В четверг на планетарном первенстве среди юниоров сборная России встретится в четвертьфинале с действующими чемпионами мира американцами. А накануне наши провели интенсивную тренировку.

Увы, наша сборная потеряла боевую единицу. Самый ценный игрок последнего матча со словаками (6:5 Б) 16-летний Василий Подколзин выбыл до конца турнира. Напомню, приз за него получал капитан команды Антон Малышев.

– Мы защищались в меньшинстве, я лег под бросок, шайба попала мне в кисть, – рассказал во время тренировки Подколзин. – Сразу поехал в больницу. Сделали снимок. Перелом. Вставили две спицы, фиксирующие мизинец. Теперь хожу в гипсе. Буду с трибуны поддерживать ребят.

Очень жаль, Подколзин по ходу турнира завоевал место в первом звене, на него обратили пристальное внимание скауты клубов НХЛ. Включая Андрея Николишина, работающего здесь на «Чикаго» – из Америки, не из Череповца.

– Ты можешь нормально пас отдать? – сердился Ринат Хасанов, помощник главного тренера сборной Александра Зыбина.

Наши усиленно отрабатывали игру в численном неравенстве. Если большинство удалось наладить, то меньшинство – тихий ужас. Удаляться смерти подобно.

– Все идет по кругу, удаляются одни и те же игроки, – посетовал Зыбин сразу после победы над словаками. – Если б заявка позволяла, то некоторые отправились бы в запас.

Вот и защитник из Ярославля Данил Мисюль не может похвастать безупречным выполнением своих прямых обязанностей. Зато гол словакам забил волшебный.

– Очень просто. Пошел на ворота и добил шайбу, отскочившую от борта на пятачок, – рассказал после занятия свежеиспеченный обладатель Кубка Харламова.

Я его поздравил с победой на внутреннем фронте. Но как обыграть американцев?

– Они и в самом деле такие непобедимые? – спросил я у Мисюля.

– Сильная команда, но победить ее вполне реально. Мы с ней не раз встречались. Еще в прошлом сезоне, на уровне U17. Правда, все время уступали. Особенно обидно свежее поражение на Турнире пяти наций, когда американцы на последних минутах заколотили несколько шайб.

– Кого-то знаете из звездно-полосатой команды?

– Конечно. Нападающих Вальстрема, Хьюза, защитников Самуэльссонов…

Поясню: Адам и Маттиас Самуэльссоны – однофамильцы, дети знаменитых в прошлом защитников сборной Швеции Ульфа и Челля, оставивших яркий след в НХЛ.

– Можно американцев сравнить с финнами?

– Чисто условно. Американцы мобильнее, боевитее. Хотя финны тоже агрессивны и техничны.

– Зыбин подметил, что американцы много пропускают на больших европейских площадках…

– Значит, с ними надо воевать на их территории, не прижиматься к своим воротам.

Кстати, наши разведчики побывали в Магнитогорске на очень богатом на голы матче США – Швейцария. Звездно-полосатые выиграли 8:5. Да и от канадцев американцы пропустили шесть шайб, забросив четыре.

– Знаете слабые места американских голкиперов? – я поинтересовался у тренера вратарей сборной России Сергея Белова.

– Кое-какая информация на этот счет имеется. Кстати, я подсказал нашему вратарю Данилу Исаеву, как словаки бьют буллиты. Он молодец, ни одного не пропустил.

– Кому доверите ворота в четвертьфинале?

– Я могу лишь рекомендовать, а решать будет главный тренер. А кого именно поставят – назовем завтра после раскатки.

Буквально через полчаса на лед высыпали наши соперники. Они прибыли в Челябинск даже не в среду, а во вторник вечером. Сразу после разгрома сборной Белоруссии – 8:0. Тренировались звездно-полосатые весело. А после занятия на льду в фойе появился гренадер, жонглирующий теннисными мячами с ловкостью фокусника.

– Я вратарь сборной США Спенсер Найт, – представился он по моей просьбе. Из вежливости пришлось пожелать ему удачи. Хотя удача должна стать спутницей нашей команды.