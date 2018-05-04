В этом году детская хоккейная школа ЦСКА подтвердила свой статус одной из лучших в стране.

Армейские воспитанники стали первыми в общешкольном зачете открытого первенства Москвы, одержали победы на первенстве России, в «Кубке Газпромнефти» и ряде других соревнований регионального и федерального уровня. А еще в составе ЦСКА несколько выпускников армейской школыдошли до финала Кубка Гагарина.

О системе обучения, сложностях, которые нужно преодолеть спортсменам и их родителям, а также о планах на будущее рассказал директор детской школы по хоккею ЦСКА Алексей Евгеньевич Деев.

«ОЦЕНКА СЕЗОНУ – 95 ИЗ 100 БАЛЛОВ»

– Какие важнейшие события для детской школы по хоккею ЦСКА вы отметите в этом сезоне?

– Наша школа стала победителем открытого первенства Москвы в общем зачете. Юниорская команда заняла первое место в открытом чемпионате Москвы и отправилась на первенство России – ребята заняли там второе место, но для них это большой прогресс. Ведь костяк команды составляли игроки 2001 года рождения. Они были моложе, чем большинство их соперников.

Кроме того, ребята участвовали в двух турнирах – помимо юниорского чемпионата, еще играли в открытом первенстве Москвы по своему году. Это стандартная практика для нашей спортшколы. Юниорка по ходу сезона еще укрепляется игроками, выступающими за «Красную Армию» в МХЛ.

Наши выпускники в этом году стали единственной командой в стране, которая три раза подряд побеждала на первенстве России по своему возрасту. Ребята – молодцы, хотя им было нелегко. Во время подготовки к турниру семь игроков и тренер находились в сборной России до 17 лет, а 11 парней выступали в финале первенства России среди команд ЮХЛ. Но команда нашла в себе силы и завоевала третий титул подряд.

2004 год рождения занял первое место на IIзимней Спартакиаде, котораяпроходит раз в четыре года. Воспитанники 2005 года заняли третье место в первенстве Москвы, но смогли победить на всероссийском турнире «Кубок Владислава Третьяка» и доказали – они все же лучшие в стране.

А на днях наши ребята 2007 года рождения одержали победу на «Кубке Газпром нефти», вернули трофей ЦСКА. Победа получилась боевой и волевой. За две минуты до конца финального матча мы уступали две шайбы. Но ребята сумели не только сравнять счет, но и вырвали победу.

В составе «Красной Армии» ряд наших выпускников одержал победу на Кубке мира среди молодежных команд. И в составе ЦСКА воспитанники школы завоевали серебряные медали чемпионата России.

– Какую оценку вы поставите школепо 100-балльной шкале?

– 95. Есть еще два титула, которые завоевать не удалось – 2002 и 2003 года рождения. Но общий результат, как и годом раньше, оцениваю как хороший.

«ЦСКА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРВЫМ»

– Как вы формируете тренерский состав школы?

– Есть три критерия –профессионализм кандидата, человеческие качества и его желание быть первым.

Других задач для тренеров не ставим. Мы всегда должны быть первыми, как бы тяжело ни было. В этом сезоне новые тренеры, которые взяли 2002 и 2003 год рождения, смогли улучшить результаты команд. Если раньше ребята по итогам сезона занимали четвертое-пятое места, то теперь стали вторыми. Прогресс виден, это очень радует.

Мы делаем все возможное для того, чтобы наши тренеры росли в профессиональном плане. Многие из них проходят обучение в Высшей школе тренеров, где перенимают опыт действующих тренеров клубов МХЛ, ВХЛ и КХЛ, общаются с мэтрами тренерского цеха.

Часто у нас проходят встречи с президентом ПХК ЦСКА Игорем Вячеславовичем Есмантовичем, который большое внимание уделяет детской школе и делает все возможное для того, чтобы она стала еще успешнее.

– Сколько детей занимается в школе?

– 411 человек на начало апреля. Сейчас число изменилось на пару человек. Один мальчик на стадии зачисления в школу, а трое переходят в другой клуб.

«ГЛАВНОЕ – ДИСЦИПЛИНА»

– Что нужно от ребенка, который хочет попасть в школу ЦСКА?

– Если говорить о первичном наборе пятилетних детей, то главное – дисциплина. Без этого юный игрок, каким бы талантом он ни обладал, у нас долго не продержится.

Важны и физические данные ребенка. Он должен быть не обязательно сильным и мощным, а просто развитым. Инужно игровое мышление, предрасположенность к хоккею. Это мы понимаем по ряду тестов при наборе.

Но даже после прохождения отбора нет гарантии, что ребенок у нас задержится. Ведь дети растут, развиваются по-разному. Все может поменяться даже за полгода.

– К чему должны быть готовы родители, которые привели ребенка в армейскую спортшколу?

– Только к одному – к конкуренции, которая будет идти ежедневно на протяжении всех 12 лет, пока ребенок будет обучаться в нашей школе.

Многие заблуждаются, ставя задачу – надо просто попасть в ЦСКА. Это ведь полдела. Нужно задержаться и выдержать конкуренцию. Особенно в старшем возрасте, когда подключается скаутская служба, и приезжают порой более талантливыеребята из других городов.

«МЫ ПОНИМАЕМ, УЧЕБА – ЭТО ВАЖНО»

– Как выглядит дневное расписание хоккеистов и их родителей?

– Оно зависит от школьного расписания. У младших возрастов (5-6 лет) тренировочный процесс проходит чаще всего по утрам. Время начала занятий может меняться от семи до 11 утра. Мы хотим, чтобы после тренировок дети шли в садик и готовились к школе.

Начиная с семилетнего возраста, группы сокращаются в два раза. Дети идут в школу, утром мы не можем им дать столько времени. Из двух групп формируется одна. На данном этапе отсеиваются порядка 35 человек. В этом возрасте тренировки начинаются где-то в 12-13 дня –после уроков.

– Занятия в хоккейной школе сильно влияют на результатыучебы в общеобразовательной школе?

– Бывает, что наши воспитанники из-за тренировок пропускают занятия в обычных школах. Но мы в постоянном контакте с директорами и учителями. Приглашаем их на наши мероприятия. Они вносят большой вклад в воспитание юных армейцев. И идут навстречу, ставят последними уроками для наших ребят физкультуру или труд.

На Спартакиаде мы общались с тренерами из других регионов. У них игры также проходят по выходным, но на выезд они отправляются в пятницу, а возвращаются в понедельник. В итоге дети пропускают очень много занятий в школах. У нас же самый дальний выезд – в Ярославль, куда можно добраться за четыре часа на машине. Поэтому ребята пропускают занятия по минимуму – в основном из-за турниров.

Но совмещать тренировки и учебу все равно сложно. Очень мало детей, ктов одно время и ведущий игрок команды, и учится на пятерки. Тогда на помощь приходят репетиторы. А мы делаем для старших возрастов свободный график в конце сезона. Понимаем, что им важно подготовиться к экзаменам.

«У КАЖДОГО СВОЙ ФРОНТ»

– Что важнее –успехи воспитанников в детском хоккее или то, чего они добиваются на взрослом уровне?

– Каждый должен отвечать за свой фронт работы. Я в ответе за детскую школу, контролирую развитие наших воспитанников до 17 лет. Дальше они идут в «Красную Армию», «Звезду» и ЦСКА. У каждой из этих команд свои руководители. Ониработают с хоккеистамив системе клуба, делают все для их прогресса.

Много работы в клубе ведется по воспитанию наших детей достойными гражданами и патриотами России. ЦСКА в лице президентаИгоря Есмантовича стремится возвращать воспитанников из-за океана. В этом году в клубприехали Михаил Григоренко, Алексей Марченко, Роман Любимов.

– Звезды ЦСКАучаствуют в жизни школы?

– Конечно. Они дают мастер-классы, приходят на тренировки ребят. Наши воспитанники могут пообщаться с ними, увидеть пример, на который нужно равняться. Поговорить с такими олимпийскими чемпионами, какГригоренко или Марченко – это дорогого стоит.

– А что ценнее – если команда выпускников одного года берет Кубок Харламова в МХЛ или Кубок Петрова в ВХЛ или если один выпускник завоевывает Кубок Гагарина, золото чемпионата мира или Олимпиады?

– Мы всегда стараемся воспитать командных игроков. Поэтому для нас будет лучше первый вариант. Но если кто-то из выпускников достигнет названных вами высот, то мы тоже будем рады. Тем более на Олимпиадев составе сборной золото завоевали несколько воспитанников армейского клуба.

«У НАС ЕСТЬ ВЕРТИКАЛЬ»

– Сейчас в ЦСКА выстроена клубная вертикаль – от детской школы до основной команды. Сколько времени потребовалось для ее создания?

– «Звезда» (ВХЛ) создана три года назад – и стала завершающим элементом в системе. Благодаря неоценимой поддержке ПАО «НК «Роснефть» у наших воспитанников появилась возможность пройти все ступенина пути к основной команде, необходимые для их роста. Другой вопрос – сколько времени нужно самим игрокам. Вот Кирилл Капризов в 20 лет – уже основной игрок ЦСКА и сборной России. А некоторые его сверстники до сих пор играют за «Красную Армию» (МХЛ).

– Тренер армейской команды, которая одержала победу на федеральном уровне, достоин того, чтобы возглавить сборную России этого возраста?

– В нынешнем сезоне в тренерском штабе юниорской сборной России до 18 лет работает Ринат Хасанов. В прошлом году он возглавлял ЦСКА 2000 года рождения. А в штаб сборной 2001 года рождения входит Александр Левицкий, чьи воспитанники становились чемпионами России три года подряд.

К сожалению, они не возглавляют сборные, а работают помощниками. Хотя думаю, если тренер добивается такого результата на всероссийском уровне, то однозначно достоин возглавить сборную.В детском спорте тренер, который сделал свою команду чемпионом страны, лучше всего знает игроков этого года рождения и может собрать очень хорошую команду, руководствуясь исключительно спортивным принципом.

В следующем сезоне будет формироваться сборная России 2004 года рождения. Мы будем рекомендовать на этот пост главного тренера Владимира Крамского. Он дважды приводил свою команду к званию чемпионов страны.

«НЕ МЕШАЙТЕ РЕБЕНКУ»

– В процессе воспитания юных армейцев вы берете что-то новое или работает по старым шаблонам?

– Вся модернизация идет в режиме онлайн, по ходу сезона. Мы ведем девять игровых возрастов. Общее количество групп, занимающихся у нас в школе – 14.

Система подготовки едина для всех ребят. Она строится на недельных микроциклах, ведь соревнования проводятся по выходным. Да, существуют внешние обстоятельства, которые вмешиваются в тренировочный процесс. Бывает родительский фактор или ребята в команде не могут найти общий язык. Когда такое происходит, мы корректируем эти моменты.

– А какой совет вы дадите родителям?

– Самое главное – не мешать. К сожалению, многие родители через детей пытаются реализовать свои амбиции. Они вкладывают в них много ресурсов и уже в раннем возрасте ждут отдачи. Поэтому просто не мешайте своему ребенку. Наоборот, всячески его подбадривайте, направляйте и давайте больше позитивных эмоций. Не надо кричать, заставлять и требовать.

– Поэтому вы запрещаете родителям присутствовать на тренировках?

– Да. Многие дети отвлекаются,начинают смотреть на родителей, слушать их. А на льду должен быть один авторитет – тренер. Единственная команда, в которой родители могут присутствовать на тренировках – 2006 год рождения. Но их с момента набора ведет один тренер. У него уже выстроены отношения с родителями. Дети полностью сосредоточены на процессе.

«СПАСИБО «РОСНЕФТИ ЗА ПОДДЕРЖКУ»

– Как у школы ЦСКА обстоят дела с материально-технической базой?

– Оно практически идеальное. Ребята обеспечены всем необходимым. Так,каждому воспитаннику выдаются шлемы, перчатки, шорты, клюшки, свитера и гамаши – то есть половина экипировки.

ЦСКА – одна из немногих школ, обучение в которой является абсолютно бесплатным. Все сборы и турниры оплачиваются клубом. Всего этого не было бы без поддержки спонсора– ПАО «НК «Роснефть». Мы благодарны за внимание к нашей школе. За то, что наши воспитанники ни в чем не нуждаются, могут сконцентрироваться на тренировках.

– Ребенок окончил армейскую школу – и какая у него перспектива?

– Подписание профессионального контракта с «Красной Армией», движение ввертикали клуба. Если в выпуске много хороших игроков, и не все могут продолжить выступление в системе ЦСКА, у них есть шанс попробовать свои силы в других клубах. В прошлом году контракты подписали 14 игроков чемпионского 2000 года рождения. В этом, думаю, их будет не меньше.

– Не все ребятастанут профессиональными хоккеистами. В чем видите плюсы спортивной подготовки?

– Мы закладываем в детей такие качества, как лидерство, работа в команде и на результат. Я могу заручиться, каждый из наших воспитанников станет полноценным гражданином, морально устойчивым, трудолюбивым и нацеленным на результат в любой сфере.

Мы растим патриотов как ЦСКА, так и страны. Наши дети принимают участие в мероприятиях, организуемых ФАУ МО РФ ЦСКА и Министерством обороны, для них проводят лекции в музеях. Мы пытаемся привить ребятам клубный патриотизм, чтобы приоритетом всегда было выступление за ЦСКА. Да, у нас в клубе есть все возможности для того, чтобы они могли реализовать свои амбиции.

Недавний пример – чемпионство «Красной Армии». Многие из игроков 1996 и 1997 годов рождения, которые три-четыре года назад вышли из детской школы, в прошлом году завоевали Кубок Харламова и Кубок мира, а в этом уже играли в плей-офф Кубка Гагарина.

– Сезон близок к завершению. Какие планы у школы?

– Основные соревнования уже завершены. Осталось несколько турниров, их основная цель– получение опыта. Но мы уже готовим составы на будущий год. В мае у нас начинаются просмотры игроков. После заключительного матча сезона сразу начинается новый сезон.