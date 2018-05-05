«Тампа» и «Вегас» оказались в шаге от выхода в финал конференции, а форвард «Бостона» Брэд Маршан снова стал героем громкого скандала.

1. ЛИЗУН МАРШАН

Конечно, сейчас все обсуждают, что в очередной раз выпендрился бомбардир «Бостона» Брэд Маршан, который облизал силовика «Тампы» Райана Кэллахэна. Это не первый случай, когда Маршан делает это. В серии первого раунда против «Торонто» он целовал Лео Комарова. Понятно, это не в порыве страсти. Просто Маршан пытается вывести соперника из себя, чтобы тот его ударил и схватил удаление. Но почему не удаляют самого Брэда за неспортивное поведение? Потому что в правилах НХЛ такие случаи вообще не прописаны. Никто таких моментов не ждал. А зря. Теперь, видимо, нужно вносить поправки.

«Это то же самое, если бы тебе плюнули в лицо, если не хуже», - сказал Кэллахэн. И он прав. Другой игрок, Кларк Макартур заметил: «Любой хоккеист НХЛ оказался бы на электрическом стуле за те вещи, что вытворяет Маршан. К нему никакого уважения!»

«Все, что я могу сказать – в хоккее абсолютно нет места такому вот облизыванию. Я это просто не понимаю. Как вы отнесетесь к тому, что я подойду к вам и широким движением языка лизну ваше лицо?» - воскликнул главный тренер «Тампы» Купер. Даже не пытайся, Джон! Просто забудь об этой мысли.

Should Brad Marchand be penalized for licking his opponents?



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Сам Маршан объясняет это так: «Кэллахэн перед этим ударил меня четыре раза в лицо». В общем, пусть НХЛ разбирается с форвардом «Бостона». Все ждут какого-то решения. Маршана уже журили, ничего не изменилось. Можно выписать дисквалификацию. А можно легализовать лизание. Давайте попробуем. А вдруг этот новый тренд приживется? Но надо понимать, что после «лизать» будет «сосать», и начнется такое на льду, что это будет не остановить.

2. ПОБЕДА «ТАМПЫ»

Пока Маршан лизался, ушло в тень, что «Тампа» ведет уже 3-1 в серии. И это хорошо. Хватит уже Илье Сорокину сидеть в пресс-центре и смотреть там хоккей. Пора попадать в заявку сборной России, ну а Андрей Василевский (29 сэйвов) – пусть идет в финал Восточной конференции, прихватив с собой Михаила Сергачева и Никиту Кучерова, который забил в ворота «Бостона». Это был идеальный щелчок-бомба в большинстве, и за спиной Туукки Раска едва не разорвалась сетка. Куч вложил всю душу в этот бросок.

Nikita Kucherov with an absolute rocket to put the Lightning up 2-0. 🚀 pic.twitter.com/nBNpocXBnd — Sportsnet (@Sportsnet) 4 мая 2018 г.

А на 53-й минуте еще и Стивен Стэмкос забил свою бомбу, сравняв счет в матче. Оптимистичный знак для «Тампы», что там заиграло первое звено. Решил же все в овертайме защитник Дэн Джирарди, подставивший клюшку на пятачке под пас из-за ворот от Алекса Киллорна.

DAN GIRARDI WINS IT IN OVERTIME FOR TAMPA! WOW!#GoBolts 4 - 3 #NHLBruins



(TB Leads Series 3-1) pic.twitter.com/Uhz3i9AEQf — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 5 мая 2018 г.

Похоже, этот момент и похоронил «Бостон», который должен теперь одержать три победы подряд над «Тампой». Удастся ли это? Если да, это будет реальный подвиг для «Брюинз».

3. НЕВОЗМОЖНЫЙ «ВЕГАС»

В пятом матче серии «Вегас» обыграл «Сан-Хосе», причем вел 4:0 к 49-й минуте встречи. Правда, «акулы» бросились в погоню и забили три гола подряд, перевернув счет на 4:3. Но Джонатан Маршессо сделал контрольный выстрел в пустые ворота.

JONATHAN MARCHESSAULT KILLS THE DREAM OF THE COMEBACK WITH THE EMPTY NETTER!#VegasBorn 5 - 3 #SJSharks



(Vegas Leads Series 3-2) pic.twitter.com/nAvdNJkKqb — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 5 мая 2018 г.

Теперь «Голден Найтс» оказались в одном шаге от финала Западной конференции. Дубль сделал Алекс Так – самый первый игрок в истории «Вегаса», с кем подписали контракт. Вообще клуб из Лас-Вегаса не просто так вел в счете, а доминировал почти весь матч, перебросав «акул» (39-30) и задавив по силовым приемам (53-35), превзойдя по блокам (24-18).

«Голден Найтс» - это не просто очень скоростная команда, где может забить любое из четырех звеньев. Это еще и реальные трудяги, которые вспахивают лед. Благодаря этому у «Вегаса» есть стабильность. Такую силу очень трудно остановить. Но у «Сан-Хосе» еще есть шанс.

ТАБЛО ДНЯ

Бостон – Тампа-Бэй – 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)

Пастрняк, Бержерон, Бержерон – Пойнт, КУЧЕРОВ, Стэмкос, Джирарди

ТБ: Кучеров (1+0; 0, 0, 5, 17.50)

Сергачев (0+0; +1, 0, 1, 12.08)

в Василевский (32-29; 90,6%, 62.44)

Счет в серии: 1-3

Вегас – Сан-Хосе – 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

Нил, Так, Хаула, Так, Маршессо – Лабанк, Хертл, Бедкер

Счет в серии: 3-2

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.