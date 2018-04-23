ЦСКА развенчал обладателя Кубка Гагарина, но опять остался без главного трофея. Чего не хватило команде Игоря Никитина для решения максимальной задачи? Что ждет армейцев?

Можно сколько угодно валить неудачи на олимпийский сезон. Мол, герои Пхенчхана не сумели за короткий отрезок еще раз взобраться на пик формы. Примерно в таком ключе ответил на мой вопрос Олег Знарок после поражения СКА. Сенсационного, незаслуженного. Ковальчук, Дацюк и Ко не справилась со шведским вратарем ЦСКА Юханссоном.

А с кем или чем не справились подопечные Никитина в финале? С MVP плей-офф Азеведо? Вкупе с голкипером Гариповым, дебютантом решающих серий?

Хорошо знакомый специалист прогнозировал в финале победу ЦСКА – пусть и в мучениях.

Но москвичи ничего искушенному в кубовых сражениях сопернику предложить не смогли. Кроме навала. В физике «барсы» как минимум не уступали. А их бригады большинства наводили ужас на вратарей. Со знаком плюс. Армейские же «большевики» работали вхолостую. Иногда складывалось впечатление, будто красно-синие разыгрывают лишнего от вольного.

В самый ответственный момент ЦСКА лишился лидеров – тех, кто должен был обеспечить победу – Шалунова, Капризова, Шумакова, Ничушкина…

Атаковали красно-синие без выдумки. А в пятом матче вообще покинули лед без голов, несмотря на огромное территориальное преимущество. Выказав бессилье в завершающей стадии. И куда спрятал фирменный бросок Шалунов? Его не взяли в Пхенчхан, не поехал в Корею и Азеведо. А Секач Олимпиаду с треском провалил. В чью пользу получится сравнение этих канадского и российского форвардов в плей-офф? Вопрос риторический.

Капризов очень старался, даже когда после загадочной болезни вышел на второй матч «без ног». Но бросок у него далеко не на топ-уровне, пусть и забил золотой олимпийский гол. Бросок надо срочно подтянуть, как это сделал Кучеров в НХЛ.

В обороне же армейцы допустили чуть больше ошибок, чем соперник. Марченко, Нестеров, Науменков, Пашнин, да и Киселевич периодически делали «барсам» подарки… Первого из них даже не пригласили в сборную для подготовки к ЧМ в Дании. Науменков провалился на последних секундах первого периода в четвертом матче, что обернулось голом Азеведо и на пятый матч не вышел. Думал над своим поведением. Но в сборную его почему-то вызвали.

Вратарь Сорокин был надежен, выручал, но финал опять проиграл. И рискует получить ярлык «некубковый».

Однако больше всего болельщиков ЦСКА огорчил стиль ЦСКА. Позиционную атаку умеют вести только Капризов, ветеран Попов, а также с натяжкой молодые Светлаков и Кузьменко. Сан Саныч, которому в конце августа исполнится 38 лет, по-прежнему незаменим.

В этой ситуации пригодились бы мастеровитые легионеры, такие как Азеведо. А вовсе не Скотт или Плэтт. Канадец с белорусским паспортом занял место в составе только к концу серии, хотя раньше забивал в плей-офф победные голы. Он выступит на чемпионате мира и вернется в минское «Динамо».

Скорее всего, вернется в НХЛ Ничушкин. Но костяк этой серебряной команды сохранится. Вопрос, кто ее будет возглавлять? Никитин с его ротацией состава в режиме нон-стоп задачу не выполнил. Поэтому логичным станет приглашение тренера, знающего, как покорить Эверест. Умеющего завоевывать Кубки. Такие специалисты есть – Вячеслав Быков, Олег Знарок, Майк Кинэн. Но первые двое лишаться в ЦСКА важных рычагов, которые помогли им на прежнем месте работы справиться с максимальной задачей. Правда, Знарок дважды (в 2012-м и 2013-м) взял Кубок Гагарина с динамовской «волчьей стаей», которая не идет ни в какое сравнение со звездным быковским «Салаватом». Однако за два года работы в Питере Олег Валерьевич отвык от таких незатейливых исполнителей.

Одним словом, ЦСКА требуется режиссер-постановщик яркой атакующей игры.