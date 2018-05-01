Кирилл Капризов: Поедут ли со мной родители? Нужно самому еще в Данию попасть
Форвард сборной России Кирилл Капризов после тренировки в Новогорске пообщался с журналистами.
- Как настроение после Олимпиады?
- Отличное. Готовимся к чемпионату мира. Силы на этот турнир остались, не волнуйтесь.
- А говорят, что усталость, долгий сезон.
- Я думаю, что есть время на то, чтобы восстановиться, нормально подготовиться.
- Как у вас поменялась жизнь после Пхенчхана?
- В чем?
- Как в чем? У вас появилось 20 фан-клубов в инстаграме!
- Да, я видел. Это очень приятно. Но там, в основном, маленькие болельщицы отрываются. Девчонки маленькие. Пишут, поздравляют. Выкладывают все подряд. Мне это интересно смотреть.
- Вы согласны, что на Олимпиаде сложилась уникальная тройка: Никита Гусев – Павел Дацюк – Кирилл Капризов?
- Конечно, это большая честь. Мне очень приятно. Я получал от этого огромное удовольствие. Но с кем меня ставят тренеры, с тем и ставят. Я всегда говорю, у нас и в клубе, и в сборной все игроки сильные. Каждый может сыграть с кем угодно.
- В чем сила этой команды, которая едет на чемпионат мира?
- Прибавлять нужно всегда и во всем. Ну а тренеры нам лучше скажут, что именно надо сделать.
- Вы были раньше в Дании?
- Нет. Какие ассоциации у меня с этой страной? Да ничего особенного. Да и что главное? В хоккей играть, а не по городу гулять.
- По настроению эта команда чем-то отличается от олимпийской?
- Даже не знаю. Конечно, есть различия. Свои плюсы и минусы. Но их поймем по ходу дела.
- Вы вышли на пик формы после болезни, когда этой весной две недели лежали пластом в кровати?
- Чувствую сейчас себя вполне нормально. И есть время, чтобы чувствовать себя еще лучше.
- Так это у вас была свинка?
- Просто заболел, - сказал Капризов и лукаво улыбнулся. Он не хотел выдавать все секреты.
- С вами в Данию едут родители?
- Да, если я сам поеду.
- Это волнительный момент, когда вы не знаете состав, и его объявляют?
- Теперь я стал спокойнее. А раньше волновался очень сильно. И год назад здорово переживал (тогда Капризов приехал в Кельн на чемпионат мира, но в заявку так и не попал).