- Как настроение после Олимпиады?

- Отличное. Готовимся к чемпионату мира. Силы на этот турнир остались, не волнуйтесь.

- А говорят, что усталость, долгий сезон.

- Я думаю, что есть время на то, чтобы восстановиться, нормально подготовиться.

- Как у вас поменялась жизнь после Пхенчхана?

- В чем?

- Как в чем? У вас появилось 20 фан-клубов в инстаграме!

- Да, я видел. Это очень приятно. Но там, в основном, маленькие болельщицы отрываются. Девчонки маленькие. Пишут, поздравляют. Выкладывают все подряд. Мне это интересно смотреть.

- Вы согласны, что на Олимпиаде сложилась уникальная тройка: Никита Гусев – Павел Дацюк – Кирилл Капризов?

- Конечно, это большая честь. Мне очень приятно. Я получал от этого огромное удовольствие. Но с кем меня ставят тренеры, с тем и ставят. Я всегда говорю, у нас и в клубе, и в сборной все игроки сильные. Каждый может сыграть с кем угодно.

- В чем сила этой команды, которая едет на чемпионат мира?

- Прибавлять нужно всегда и во всем. Ну а тренеры нам лучше скажут, что именно надо сделать.

- Вы были раньше в Дании?

- Нет. Какие ассоциации у меня с этой страной? Да ничего особенного. Да и что главное? В хоккей играть, а не по городу гулять.

- По настроению эта команда чем-то отличается от олимпийской?

- Даже не знаю. Конечно, есть различия. Свои плюсы и минусы. Но их поймем по ходу дела.

- Вы вышли на пик формы после болезни, когда этой весной две недели лежали пластом в кровати?

- Чувствую сейчас себя вполне нормально. И есть время, чтобы чувствовать себя еще лучше.

- Так это у вас была свинка?

- Просто заболел, - сказал Капризов и лукаво улыбнулся. Он не хотел выдавать все секреты.

- С вами в Данию едут родители?

- Да, если я сам поеду.

- Это волнительный момент, когда вы не знаете состав, и его объявляют?

- Теперь я стал спокойнее. А раньше волновался очень сильно. И год назад здорово переживал (тогда Капризов приехал в Кельн на чемпионат мира, но в заявку так и не попал).