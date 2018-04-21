Во втором матче турнира хозяев поджидали чехи, разозленные поражением на старте от словаков.

Наши, грешившие глупыми удалениями, одержали волевую победу (3:2). Чем привели в экстаз переполненную арену «Трактор».

- Франк, почему чехи привезли в Челябинск такую слабую команду? – я поинтересовался у Франтишека Мусила, менеджера сборной Чехии на Кубке мира-2016, а ныне скаута клуба НХЛ «Баффало Сейбрз».

- Команда не слабая, в ней пять хороших игроков из-за океана, просто со Словакией плохо сыграли, - ответил бывший защитник сборной Чехословакии, противостоявшей Красной машине в первой половине 80-х.

В пятницу чехи уступили словакам – 2:5. Без шансов.

Накануне матча мне у арены «Трактор» имени Валерия Белоусова предложили билет на центр за 1500 рублей. Сначала я рассердился при виде «жучков», а потом даже обрадовался. Аншлаг на юниорах – где подобное встретишь? Разве что в Канаде. Да и то не факт. Так что Россия в лице южноуральских Челябинска и Магнитогорска впереди планеты всей.

А какой буклет организаторы выпустили к турниру. Приятно и в руки взять, и прочитать. Столько там полезной информации. Такой программкой не смогут похвастать многие взрослые чемпионаты мира.

Чехи тоже выпустили миниатюрную «раскладушку», состоящую из обложки, ростера лицами игроков, расписания турнира… Дешево и сердито. Сойдет для коллекционеров подобной макулатуры.

Мусил не слукавил – с первых минут сердитые чехи навязали силовую борьбу. Трижды на лед грубо бросали нашу «десятку» - Ротенберга. Он в ответ жестко воткнулся в соперника. Досталось чешскому капитану Забранкси.

Судьи, пытаясь охладить пыл разбушевавшихся соперников, начали выписывать штрафы. Расплата за удаление Михайлова наступили через 18 секунд. Наши оголили пятачок, позволив Лауко бросить и добить.

После перерыва характер борьбы не изменился. Много грязи и удалений. Мало сильных и точных бросков. А гол во второй 20-минуте соперники подрали опять-таки один. На этот раз в большинстве преуспел Морозов, щелкнувший издалека от души.

И все-таки нашим удалось перетерпеть и вырвать победу. Михайлов, косвенно повинный в пропущенном голе, выгрыз в углу шайбу у соперников и выложил на пятачок под бросок Подколзину.

Вскоре Дорофеев эффектно бросил с кистей из обводки. А-ля Макс Афиногенов.

За две минуты до сирены чехи сняли вратаря и один гол отквитали. Опять реализовав численное преимущество. Нервную концовку нам обеспечил Морозов, успев получить 2+10 минут за удар в голову. А также капитан Малышев - опрометчивым неточным броском со своей половины по пустым воротам.

Подопечные Александра Зыбина выстояли. Финальная сирена утонула в родном, зычном «Мо-лод-цы».

Завтра встречаемся с финнами. Тщательно поработав над ошибками. Дарить соперникам столько большинства недопустимо!

СТАТИСТИКА

Чехия – Россия – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2). 7498 зрителей.

Голы: 1:0 Лауко (Пекарж, Квасница, 17.11, б.), 1:1 Морозов (Журавлев, Жабреев, 35.26, б.), 1:2 Подколзин (Михайлов, Спиридонов, 49.20), 1:3 Дорофеев (Замула, 52.22), 2:3 Стржондала (Гаярски, Еник, 58.10, б.).

Вратари: Достал (56.33-58.10, 58.11) – Мифтахов.

Штраф: 10-26.