НХЛ ПОМОГЛА «АК БАРСУ»

Надо сказать, что «Ак Барсу» помогла выиграть Кубок Гагарина… Национальная хоккейная лига. Вот следите за логикой.

Как вы помните, у ветерана Даниса Зарипова был обнаружен допинг. ИИХФ дисквалифицировала его на два года. И что делать? Через заокеанского агента Дэна Мильштейна была проделана серьезная работа – в конце концов, НХЛ разрешила Зарипову выступать у себя. Сам Данис не поехал в Северную Америку, его представители подали апелляцию на решение дисциплинарного комитета.

В итоге на ИИХФ повлияло и то, что перед форвардом зажгли зеленый свет за океаном. Поверьте, в Международной федерации внимательно следят за НХЛ, многое оттуда копируют. Дисквалификация Зарипова была снижена до полугода. Он получил контракт от «Ак Барса», вернулся в строй. Регулярка ушла на вкатывание, но получилась неплохой (3+7=10 в 13 матчах). А в плей-офф Зарипов был как всегда хорош (2+9=11 в 16) и завоевал свой пятый Кубок Гагарина.

НХЛ помогла и в том, что через того же заокеанского агента был быстро решен вопрос с Александром Бурмистровым. Форварда отпустили из «Ванкувера», где у него не складывалась карьера – и он тоже стал чемпионом с «Ак Барсом». Набрал 3 (1+2) очка в 17 матчах, хотя не выходил в первых двух звеньях.

«ПЯТЬ КУБКОВ ГАГАРИНА – НЕ ПРЕДЕЛ»

- Да уж, сезон начался с неприятного сюрприза, - хмыкнул Зарипов, когда я подошел к нему на льду во время празднования, вся команда каталась с Кубком Гагарина, а Данис на правах вожака руководил процессом. – Но очень хорошо, что мы выкарабкались из этой ситуации. А теперь я счастлив, эмоции переполняют.

Я хотел бы посвятить эту победу тем, кто меня поддерживал весь сезон. Тем, кто находится рядом со мной всю жизнь. Этот год был самым удивительным. Очень здорово, что после стольких передряг получилась замечательная концовка.

Мы доказали, что правда за нами. Справедливость восторжествовала.

- Вы досрочно завершили финал Восточной конференции – и наблюдали за тем, как развиваются события на Западе. Кого больше хотели видеть в решающей серии – СКА или ЦСКА?

- Не буду рассказывать всех подробностей и делиться своими мыслями. Но я честно скажу, больше хотел играть с ЦСКА. Так и произошло. Но не потому, что с ними якобы легче. Или наоборот, они сильнее СКА. Просто думаю, нам с ними удобнее играть. И как видите, я не ошибся.

- А со СКА пришлось бы тяжелее? Вспоминаете, как год назад вы кричали в телекамеру: «Устроили тут балет, ###?»

- Ну, я не буду вдаваться в подробности, - отрезал Зарипов.

- Если сезон был для вас самым необычным, то и медаль, значит, самая дорогая?

- Не хочу сравнивать чемпионства и говорить, что эта золотая медаль и кубок мне дороже предыдущих. Но чем больше побеждаешь, тем больше хочется новых побед. Поэтому я обязательно продолжу карьеру в следующем сезоне. Я никуда не ухожу.

Пять Кубков Гагарина – это не предел. Буду работать, пока есть силы. А там по окончанию карьеры посмотрим, сколько трофеев у меня в коллекции скопится. Может, не шесть, а еще больше? Кто знает?

ОН НЕ НАИГРАЛСЯ

Сейчас по сети бродит картинка. Это скрин из знаменитого «Брата-2». Герой Сергея Бодрова сидит за столом, с укоризной смотрит на злодея и говорит: «А я думаю, сила в Зарипове. У кого Зарипов – тот и сильней».

Да, логика тут есть. «Ак Барс» с Зариповым завоевал два Кубка Гагарина (2008, 2009). Потом Данис перешел в магнитогорский «Металлург», и там тоже были два Кубка Гагарина (2014, 2016). И вот – возвращение в Казань, и пятый трофей (2018).

А ведь можно вспомнить и три золота чемпионата мира, которые выиграл Данис Зарипов (2008, 2009, 2014). Он был причастен к исторической победе в Квебеке. Становился чемпионом России с «Ак Барсом» (2006), когда Кубок Гагарина еще не придумали.

Нужно ли считать Кубок европейских чемпионов (2007) и Континентальный кубов (2008) с «Ак Барсом»? Ладно, посчитаем тоже. Жаль, не получилось выиграть золото Олимпиады, Зарипов точно не стал бы лишним в той команде.

Но все равно вы согласитесь, что Данис Зиннурович – замечательный хоккеист и человек. Это счастье, что такие парни есть в КХЛ. И что в 37 лет они еще не наигрались.