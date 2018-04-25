Самая культовая серия года снова состоится во втором раунде Кубка Стэнли, когда «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом».

Александр Овечкин и Сидни Кросби. Фото: NHL

«Вашингтону» впору взять пример у президента ЦСКА Игоря Есмантовича, чтобы выступить с инициативой на совете НХЛ. Сколько можно играть во втором раунде против «Питтсбурга»? Давайте на этой стадии поменяем сетку, чтобы восточные клубы встречались с западными. И пусть там будет у «Вашингтона» хоть «Вегас» или «Сан-Хосе», да хоть даже «Виннипег» или «Нэшвилл». Без разницы! Лишь бы не «Питтсбург».

Напомню, три раза «Пенс» брали Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017) – трижды они вышибали во втором раунде именно «Вашингтон». Это прям счастливая примета.

Первый матч пройдет в Вашингтоне уже в пятницу в два ночи по московскому времени. Александра Овечкина сразу после победы над «Коламбусом» спросили, предвкушает ли он новую зарубу?

«Жду ее, дождаться не могу, – с улыбкой ответил Ови. – Для нас это большой шанс, чтобы сделать шаг вперед. Да, нам будет противостоять обладатель Кубка Стэнли последних двух лет. Эти ребята знают, как играть в хоккей и справляться с давлением. Так что нас ждет серьезное испытание».

Официальный сайт НХЛ выделяет пять дуэлей в этой серии, от которых будет зависеть практически все.

Кросби – Нисканен. Капитан «Питтсбурга» в отличной форме, набрал 13 (6+7) очков в шести матчах серии против «Филадельфии». И даже побил рекорд Марио Лемье по количеству очков в плей-офф за историю клуба (177). Защитник «Вашингтона» же – персональщик, который в первом раунде успешно поработал против Артемия Панарина. Имеет много игрового времени, часто блокирует шайбы, пашет в меньшинстве. В одиночку он Кросби не остановит, но от Нисканена зависит многое.

Гюнтцель – Оши. Форвард «Питтсбурга» играет на уровне Кросби, он тоже набрал 13 (6+7) очков. Гюнтцель бросает как Кросби (17 бросков), он сделал 13 хитов. Играет на левом краю в звене с Сидом, поэтому часто будет встречаться с Оши, который выходит справа в тройке Бэкстрема. Важно, как сыграют друг против друга эти форварды вторых троек.

Овечкин – Летанг. Вы помните, как Крис Летанг вырубил Шона Кутюрье? Форвард «Филадельфии» рухнул на лед, порвал крестообразные связки, а с паса Летанга отличился Гюнтцель. Это к вопросу о том, как опасен и коварен защитник «Пенс». Он будет работать по Овечкину, который лидирует в лиге по голам (49) в регулярном чемпионате, нанес 355 бросков, а в первом раунде забил пять голов (три – в большинстве) и 33 раза бросил по воротам Сергея Бобровского.

Малкин – Кузнецов. Еще одна интересная дуэль. Центрфорвард «Питтсбурга» вроде бы травмирован, пропускал последний матч серии с «Филли». Центрфорвард «Вашингтона» не только набрал рекордные для себя 83 очка в чемпионате, но и взбесил Малкина в одном из матчей. Евгений начал орать благим матом на тезку. Они потом помирились, но осадочек остался.

Кессел – Карлсон. Форвард «Питтсбурга» уровня Кросби и Малкина против самого результативного защитника НХЛ в чемпионате (Карлсон набрал 68 очков, из них 32 – в большинстве). В этом плей-офф Карлсон набрал 9 (1+8) очков, и только одна передача была не в большинстве.

В целом есть предчувствие, что теперь «Вашингтон» сможет дернуть «Питтсбург». Но как мы знаем, это чувство обманчиво. Люди попадаются на это из года в год. А за всю историю «Пенс» выиграли девять из десяти серий у «Кэпиталз».

Так что команда Овечкина должна не просто взять серию, а сотворить чудо и побороть свою плохую карму. Удастся ли? Скоро узнаем!