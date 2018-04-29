Система Воробьева начала просматриваться лучше. Если шведы не дали сборной России создать что-то вразумительное, то чехи оказывали совершенно иной уровень сопротивления.

Чуть ниже скорости – и у команды Воробьева начали проходить комбинации, которые наигрываются на тренировках. Очевидно, что новый тренерский штаб сборной России планирует играть с минимумом остановок, практически без раскатов.

Быстрые атаки с места отбора, давление на игроков с шайбой в чужой зоне, вход с контролем шайбы, обыгрыши накоротке – эта команда хочет играть активнее и зрелищнее.

Большинства нет и это очень плохо. На заключительных этапах Евротура штаб Воробьева пробовал разные сочетания троек, поэтому уровень взаимодействия у игроков атаки пока не самый высокий. Чаще всего сборная России создавала моменты либо благодаря ошибкам соперников, либо за счет индивидуального мастерства форвардов.

В таком раскладе на помощь должно приходить большинство, которое ставится достаточно быстро. У «Магнитки» Воробьева всегда был хороший розыгрыш лишнего, поэтому быстро собрать спецбригады для него не должно было стать проблемой.

И что мы увидели? Тренерский штаб сборной в большинстве практически все время гонял звенья по кругу. В том числе армейскую связку во главе с Андроновым, несмотря на то, что ЦСКА просто провалился в этом компоненте в финале Кубка Гагарина.

Особенную важность большинства показала сегодня сборная Чехии. В позиционных атаках у команды Йозефа Яндача получалось мало, зато дважды удалось реализовать лишнего и зацепиться за результат в матче.

Наша команда вряд ли покажет максимальную сыгранность в первых матчах чемпионата мира, но выигрывать их надо. И это можно делать за счет хорошего большинства.

Игроки под серьезной нагрузкой. Это было видно на фоне тех же шведов, которые практически в каждом стыке были на полсекунды быстрее. При этом в составе команды Рикарда Гренборга 13 человек, прилетевших из-за океана. И они как-то смогли сохранить свежесть.

Воробьев не стал отказываться от традиций Олега Знарка и решил заложить мощный физический фундамент. Сделать это можно только за счет больших объемов скоростно-силовой работы, которые хоккеистам достаточно тяжело переварить в условиях плотного игрового графика Евротура. Те пять поражений подряд, о которых так много было сказано, во многом объясняются неидеальными кондициями игроков, но есть и другая причина.

Некоторые хоккеисты испытали проблемы в дебютных матчах. Можно бесконечно рассуждать о необходимости Евротура и качестве хоккея на этом турнире, но скорости здесь реально выше, чем в большинстве матчей КХЛ. Поэтому Алексею Бывальцеву, Кириллу Семенову, Илье Михееву и даже одному из лучших снайперов минувшего розыгрыша Кубка Гагарина Станиславу Галиеву было тяжело.

Ближе к концу шведского этапа Бывальцев адаптировался и стал быстрее расставаться с шайбой, но в четвертом звене от него и не требовалось вести игру. В первых же матчах было видно, насколько игрок «Амура» медленнее думает, чем Евгений Дадонов и Никита Гусев.

Галиев сборной еще пригодится в связке с Ткачевым, а вот омским парням будет тяжело пробиться в состав на чемпионат мира. Но то, что их проверили в первой сборной, само по себе здорово. Команда, составленная из игроков двух клубов, честно говоря, уже поднадоела. России нужны новые лица.

Максим Мамин и Никита Сошников нужны на ЧМ. Кто-то может с этим не согласиться, ведь они далеко не звезды НХЛ. Но, во-первых, эти ребята – не тупые силовики, выходящие на площадку биться-бороться, а еще и могут создавать. Да, в своих клубах Макс и Никита бегают в четвертых звеньях, но уровень мастерства позволяет рассчитывать на голы в их исполнении. Для ролевиков крайне важное качество.

Да и, в конце концов, за ними просто будет очень интересно понаблюдать. К Александру Овечкину, Евгению Кузнецову и Дмитрию Орлову на чемпионатах мира мы уже привыкли. А молодые-дерзкие пацаны, которым есть, что доказывать и за что биться – это что-то новое.

Артема Анисимова вызвали очень поздно. То, что его «Чикаго» не попадет в плей-офф, было понятно давно. Он с 7 апреля тренировался самостоятельно, а вызова дождался только в конце месяца. Чего ждал тренерский штаб? Что Бывальцев после одного успешного сезона в «Амуре» потянет в топ-6?

Анисимов даже в разобранном состоянии показал свой уровень. Самую содержательную игру в Швеции показывала тройка именно во главе с ним. Он умеет делать партнеров лучше и просто необходим в большинстве. Несмотря на то, что в «Чикаго» он свалился в третье звено, место в розыгрыше лишнего Артем застолбил и забросил 11 шайб.

Его нужно было вызывать раньше и наигрывать вместе с Павлом Бучневичем и Евгением Дадоновым. Тогда бы у сборной России уже сейчас был сформирован топ-6. Кажется, Воробьев не намерен отказываться от звена, которое выиграло Олимпиаду, Гусев-Дацюк-Капризов.

Кошечкин – основной вратарь. И это понятно. Воробьев хорошо знает его сильные и слабые стороны. Он доверяет ему. Тем более, в тяжелые моменты Вася подтащил на Олимпиаде.

Но в то же время, Кошечкин – не оптимальный вариант. Он никогда не ездил на чемпионаты мира в качестве основного вратаря, а его мимолетные появления на этом турнире не всегда были успешны. В этот раз на ЧМ приедет чуть больше хороших игроков, чем обычно, и по уровню он будет круче корейской Олимпиады. Как в этих условиях проявил себя Кошечкин? Шведы в боевом составе не испытали проблем, играя против него.

Кроме того, стиль сборной Воробьева подразумевает наличие вратаря, хорошо играющего клюшкой, ведь мы пытаемся играть без остановок. В такой ситуации нужен Сергей Бобровский, но его не будет.

Не совсем понятна роль Анвара Гатиятулина и Алексея Кудашова. Воробьеву нужны помощники, а ему дали еще двух главных. При этом у каждого из них своя концепция. Способны ли Гатиятулин и Кудашов сконцентрироваться на каком-то одном аспекте игры?

Помощник – это совсем другая специфика. Элитных помощников гораздо меньше, чем хороших главных. И вот тут было бы гораздо уместнее дать Воробьеву возможность пригласить в сборную Майка Пелино, с которым он долгое время работал в «Магнитке».

В конце концов, мы до сих пор не знаем, за что отвечают в его штабе Гатиятулин и Кудашов. Будет хорошо, если нам объяснят.