоны и вход в чужую, новые схемы большинства.

– Какие? 1-4?

– Не только. Это секретная информация.

– Финны разгромили французов 7:0, вы же накануне позволили трехцветным размочить этот счет.

– Побежали вперед забивать, оголили тыл и пропустили. Обидно. Особенно жаль вратаря Амира Мифтахова. Сорвали ему сухарь.

– Наверное, защитник Замула смуту внес – своим голом?

– Да нет. Мы сами виноваты.

– За финалами плей-офф в МХЛ и ВХЛ следите?

– Конечно. Как только вчера вернули мобильные телефоны, стал смотреть youtube.

– Уточните, когда забирают телефоны?

– Вечером накануне игры. А после нее возвращают.

– Четвертый матч финала ЦСКА – «Ак Барс» будете смотреть? Ведь телевизоры из номеров не забирают?

– Постараемся.

– Вы в команде самый опытный. Можете на партнеров прикрикнуть? На правах помощника капитана?

– У нас ведь всего двое 2001 года рождения, остальные ровесники. Нет, никакой дедовщины. У нас дружная команда.

Центрфорвард Максим Соркин из «Красной Армии» вечером наверняка будет особенно внимательно следить за четвертым актом финала «Ак Барс» – ЦСКА.

– Болею за ЦСКА, скрывать не буду, – признался Соркин. – А вот кто выиграет, предсказать не возьмусь.

– Уроки нового тренера-консультанта Сергея Федорова в Новогорске помогают? Подтянули вбрасывания?

– Помогают. Жаль, что мало с ним поработали. В ЦСКА центральные нападающий после его занятий сильно прибавили. Особенно Андронов.

– С чехами в этом сезоне вы без проблем разбирались…

– Мы уже забыли о том, что было раньше. На чемпионате мира слабых нет. На каждый матч надо настраиваться, как на самый главный.

В этот момент у соседней раздевалки во всю разогревались наши будущие соперники – чехи. Им предстояло сразиться со словаками…