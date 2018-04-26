Ждем Зайцева на чемпионате мира? «Торонто» все-таки вылетел из плей-офф (видео)
Завершился первый раунд Кубка Стэнли. В последней паре «Бостон» все-таки дожал неуступчивый «Торонто» в третьем периоде седьмого матча.
Что сказать об этом крутом седьмом матче серии «Бостон» – «Торонто» (7:4), в котором мы увидели 11 голов? Только то, что «Мэйпл Лифс» хорошо играли 40 минут, а «Брюинз» – все 60.
Вообще «Бостон» превосходил гостей, что видно уже по статистике. Преимущество по броскам (36-24), вбрасываниям (57-43%), немного даже по силовым приемам (33-31). Хотя «Торонто» тоже был поначалу очень хорош – особенно ветеран Патрик Марло. 38-летний форвард сделал дубль, теперь у него в активе 72 кубковых гола – и это 14-е место в истории лиги. Для сравнения, Марио Лемье имеет 76, Яромир Ягр – 78.
PATRICK MARLEAU AGAIN! 2 GOALS IN 6 MINUTES AND THE LEAFS LEAD AGAIN!#TMLTalk 2 - 1 #NHLBruins— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 26 апреля 2018 г.
(#BOSvTOR - Series Tied At 3) #Game7 pic.twitter.com/bQX6Oot701
Первый период остался за «Бостоном» (3:2), но второй был точно за «Торонто» (2:0), при этом хозяева по броскам доминировали (13-6).
За четыре минуты гости смогли перевернуть игру. Шедевром стал гол Каспери Капанена в меньшинстве, когда лидер «Брюинз» Брэд Маршан упустил шайбу на синей линии. Детская ошибка, но она позволила финну улететь на чужие ворота и очень красиво переиграть голкипера Туукку Раска, обведя шайбу по дуге и положив ее в пустой угол. Ах, какой гол!
OH. MY. WORD. WHAT. A. GOAL.— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 26 апреля 2018 г.
KASPERI KAPANEN WITH THE UNREAL FORECHECK TO GET THE BREAKAWAY AND THEN BEAUTIFUL MOVE TO BEAT RASK AND GIVE THE LEAFS THE LEAD! WHAT AN INCREDIBLE EFFORT!
#TMLTalk 4 - 3 #NHLBruins
(#BOSvTOR - Series Tied At 3) #Game7 pic.twitter.com/XW5TfE618D
И вот до 42-й минуты все у «Мэйпл Лифс» было неплохо. Гигантская толпа болельщиков, которая смотрела хоккей по большому экрану на улице Торонто, уже видела дуэль двух ТТ во втором раунде. Но «Бостон» давил, и в конце концов, защита канадского клуба рухнула.
OH. MY. WORD. WHAT. A. GOAL.— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 26 апреля 2018 г.
KASPERI KAPANEN WITH THE UNREAL FORECHECK TO GET THE BREAKAWAY AND THEN BEAUTIFUL MOVE TO BEAT RASK AND GIVE THE LEAFS THE LEAD! WHAT AN INCREDIBLE EFFORT!
#TMLTalk 4 - 3 #NHLBruins
(#BOSvTOR - Series Tied At 3) #Game7 pic.twitter.com/XW5TfE618D
Два раза «Брюинз» забили в ситуации «4 на 4», когда оборона «Торонто» была не столь плотной. Щелчок защитника Тори Круга от синей линии получился на загляденье, а во втором моменте замечательно в обороне сыграл Кеван Миллер. Он совершил отбор в своей зоне и отправил в прорыв Дебраска, который сделал самый важный дубль в жизни. В итоге этот гол оказался победным. Все остальное для «Бостона» было делом техники.
JAKE DEBRUSK AGAIN! THE BRUINS HAVE STORMED BACK TO TAKE THE LEAD!#TMLTalk 4 - 5 #NHLBruins— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 26 апреля 2018 г.
(#BOSvsTOR Series Tied At 3)#Game7 pic.twitter.com/lcum5dkOUb
Сразу же после матча сборная России через официальный твиттер вызвала в свое расположение защитника «Торонто» Никиту Зайцева. Он провел контрастную серию плей-офф. Но все равно является одним из сильнейших наших игроков обороны. И усилит национальную команду.
Как нам известно, Зайцев хотел бы выступить на чемпионате мира. И если у него нет критических проблем со здоровьем (а в этом матче он сыграл почти 20 минут), то мы увидим Никиту в Дании.
ТАБЛО ДНЯ
Бостон – Торонто – 7:4 (3:2, 0:2, 4:0)
Дебраск, Хайнен, Бержерон, Круг, Дебраск, Пастрняк, Маршан – Марло, Марло, Дермотт, Капанен
Т: Зайцев (0+0; -2, 0, 1, 19.52)
Счет в серии: 4-3
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.
ВТОРОЙ РАУНД КУБКА СТЭНЛИ
«Тампа-Бэй» – «Бостон»
28, 30 апреля, 6*, 10* мая – в Тампе, 2, 4, 8* мая – в Бостоне
«Вашингтон» – «Питтсбург»
26, 29 апреля, 5*, 9* мая – в Вашингтоне, 1, 3, 7* мая – в Питтсбурге
«Нэшвилл» – «Виннипег»
27, 29 апреля, 5*, 10* мая – в Нэшвилле, 1, 3, 7* мая – в Виннипеге
«Вегас» – «Сан-Хосе»
26, 28 апреля, 4*, 8* мая – в Лас-Вегасе, 30 апреля, 2, 6* мая – в Сан-Хосе
* Если потребуется, матчи по времени Нью-Йорка (+7 с Москвой)