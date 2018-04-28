«Я слежу за Лундквистом, Бобровским, Флери». Лысенков взял интервью у Лысенкова
Сбылась мечта! Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков взял интервью у лучшего вратаря МХЛ Никиты Лысенкова из СКА-1946.
Есть на сайте НХЛ обозреватель Вес Кросби, который иногда пишет заметки о Кросби. Причем фамилию Кросби всегда выносит в заголовок.
Есть в «Советском спорте» обозреватель Алексей Андронов, который однажды привел в редакцию Сергея Андронова и сделал с ним большое интервью.
Есть на сайте НХЛ обозреватель по фамилии Кросби, который иногда пишет заметки о Кросби. Причём фамилию Кросби всегда выносит в заголовок. Есть в «Советском спорте» обозреватель Алексей Андронов, который однажды привёл в редакцию Сергея Андронова и сделал с ним большое интервью. Я им всегда завидовал. Но теперь познакомился с @nlysenkov - и жду, когда Никита Лысенков выйдет на уровень КХЛ, чтобы отрываться по полной программе! #lysenkovtv спасибо @dmironova_sport за видео #ска1946 #мхл #морозов #лысенков #хоккей #павелохоккее
Я им всегда завидовал. Но вот пришел на церемонию закрытия сезона МХЛ. И увидел, что лучшим вратарем признали Никиту Лысенкова из СКА-1946. Со сцены его поздравил Эмиль Гарипов, обладатель Кубка Гагарина.
Я познакомился с Никитой – и теперь жду, когда он выйдет на уровень КХЛ, чтобы отрываться по полной программе!
- Когда я в твиттере пробиваю «Лысенков», то все время вижу твои подвиги за СКА-1946. И делаю ретвиты. Потому что думаю – фразы «Лысенков спасает всех» и «Лысенков - суперзвезда» будто обо мне! – сказал я Никите, когда мы встретились после церемонии.
- А я был очень удивлен, когда узнал, что вы – мой однофамилец, - сказал Никита мне. – Еще лет пять назад об этом узнал.
- Ты читаешь, что я пишу?
- Да. Бывает, читаю! – улыбнулся Лысенков Никита, а за ним улыбнулся и Павел Лысенков.
- Микко Коскинен уезжает в «Эдмонтон». Значит, тебя могут поднимать в основу СКА?
- Я столкнулся в СКА с очень сильной конкуренцией. Там у любого вратаря высокий уровень. Но такая конкуренция позволяет тебе быстрее расти. Я рад, что имею шанс становиться лучше среди лучших. Это вдвойне здорово, и есть, к чему стремиться. Будем догонять, перегонять!
- Есть ли вратарь, который по стилю тебе интереснее всего?
- Я бы отметил трех голкиперов из НХЛ – это Хенрик Лундквист, Сергей Бобровский и Марк-Андре Флери. За их игрой я слежу больше всего. Они ведь разные по стилю.
- Чему можно научиться у Лундквиста, который всегда на стиле, с модной прической, будто сошел с обложки глянцевого журнала?
- Вот это от Хенрика и беру, - смеется Никита.
- Есть такие вратари, которые считают, что у Лундквиста нет никакой техники. Он все подряд стили перемешал, - добавляет звезда хоккейных эфиров Даша Миронова, которая снимает видео нашего разговора.
- А я и не говорю, что у Лундквиста хорошая техника. Вот у Сергея Бобровского вообще уникальная техника. Даже по тому, как он следит глазами за шайбой.
- У кого самый сильный щелчок в МХЛ?
- Я считаю, что в лиге и в нашей команде это Владислав Семин. Он так бросает, что штанги может сломать. Сетки рвет!
- А в КХЛ?
- Я там еще не играл.
- Но может, на тренировках по твоим воротам бросал Патрик Херсли.
- А ребята на тренировках сильно не вкладываются. Не хотят нанести травму друг другу.
- У тебя есть глобальная мечта?
- Я иду к целям шаг за шагом. Но вообще мечтаю играть в НХЛ. Не загадываю о «Везина Трофи», конечно. Хочу себя однажды попробовать в этой лиге.