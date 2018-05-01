Президент ФХР Владислав Третьяк поделился своими ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018.

- Конечно, волнение за результат есть, - признал Владислав Третьяк, выйдя для интервью на лед арены в Новогорске. – Каждый игрок едет на турнир побеждать. Мы хороший урок получили в финале на Олимпиаде в Корее. А я могу вспомнить и 80-й год, когда мы американцам на Зимних играх уступили. К каждому сопернику надо относиться с уважением. Поэтому мы с первых же дней, с первых матчей будем нацеливать ребят только на победу. Каждая игра для нас будет важна. Мелочей на чемпионате мира нет. А оценивать соперника будем только после того, как его обыграем.

- Нет опасений, что после Олимпиады многим игрокам будет сложно настроиться на чемпионат мира?

- Это действительно очень сложно. Я в 72-м году стал олимпийским чемпионом, а потом проиграл на чемпионате мира в Чехии. В 76-м мы выиграли в Инсбруке, но затем уступили в польском Катовице. Но мы будем сейчас ломать эту систему. Потому что у нас в составе сейчас много молодых игроков, которые мечтают стать чемпионами мира. Надо всегда ломать систему. Конечно, с мотивацией не все так просто. Но мы все делаем, чтобы ребят настроить. Напоминаем, что чемпионат мира – важный экзамен для каждого спортсмена. Тем более, вы видите, какие серьезные команды будут сражаться против нас. На этот турнир уже прилетело много игроков из НХЛ. Сборные Канады, США, Финляндии, Швеции везут в Данию очень сильные составы. Поэтому нас ждет хороший хоккей!

- Не смущает, что в других сборных энхаэловцев будет гораздо больше, чем в нашей команде?

- Я уже упоминал, что у нас в 80-м была «Красная машина», которая громила все команды НХЛ. А на Олимпиаде уступила американским студентам. Более свежий пример – сборная Германии на ОИ-2018. Поэтому главная задача перед тренерским штабом – создать команду единомышленников, которые будут зубами шайбу ловить. Вот тогда будет успех! А можно набрать в состав звезд самой высокой пробы и ничего с ними не выиграть.

- Это мы проходили – на ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге.

- Вот именно. Одиннадцатое место там заняли со звездным составом.

- Задача перед тренерами – первое место?

- Она у нас всегда такая. Была и остается. Мы всегда хотим играть в финале и побеждать. Иначе зачем вообще на турнир ехать?

- Кошечкин сдюжит и Олимпиаду, и чемпионат мира?

- Я с ним только что разговаривал – Василий горит желанием! Он понимает, как много от него зависит. Сегодня вратарь в хоккее – шестьдесят процентов успеха. Если он удачно играет, то и форварды в нападении себя комфортно чувствуют. Поэтому мы надеемся на Кошечкина именно как на олимпийского чемпиона. Это очень высокое звание. И он должен его подтверждать.