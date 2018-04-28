Есть на сайте НХЛ обозреватель Вес Кросби, который иногда пишет заметки о Кросби. Причем фамилию Кросби всегда выносит в заголовок.

Есть в «Советском спорте» обозреватель Алексей Андронов, который однажды привел в редакцию Сергея Андронова и сделал с ним большое интервью.

Я им всегда завидовал. Но вот пришел на церемонию закрытия сезона МХЛ. И увидел, что лучшим вратарем признали Никиту Лысенкова из СКА-1946. Со сцены его поздравил Эмиль Гарипов, обладатель Кубка Гагарина.

Я познакомился с Никитой – и теперь жду, когда он выйдет на уровень КХЛ, чтобы отрываться по полной программе!

- Когда я в твиттере пробиваю «Лысенков», то все время вижу твои подвиги за СКА-1946. И делаю ретвиты. Потому что думаю – фразы «Лысенков спасает всех» и «Лысенков - суперзвезда» будто обо мне! – сказал я Никите, когда мы встретились после церемонии.

- А я был очень удивлен, когда узнал, что вы – мой однофамилец, - сказал Никита мне. – Еще лет пять назад об этом узнал.

- Ты читаешь, что я пишу?

- Да. Бывает, читаю! – улыбнулся Лысенков Никита, а за ним улыбнулся и Павел Лысенков.

- Микко Коскинен уезжает в «Эдмонтон». Значит, тебя могут поднимать в основу СКА?

- Я столкнулся в СКА с очень сильной конкуренцией. Там у любого вратаря высокий уровень. Но такая конкуренция позволяет тебе быстрее расти. Я рад, что имею шанс становиться лучше среди лучших. Это вдвойне здорово, и есть, к чему стремиться. Будем догонять, перегонять!

- Есть ли вратарь, который по стилю тебе интереснее всего?

- Я бы отметил трех голкиперов из НХЛ – это Хенрик Лундквист, Сергей Бобровский и Марк-Андре Флери. За их игрой я слежу больше всего. Они ведь разные по стилю.

- Чему можно научиться у Лундквиста, который всегда на стиле, с модной прической, будто сошел с обложки глянцевого журнала?

- Вот это от Хенрика и беру, - смеется Никита.

- Есть такие вратари, которые считают, что у Лундквиста нет никакой техники. Он все подряд стили перемешал, - добавляет звезда хоккейных эфиров Даша Миронова, которая снимает видео нашего разговора.

- А я и не говорю, что у Лундквиста хорошая техника. Вот у Сергея Бобровского вообще уникальная техника. Даже по тому, как он следит глазами за шайбой.

- У кого самый сильный щелчок в МХЛ?

- Я считаю, что в лиге и в нашей команде это Владислав Семин. Он так бросает, что штанги может сломать. Сетки рвет!

- А в КХЛ?

- Я там еще не играл.

- Но может, на тренировках по твоим воротам бросал Патрик Херсли.

- А ребята на тренировках сильно не вкладываются. Не хотят нанести травму друг другу.

- У тебя есть глобальная мечта?

- Я иду к целям шаг за шагом. Но вообще мечтаю играть в НХЛ. Не загадываю о «Везина Трофи», конечно. Хочу себя однажды попробовать в этой лиге.