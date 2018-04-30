«Питтсбургу» поставили подножку судьи, Овечкин забил классный гол. А вот «Нэшвилл» с «Виннипегом» доигрались до второго овертайма.

1. «ПИТТСБУРГ» ПРИБИЛИ

Я не могу сказать, что «пингвинов» во втором матче серии с «Вашингтоном» (1:4) убили судьи. Не убили, а прибили.

Ну да, в третьем периоде Сидни Кросби лихо выкатился из-за рамки. Шайба попала к Патрику Хорнквисту, и он вогнал ее в сетку ворот Брэйдена Холтби. Стоп-кадр показал, что шайба на пару сантиметров все же полностью пересекла линию ворот.

Но нужно изучить, повторы с каких камер смотрели судьи. Оценить этот момент четко было архисложно. И у арбитров есть правило – если сомневаешься, то гол лучше не засчитывать. Вот они и не засчитали.

А еще за «Питтсбург» снова не играл Евгений Малкин, которого берегут после травмы. Возможно, он появится в третьем матче серии.

А еще «Вашингтон» повел со счетом 3:0. И первый гол уже на 86-й секунде матча роскошным броском забил Александр Овечкин. Кстати, подсчитано, что большинство своих голов вратарь «Пенс» Мэтт Мюррей пропускает над ловушкой. Это на заметку игрокам «Кэпиталз».

Конечно, если бы они упустили преимущество уже в три шайбы (в первом матче игра перевернулась с 2:0 на 2:3), это было бы совсем уж гомерически смешно. Но «Вашингтон» не упустил. Контрольный выстрел в пустые ворота сделал Никлас Бэкстрем. Ждем в этой будоражащей серии всех семи матчей.

2. «НЭШВИЛЛ» СРАВНЯЛ

Второй матч серии «Нэшвилл» - «Виннипег» (5:4 ОТ2) завершился только во втором овертайме. Решающую шайбу забросил швейцарец Кевин Фиала. Вратарь «Предаторз» Пекка Ринне сделал 46 сэйвов – можно сказать, что он исправился за неудачный прошлый матч.

Хотя обе команды наломали дров в обороне, наделали кучу ошибок. В отличие от первой встречи «Виннипег» играл гораздо активнее, превзошел «Предаторз» по броскам (50-41).

Эксперт Джереми Реник в эфире NBCжестко проезжался по «Нэшвиллу». С его точки зрения, обладатель «Президент Трофи» как лучшая команда регулярного чемпионата не имеет права делать столько ошибок и обрезов.

Как насчет четвертой шайбы? Ведь в концовке третьего периода «Предаторз» вели в счете 4:3, да еще «Виннипег» снял вратаря Коннора Хеллебака. Затяни время или попробуй попасть в пустую рамку. Но вместо этого хоккеисты «Нэшвилла» бросали шайбу в потолок, даже отколов кусок от громадного табло. Не могли выйти из зоны. И в итоге позволили Марку Шайфли сделать дубль и перевести игру в первый овертайм, за которым последовал второй.

IT'S ALL TIED UP LATE HERE IN NASHVILLE! MARK SCHEIFELE FINISHES THE ONE TIMER IN TIGHT TO TIE IT WITH LITTLE TIME REMAINING!#StandWithUs 4 - 4 #WPGWhiteout



(@NHLJets Lead Series 1-0) pic.twitter.com/l1t9aZpQKz — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 30 апреля 2018 г.

Но все для них кончилось хорошо. Если бы «Нэшвилл» поехал в Виннипег, отдав два домашних матча, это стало бы катастрофой. А так – счет 1-1, и значит, в этой серии все только начинается.

3. КОГО ЖДЕМ ИЗ НХЛ

Если изучить четвертьфиналы Кубка Стэнли, то можно понять вот что.

«Вегас» - «Сан-Хосе» - там просто нет россиян, кроме виртуального Вадима Шипачева. Не исключаю, что картонный трафарет русского Кросби перед каждым матчем ставят в раздевалке «Голден Найтс», потому что ничто так не настраивает на игру, как здоровый мужской смех. Но даже картонного Шипачева решили не брать в сборную России.

«Нэшвилл» - «Виннипег». Дмитрий Куликов из «Джетс» травмирован, Алексей Емелин из «Предаторз» играет мало. Возможно, его не позовут.

Малкин из «Питтсбурга» с травмой. В «Бостоне» только запасной вратарь Антон Худобин, и он сборную не усилит.

Остаются две команды. «Тампа», но я сомневаюсь, что в Данию поедут Никита Кучеров и Андрей Василевский. Возможно, стоит ждать молодого защитника Михаила Сергачева. Ну и безотказный «Вашингтон» делегирует Овечкина, Кузнецова, Орлова в Данию.

Так что если вы ожидаете конкретно чемпионат мира, то смотрите на два клуба. Остальные нас никак не усилят.

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Питтсбург – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

ОВЕЧКИН, Врана, Коннолли, Бэкстрем – Летанг

В: Овечкин (1+0; +1, 0, 4, 18.28)

Кузнецов (0+0; +1, 4, 0, 19.07)

Орлов (0+0; 0, 2, 3, 22.17)

Счет в серии: 1-1

Нэшвилл – Виннипег – 5:4 ОТ2 (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Джохансен, Суббан, Арвидссон, Джохансен, Фиала – Бафлин, Шайфли, Танев, Шайфли

В: Емелин (0+0; 0, 0, 0, 12.29)

Счет в серии: 1-1

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.