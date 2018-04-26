Пропустив решающую шайбу в большинстве, после досадной ошибки. А ведь четвертьфинал против одного из самых неудобных для россиян соперников мог завершиться по-другому.

У меня для вас, уважаемые читатели, две новости – хорошая и плохая. Начну с позитива – 20-й юбилейный чемпионат мира среди юниоров еще на стадии четвертьфиналов обновил рекорд посещаемости. Даже на встрече утешительного раунда в Магнитогорске между аутсайдерами групп Швейцария – Франция собралось больше 3000 зрителей. Впереди, напомню, еще три игровых дня.

Вторая новость – негативная. Наша сборная проиграла американцам и покидает Челябинск.

Ажиотаж перед матчем с американцами зашкаливал. В том, что трибуны вновь заполнятся под завязку, сомнений не возникало. Распродали даже места на центральной трибуне, предназначавшиеся для скаутов.

Один из них легенда Владимир Лутченко, работающий на «Нью-Йорк Рейнджерс».

– Разве так при Тарасове разогревались-разминались перед матчами? – возмутился двукратный олимпийский чемпион, благодаря которому зажглась звезда Александра Могильного. – У нас в ЦСКА упражнения были разнообразнее и интереснее.

В этот момент американцы проводили сухую разминку рядом с пресс-трибуной. Футбол у звездно-полосатых не в почете, они прихватили с собой баскетбольные мячи и демонстрировали весьма недурственное ведение.

А в это время две женщины с белом и красном свитере, на которых красовался один и тот же номер один, развернули плакатики: «Амир, с днем рождения».

Это мама и бабушка вратаря Амира Мефтахова, замененного в матче со словаками после трех пропущенных шайб. Его сменщик Даниил Исаев вошел в игру на редкость уверенно, поэтому и мы пребывали в уверенности, что на американцев поставят голкипера «Локо». Тем более что Мифтахова беспокоили боли в спине. Однако тренеры опять сделали ставку на вратаря из «Ирбиса». В надежде, что в свой день рождения он выстрелит.

Его спасение после броска в пустой угол Джонатана Грудена вселило оптимизм. Однако через несколько минут зал огорченно выдохнул, когда Мифтахов забил буквально сам себе. «Малыш» под 22-м номером Коул Коуфилд (ростом 168 см) даже не бросал, а простреливал. Шайба коварно юркнула в ближний угол.

Хозяевам не хватало наглости. В атаке у них не получалось ровным счетом ничего. Взорвал ситуацию наш «малыш» под 22-м номером – Руслан Исхаков, пониженный после поражения от финнов из первого в четвертое звено.

«Красноармеец» обокрал соперника, рванул к воротам и неотразимо бросил в ближний угол. Не найт американского голкипера! Правы специалисты, утверждавшие, что американцев могут подвести вратари.

Равновесие в крайне вязкой и осторожной игре могли нарушить Семен Кизимов и Максим Соркин. Но забили американцы. В меньшинстве. В контратаке. Через 10 (!) секунд после того, как в штрафной бокс отправился Джейкоб Уайз.

Третий и тем остальные голы ничего не решали. Наши покидают домашний чемпионат. Вместе с канадцами, которых здесь считали безоговорочными фаворитами. А уступили Кленовые листья андердогам чехам. Слабое утешение для российских болельщиков.

А организаторы настолько огорчились, что в честь победителей запустили гимн… Словакии.

ЮЧМ-2018

1/4 финала

Россия – США – 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)

Голы: 0:1 Коуфилд (Уайз, Эмберсон, 8.47), 1:1 Исхаков (22.26), 1:2 Фараби (Стейсни, 52.55, м.), 1:3 Вальстрем (Хьюз, Стейсни, 57.22), 1:4 Уайз (58.43, п.в.), 1:5 Хьюз (59.53, п.в.)

Вратари: Митфахов (58.34-58.43, 5911-59.53) – Найт

Штраф: 2 – 6

7499 зрителей

Финляндия – Белоруссия – 5:2

Швеция – Словакия – 6:1

Канада – Чехия – 1:2

Утешительный раунд: Швейцария – Франция – 5:2

Завтра в полуфиналах встречаются: Финляндия – Швеция, США – Чехия

Утешительный раунд: Франция – Швейцария (11.30)