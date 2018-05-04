Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею в Дании. Обозреватель «Советского спорта» рассказывает, с чем к турниру подошла сборная России.

Нам говорили, что никакого конфликта у одного из руководителей делегации с Олегом Знарком не было. Но куда же тогда исчез главный тренер, который завоевал для страны золото Олимпиады? А где его помощник Харийс Витолиньш, которому 30 апреля исполнилось 50 лет? Его тепло поздравили на официальном сайте СКА и ФХР. Но в Дании вы не увидите Витолиньша, выигравшего для России финал чемпионата мира-2014.

Их больше нет. Официальная версия – устали после Пхенчхана. И я буду ее придерживаться до тех пор, пока Знарок и Витолиньш не дадут интервью. Не дадут – пусть так все и останется. Устали.

Никаких претензий к Илье Воробьеву сейчас нет и быть не может. Он принял сборную России в авральном режиме. В идеальном мире Олег Знарок доработал бы до конца контракта, который включал бы чемпионат мира. А потом бы ушел. Это нормально. Воробьев имел бы вагон времени на то, чтобы подготовиться к важному турниру.

Но где вы видели идеальное? Всегда случаются форс-мажоры. Одно зацепилось за другое, из прошлого вернулось слово «отказник», которого не было с 2006 года, когда ФХР возглавил Владислав Третьяк. Теперь из НХЛ мы получили только Евгения Дадонова и Максима Мамина (оба – «Флорида»), а также Павла Бучневича («Рейнджерс») и Никиту Сошникова («Сент-Луис»). После вылета из первого раунда Кубка Стэнли подъехал защитник Никита Зайцев. И только он, хотя можно было бы получить Артемия Панарина, Сергея Бобровского и других ребят, но у каждого нашлись свои причины.

Эту сборную России можно было бы сравнить с той, что играла на Олимпиаде. В ней снова нет ни одного игрока «Ак Барса», который теперь завоевал Кубок Гагарина. Из состава убрали Владимира Ткачева и Станислава Галиева с формулировкой «они устали и без эмоций». Если нет эмоций у чемпионов КХЛ, то откуда же они у игроков ЦСКА? Команда была изнурена свинкой. Героически сражалась в финале, но проиграла в пяти матчах. Тем не менее, в этой сборной сразу семь игроков из ЦСКА. И аж девять – из СКА. Но на олимпийский этот состав не похож потому, что не хватает хотя бы Ильи Ковальчука, самого ценного хоккеиста Олимпиады, а также ведущего защитника Вячеслава Войнова.

А почему у нас такие центрфорварды? Только Дацюк – креативный центр под первое звено. Остальные нацелены скорее на оборону. И раз так, то почему не взяли Вадима Шипачева? Не знаю, какие с ним отношения в коллективе. Но у парня светлая голова.

В кои-то веки никто не скажет, что сборная России – фаворит чемпионата мира. Все не так. Скорее это экспериментальный состав во главе с дядькой-наставником Павлом Дацюком. Ну что ж, команда симпатичная, тренер хамить на пресс-конференциях не будет. Поболеем за ребят.

Причем не факт, что эта команда не возьмет медали. Да, из пяти товарищеских матчей Воробьев проиграл все пять. Победу удалось одержать только в шестом — в воскресенье над чехами (4:2). Наконец-то наша команда забила больше, чем два гола. Хотя сама игра оставляет желать лучшего.

Но на турнире в Дании нам будет трудно провалиться. Вы просто оцените расписание. Турнир начинается 4 мая – Россия встретится с Францией, которой не сможет проиграть даже в страшном сне (хотя Зинэтуле Билядетдинову в 2013 году это удалось).

6 мая – Австрия, ей тоже нельзя проиграть. 7 мая – Белоруссия, и это наш клиент. После трех матчей у нас должно быть 9 очков, первое место в группе и море уверенности в себе.

Следующая тройка: 10 мая – Чехия, которую только что мы победили. 12 мая – Швейцария, крепкие ребята, но их можно брать. 14 мая – Словакия, то же самое.

Календарь выстроен так, что сборная России будет идти по нарастающей, сплачиваясь и находя свою игру. И к этому дню у нас может быть шесть побед из шести.

15 мая – матч со шведами. К тому дню Россия должна набрать кучу очков., обеспечить место в плей-офф. И, возможно, из-за океана приедут Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов. А это серьезное укрепление из «Вашингтона». Хотя «столичные» сейчас хороши, и здорово бьются с «Питтсбургом» в группе.

А потом будет четвертьфинал с США, Канадой или Финляндией. Даже если уступим, это провалом не назовут. Ну как же, шесть побед при всего двух поражениях. Или вообще одном. Идет становление команды. Выступили на троечку. У нас все впереди.

А если пройдем четвертьфинал и зацепим даже бронзовую медаль, это вообще назовут триумфом в сложившихся авральных обстоятельствах.

В любом случае смотри чемпионат мира. Это будет очень интересно. И болеем за наших. Как говорится, другой сборной России у нас нет.