Визит в «Юность». Как сборная России готовилась к матчу с чехами
В субботу сборная России проведет второй матч на юниорском чемпионате мира (13.30 мск). Наш соперник – команда Чехии. Накануне подопечные Александра Зыбина провели тренировку.
Тренировалась наша команда в два захода: сначала в тренажерном зале на главной арене турнира, которая носит имя знаменитого тренера Валерия Белоусова, потом переехала на лед в старый дворец «Юность».
В марте 2008 года я имел честь побывать на этой арене. «Трактор» в третьем матче стартового раунда плей-офф принимал ЦСКА. Тренерская дуэль Андрея Назарова и Вячеслава Быкова. Поддержать Вячеслава Аркадьевича, через два месяца выигравшего со сборной чемпионат мира в Квебеке, пришли его родственники.
По лестницам бегали не попавшие в заявку молодые Вячеслав Войнов и Евгений Дадонов.
Назаров на лавке извергал громы и молнии. Не помогло. Его команда уступила в матче и серии (0-3). Тот репортаж я назвал «Прощанье с «Юностью».
В «Юность» наши парни отправились прямо в хоккейной форме. Получивший в первом периоде матча с французами травму ноги форвард Исхаков ледовую тренировку пропустил. Но с чехами может и сыграть.
Через три часа команда возвратилась на арену «Трактор». Как раз к финалу матча Франция – Финляндия. Финны 13 минут не могли распечатать ворота, но потом накидали семь безответных шайб – 7:0.
– Чем занимались? – я поинтересовался у защитника «СКА-Невы» Данилы Галенюка, успевшего понюхать пороху в СКА, причем в плей-офф Кубка Гагарина.
– Да так. Отработали выход из своей зоны и вход в чужую, новые схемы большинства.
– Какие? 1-4?
– Не только. Это секретная информация.
– Финны разгромили французов 7:0, вы же накануне позволили трехцветным размочить этот счет.
– Побежали вперед забивать, оголили тыл и пропустили. Обидно. Особенно жаль вратаря Амира Мифтахова. Сорвали ему сухарь.
– Наверное, защитник Замула смуту внес – своим голом?
– Да нет. Мы сами виноваты.
– За финалами плей-офф в МХЛ и ВХЛ следите?
– Конечно. Как только вчера вернули мобильные телефоны, стал смотреть youtube.
– Уточните, когда забирают телефоны?
– Вечером накануне игры. А после нее возвращают.
– Четвертый матч финала ЦСКА – «Ак Барс» будете смотреть? Ведь телевизоры из номеров не забирают?
– Постараемся.
– Вы в команде самый опытный. Можете на партнеров прикрикнуть? На правах помощника капитана?
– У нас ведь всего двое 2001 года рождения, остальные ровесники. Нет, никакой дедовщины. У нас дружная команда.
Центрфорвард Максим Соркин из «Красной Армии» вечером наверняка будет особенно внимательно следить за четвертым актом финала «Ак Барс» – ЦСКА.
– Болею за ЦСКА, скрывать не буду, – признался Соркин. – А вот кто выиграет, предсказать не возьмусь.
– Уроки нового тренера-консультанта Сергея Федорова в Новогорске помогают? Подтянули вбрасывания?
– Помогают. Жаль, что мало с ним поработали. В ЦСКА центральные нападающий после его занятий сильно прибавили. Особенно Андронов.
– С чехами в этом сезоне вы без проблем разбирались…
– Мы уже забыли о том, что было раньше. На чемпионате мира слабых нет. На каждый матч надо настраиваться, как на самый главный.
В этот момент у соседней раздевалки во всю разогревались наши будущие соперники – чехи. Им предстояло сразиться со словаками…