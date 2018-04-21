Вслед за шведами россияне уступили на Чешских играх и финнам. Это поражение отбросило нашу команду на третье место в таблице Евротура.

Пока сборная России на третьем этапе разочаровывает. Начали мы с поражения от шведов в Ярославле. Но и после переезда в Чехию лучше не стало.

Встречались наши в субботу с финнами. Начну с того, что по сравнению с первым матчем без изменений в составе россиян остался только страж ворот и ударное звено.

Вопреки ожиданиям, знаменитый центрфорвард Павел Дацюк не сыграл и в этом матче. Ну а Никита Гусев, Евгений Дадонов и Алексей Бывальцев, которому предсказывают переход в СКА, организовали первую шайбу в этом матче.

Гол был забит не без изящества. Последовал быстрый пас из-за ворот. А перед ними финны почему-то оставили на убойной позиции одного из лучших снайперов КХЛ Гусева.

Никита в таких эпизодах всегда хорош. Ему не надо ни одного лишнего мгновенья ни на оценку ситуации, ни на обработку шайбы. Быстрый кистевой бросок и шайба влетает точно в девятку.

Очень все похоже на еще одного нашего голеодора Сергея Мозякина, которого на этот турнир тренеры не пригласили. И есть у меня подозрение, что Гусев и станет наследником Сергея в нашей лиге по части заброшенных шайб. Если, конечно, не решит улететь за океан. Потому что все что им обоим нужно в позиционной атаке – это секунда на «чистом» льду, чтоб не было помехи. Поэтому у меня нет сомнений, что Гусев забивать продолжит. И в клубе, и в сборной.

Порадовал надежной игрой и Шестеркин. Опять же вопреки прогнозам именно он, а не Василий Кошечкин, защищал ворота россиян и во втором матче на Чешских играх.

И это как раз логично. Потому что маловато у Игоря было практики в последнее время. Свой последний в этом сезоне полный матч в КХЛ он провел 1 марта против «Северстали». Сыграл на ноль, хотя дело дошло до буллитов. Но вот в плей-офф ему доверили ворота только однажды и всего на 59 секунд. Маловато!

Видимо, поэтому сейчас голкипер СКА жадно набирает практику. Благо работы в матче с финнами у него было много. Потому что матч с одной стороны не радовал высокими скоростями и был порой даже скучноват. Но при этом россияне еще и часто удалялись – пять раз. И финны, не сказать, что мощно, но порой атаковали довольно опасно.

Кстати, и сравняла сборная Суоми счет тоже в большинстве, реализовав удаление Владислава Гаврикова. Правда, там соперникам еще и повезло. Потому что был пас в центр, где с финном боролся Каблуков. И Илья чисто выиграл эту борьбу, шайба пролетела дальше, но… Угодила на клюшку еще одному, уже свободному сопернику. А под этот неожиданный для всех бросок и Шестеркин не успел переместиться.

В последнем периоде наши вроде бы встрепенулись и прибавили. Красиво отобрал шайбу в чужой зоне Дмитрий Кагарлицкий, выведя на бросок Сошникова. Но у Никиты не получилось повторить подвиг своего тезки. Хорошо проломился к воротам Александр Барабанов, который прилично заматерел в СКА под руководством Олега Знарка.

Но россияне так и не забили, увлеклись очередной комбинацией, пропустили быструю контратаку… А вместе с ней и гол на предпоследней минуте матча.

Честно попытались отыграться, сняв вратаря и организовав еще один опасный момент. Но уступили 1:2.

P.S. Бросилось в глаза, что установку во время тайм-аута на последней минуте встречи игрокам давал не Воробьев, а Алексей Жамнов, нарисовав схему на планшетке. Вот кто на самом деле готовый тренер и для сборной, и для клуба! Говорит сам, что не хочет. Но прямо тянет его на лавку. Да и игроки авторитетного в прошлом форварда понимают с полуслова. Что в сборной, что в «Спартаке».

Его бы попробовать в деле… ФХР, присмотрись!

СТАТИСТИКА

Россия – Финляндия – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1).

Голы: 1:0 Гусев (Бывальцев, 7.15), 1:1 Йокихарью (Сомела, Покка, 34.39, б.), 1:2 Саллинен (Анттила, Покка, 58.02).

Вратари: Шестеркин (59.24) – Хуссо.

Штраф: 10 – 4.

ЕВРОТУР-2017/18

* - Канада сыграла только на двух первых этапах Евротура-2016/17 - Кубке Карьяла и Кубке Первого канала.

** - Швейцария сыграла только на первом этапе Евротура-2016/17 - Кубке Карьяла.

*** - Корея сыграла только на втором этапе Евротура-2016/17 - Кубке Первого канала.