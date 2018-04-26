Кравцов уже за СКА

Перед пятым матчем финала Кубка Петрова в «Юбилейном» многолюдно. И не только потому что зрители пришли организовать аншлаг на семитысячной арене (хотя и не совсем удалось – на игре присутствовало 5176 болельщиков). Сумасшествия сотрудникам спорткомплекса добавляет приезд участников Кубка «АЛРОСА» – турнира среди сборных, который стартует днем позже.

Напоминание о соревнованиях находится в самом центре льда еще с первых двух игр финала ВХЛ. Олимпийская сборная России успела потренироваться до старта пятого матча, поэтому Виталий Кравцов воспользовался пригласительным билетом и поддержал Андрея Алтыбармакяна. Это кажется забавным, если вспоминать, куда слухи отправляют челябинца в межсезонье.

Не до финала ВХЛ было норвежцам и австрийцам. Первые во время матча тренировались на малой арене. Вторые посмотрели с трибун предматчевую раскатку, но на саму игру не остались. Куда важнее была готовность своей раздевалки, ведь в стартовый день турнира им играть первым запуском.

«Динамо» в большинстве

Петербургские дерби в футболе стали местом, где родился лозунг «Один город – одна команда». В хоккее такой категоричности нет. ​В СКА более благодушно относятся к стремительно растущему «Динамо». С этого сезона у клубов даже стало еще больше общего: это один крупный спонсор. Да и наличие в системе бело-голубых нескольких игроков с армейским прошлым (а еще и руководителя в лице Сергея Черкаса) больше говорит о сотрудничестве, чем о вражде.

Отношения болельщиков скорее можно назвать нейтральными, столкновения случаются разве что в интернет-пространстве. Поклонники четко распределились по «Юбилейному»: динамовские заняли большую часть холла, а армейские объединились за одними из ворот. Вообще редкий случай, когда в Петербурге фанаты СКА остались в меньшинстве. Арена почти полностью поддерживала бело-голубых и больше желала увидеть триумфальное завершение финальной серии, чем ее продолжение.

Решающая дуэль за Кубок Петрова могла закончиться и раньше. После минимальной победы на старте серии динамовцы более уверенно взяли второй матч благодаря результативному началу. Первая встреча на площадке СКА дошла до овертайма, и бело-голубые там не устояли: удаление за нарушение численного состава в конце периода и поражение. В четвертом матче «Динамо» исправилось и с помощью быстрых голов вернуло преимущество в две победы. Чем не предпосылки к быстрому окончанию финала?

Витязи спасли

Ведущие игроки «СКА-Невы» накануне пятого матча серии отправились на помощь молодежной команде. Это можно было рассматривать как хорошую тренировку по выходу из почти проигрышной ситуации: «СКА-1946» проигрывал в финале Кубка Харламова «Локо» 2-3. Эффект получился обратным. Алексей Мельничук пропустил четыре шайбы, Егор Рыков, поучаствовавший за сезон в плей-офф трех лиг, завершил матч с одним из худших показателей полезности, а Михаил Мальцев после красивого гола напсиховал на 16 минут штрафа. Вместо помощи молодежка СКА получила разгромные 3:7 и уступила трофей Ярославлю.

В более взрослой команде ребята сыграли уже соответствующе. Андрей Алтыбармакян участвовал во всех трех голах, а Данила Квартальнов стал автором почти победной шайбы: «СКА-Нева» после его точного броска повела 3:1. Большой проблемой «Динамо» был Никита Богданов – один из лучших вратарей ВХЛ по количеству сухих матчей. Он уступал только непосредственному сопернику по финалу. Александр Самонов сыграл на ноль десять раз, и в следующем сезоне он поборется за роль основного вратаря «Витязя». Для этого же голкипер по ходу плей-офф продлил контракт с подмосковным клубом.

По-настоящему «Динамо» спас другой игрок, спущенный из «Витязя». Александр Кулагин в этом плей-офф – главный снайпер команды, и благодаря его голу (12-й в Кубке Петрова) за полторы минуты до конца основного времени бело-голубые ушли от поражения.

Ночная лига

На эмоциях динамовцы резво начали овертайм, но армейцы продолжали держаться на спасениях Богданова. Дополнительных периодов стало больше, чем один. Болельщики к двенадцатому часу ночи перестали выдерживать, и в начале второго овертайма угловые сектора «Юбилейного» стали полупустыми. В полночь, когда стартовал шестой период, от почти шести тысяч зрителей осталась где-то половина. Хорошо, что запасов продуктов на них еще хватало. Те, кто был сыт хоккеем, в перерывах шли к телевизору, где сначала показывали Лигу чемпионов, а потом и баскетбольную Евролигу.

Как бы матч ни надоедал, зрители восторженно встретили сообщение диктора в начале четвертого овертайма: они узнали, что находятся на самом длинном матче в истории ВХЛ. Хоккеисты не остановились и в следующей 20-минутке переплюнули ЦСКА, «Йокерит» и их восемь периодов. Более продолжительной игры в отечественном хоккее еще не было.

Чем дольше играли хоккеисты, тем больше болельщиков начинало засыпать. Некоторых детей даже носили на руках. А тут еще и от еды почти ничего не осталось – только напитки от чая до пива да самые последние булочки. Страшно представить, что было бы, перейди игра в седьмой овертайм (хотя динамовские фанаты готовы были прославлять имя команды до утра), но Святослав Гребенщиков всех отправил домой на 164-й минуте матча или 4-й минуте шестого овертайма. От самого первого вбрасывания прошло ровно семь часов.

До следующего матча осталось меньше двух суток. Как бы он ни закончился – серия уже стала исторической.