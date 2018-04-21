Сломили сердитых чехов! Сборная России одержала вторую победу на ЮЧМ
Во втором матче турнира хозяев поджидали чехи, разозленные поражением на старте от словаков.
Наши, грешившие глупыми удалениями, одержали волевую победу (3:2). Чем привели в экстаз переполненную арену «Трактор».
- Франк, почему чехи привезли в Челябинск такую слабую команду? – я поинтересовался у Франтишека Мусила, менеджера сборной Чехии на Кубке мира-2016, а ныне скаута клуба НХЛ «Баффало Сейбрз».
- Команда не слабая, в ней пять хороших игроков из-за океана, просто со Словакией плохо сыграли, - ответил бывший защитник сборной Чехословакии, противостоявшей Красной машине в первой половине 80-х.
В пятницу чехи уступили словакам – 2:5. Без шансов.
Накануне матча мне у арены «Трактор» имени Валерия Белоусова предложили билет на центр за 1500 рублей. Сначала я рассердился при виде «жучков», а потом даже обрадовался. Аншлаг на юниорах – где подобное встретишь? Разве что в Канаде. Да и то не факт. Так что Россия в лице южноуральских Челябинска и Магнитогорска впереди планеты всей.
А какой буклет организаторы выпустили к турниру. Приятно и в руки взять, и прочитать. Столько там полезной информации. Такой программкой не смогут похвастать многие взрослые чемпионаты мира.
Чехи тоже выпустили миниатюрную «раскладушку», состоящую из обложки, ростера лицами игроков, расписания турнира… Дешево и сердито. Сойдет для коллекционеров подобной макулатуры.
Мусил не слукавил – с первых минут сердитые чехи навязали силовую борьбу. Трижды на лед грубо бросали нашу «десятку» - Ротенберга. Он в ответ жестко воткнулся в соперника. Досталось чешскому капитану Забранкси.
Судьи, пытаясь охладить пыл разбушевавшихся соперников, начали выписывать штрафы. Расплата за удаление Михайлова наступили через 18 секунд. Наши оголили пятачок, позволив Лауко бросить и добить.
После перерыва характер борьбы не изменился. Много грязи и удалений. Мало сильных и точных бросков. А гол во второй 20-минуте соперники подрали опять-таки один. На этот раз в большинстве преуспел Морозов, щелкнувший издалека от души.
И все-таки нашим удалось перетерпеть и вырвать победу. Михайлов, косвенно повинный в пропущенном голе, выгрыз в углу шайбу у соперников и выложил на пятачок под бросок Подколзину.
Вскоре Дорофеев эффектно бросил с кистей из обводки. А-ля Макс Афиногенов.
За две минуты до сирены чехи сняли вратаря и один гол отквитали. Опять реализовав численное преимущество. Нервную концовку нам обеспечил Морозов, успев получить 2+10 минут за удар в голову. А также капитан Малышев - опрометчивым неточным броском со своей половины по пустым воротам.
Подопечные Александра Зыбина выстояли. Финальная сирена утонула в родном, зычном «Мо-лод-цы».
Завтра встречаемся с финнами. Тщательно поработав над ошибками. Дарить соперникам столько большинства недопустимо!
СТАТИСТИКА
Чехия – Россия – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2). 7498 зрителей.
Голы: 1:0 Лауко (Пекарж, Квасница, 17.11, б.), 1:1 Морозов (Журавлев, Жабреев, 35.26, б.), 1:2 Подколзин (Михайлов, Спиридонов, 49.20), 1:3 Дорофеев (Замула, 52.22), 2:3 Стржондала (Гаярски, Еник, 58.10, б.).
Вратари: Достал (56.33-58.10, 58.11) – Мифтахов.
Штраф: 10-26.