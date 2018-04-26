Почти две недели назад олимпийская сборная России обыграла норвежцев всухую – 2:0, но на «Кубок “Алроса”» приехала другая норвежская команда, собранная из хоккеистов до 25 лет. Первый период для россиян вышел мучительным и безголевым, зато на старте второго наша сборная отличилась дважды, благодаря голам Дениса Зернова и Виталия Кравцова.

Правда, норвежцы смогли отыграться, а победу олимпийской команде принесли Алексей Василевский и Артем Ильенко. Один из героев встречи – Виталий Кравцов – за день до этого уже был в «Юбилейном» на легендарном матче финала Кубка Петрова между «Динамо СПб» и «СКА-Невой».

Кравцов будет одним из героев межсезонья. Он может оказаться в любом клубе, и к нему сто процентов большой интерес. Потому что Виталию всего 18, в Кубке Гагарина за «Трактор» он набрал 11 очков в 10 матчах. Уже после вылета из плей-офф КХЛ он успел сыграть за «Белых Медведей» в Кубке Харламова – против «СКА-1946». Это связь с Петербургом первая, теперь вот три матча в «Юбилейном» за олимпийскую сборную России. Это при том, что самый настойчивый слух про него в том, что следующий сезон молодой форвард начнет в СКА. О том, когда он отправился соблюдать режим предыдущей ночью и о новом контракте он рассказал после первой игры в Петербурге, которая была для него домашней.

– С матча «Динамо» и «СКА-Невы» я ушел за шесть минут до конца второго овертайма, – уточнил Кравцов. – У меня друг играл, я его поддерживал. Видно было, что ребята очень устали. Они много сыграли в этом сезоне. Мало сил, много эмоций. Во втором овертайме играли уже на мастерстве, особо не напрягаясь.

– Жалко было уходить?

– Нет, нужно было готовиться к своей игре.

– Что написали Андрею Алтыбармакяну, другим ребятам?

– Что заканчивать надо было раньше! И гол не пропускать! А так ребята – молодцы, пиццу в перерыве покушали.

– Вы утром уже результат узнали?

– Я думал, что они забьют, как только я уйду. А оказалось, не сразу… Проснулся и очень удивился.

– Есть мысли по поводу продолжения клубной карьеры или только о сборной думаете?

– Сейчас о сборной, потом отпуск. И там будет видно – встречусь с агентом, узнаю его мысли по этому поводу. Я человек подневольный – куда мне скажут, туда и пойду.

– Пожелания выскажете?

– Их нет. Он тоже мало что решает. Решают два-три-четыре клуба. Не наше дело, нас все равно никто не спросит.