Команда Олега Браташа завершала выступление в петербургском турнире матчем с командой Австрии. По составу она была серьезнее белорусов и норвежцев: австрийцы привезли хоккеистов, которые выступят на чемпионате мира в Дании. Еще и в одной группе с основной сборной России.

Соперники по финальному (во всех смыслах) матчу турнира в предыдущие игровые дни одержали по две победы, только австрийцы опережали хозяев турнира на одно очко. Хозяева разгромили оппонентов в первом периоде усилиями одного третьего звена, наполовину состоящего из игроков «Трактора». Между голами Виталия Кравцова и Игоря Исаева свою шайбу забросил Артем Гареев из «Автомобилиста». Прямо во время матча екатеринбургский клуб объявил, что контракт нападающего будет продлен на два года.

Только преимущество, заработанное за вторую половину первого периода, окончательно исчезло к концу основного времени. Во второй 20-минутке австрийцы наказали одним голом за излишнее число удалений, в начале третьего периода сразу отыграли вторую шайбу, а за четыре с половиной минуты до конца основного времени сравняли счет. Игра перешла в овертайм, где хозяева не реализовали несколько выходов «двое на одного», но в середине пятиминутки выпад связки из СКА Алтыбармакян – Мальцев привела к голу последнего. Ситуация удивительна тем, что эти хоккеисты пропустили предыдущие матчи на Кубке «АЛРОСА» из-за занятости в финале ВХЛ. После поражения в последнем матче серии игроки моментально были вызваны в расположение национальной команды.

– Я испытал положительные эмоции от матча за сборную, – говорил Мальцев в микст-зоне журналистам. – Новые знакомства, новые люди, все очень морально помогают тебе. Тем более в конце сезона. На отдых уходим с хорошим настроением.

– Каково было сходу сыграть с новыми партнерами?

– Один знакомый партнер – это уже хорошо. И Ли – молодой опытный игрок, выступавший уже в КХЛ. Не было сложностей найти взаимопонимание.

– После сложной серии обычно испытывают опустошение. Как сложно было проснуться после финала ВХЛ и понять, что надо ехать и играть в хоккей?

– Мне сразу после матча сказали, что мы сразу заселяемся в гостиницу. Было не самое лучшее состояние. Все поехали отдыхать, а мы уехали готовиться к игре.

– Не нервничали, когда зашли в «Юбилейный», где недавно играли шесть овертаймов?

– Нет. Домашняя площадка. Не было нервов, потому что был очень опустошен после плей-офф в ВХЛ. Все было спокойно.

– Тренер что-то говорил?

– Нет, просто представил нас команде. Мы его знали. Дальше работали.

– Можно сказать, вам тренироваться и не надо? Приехали и сделали важный гол.

– Игровая практика. Зачем тренироваться?

– Так разозлились после финала ВХЛ?

– Нет, играли на спокойствии – сил вообще не было. Так получилось.

– Сезон назовете для себя отличным?

– Да. Попал в сборную на молодежный чемпионат мира, выиграл первые взрослые медали. Не золотые, конечно, но все равно приятно. Еще и этот кубок взяли.

– На следующий сезон ставите более амбициозные цели в СКА?

– Рассчитываю в основе весь сезон отыграть. Может, даже постараюсь пробиться во взрослую сборную.

– Ожидаете больших изменений в главной команде?

– Да, там многие игроки – без контрактов на следующий сезон. Интересуются молодыми перспективными игроками. Думаю, будет очень много новых людей.

Хоккеист не торопился уходить в раздевалку. После интервью он некоторое время раздавал автографы болельщикам. Мальцев не отказал и детям, передвигавшихся на инвалидных колясках. Пришлось чуть подождать, пока армеец сходит в раздевалку, зато он сдержал слово и вернулся. И это очень круто.