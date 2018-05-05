Форвард сборной России Артем Анисимов поделился своими ожиданиями от матча с австрийцами на ЧМ-2018 и указал на недочеты нашей команды.

- Вас вызвали в сборную через пару недель после завершения регулярного чемпионата НХЛ. Как вы не улетели в отпуск? – неожиданно напомнили Анисимову журналисты.

- Я действительно на отдых собирался. Но ничего страшного – сдал билеты. Зато и отдохнуть успел и потренировался в сборной, как следует. В общем хорошо к турниру подготовился.

- То есть форму в паузе не потеряли?

- Нет, она спокойно в раздевалке висела, меня ждала, - пошутил Артем.

- У вас лучшие сезоны в карьере прошли в одном звене с Кейном и Панариным. Похож ли Бучневич на кого-то из них?

- Павел похож на… Бучневича! Он играет в свой собственный стиль. Сравнивать хоккеистов вообще тяжело. Каждый действует по-своему. Каждый силен чем-то своим, что у него хорошо получается.

- Хорошо, сравнивать стили Бучневича и Панарина тяжело. А подстраиваться под них сложно?

- Нет. Это хоккей. Мы разговариваем друг с другом, играем. Так взаимопонимание и приходит.

- Первые три матча у сборной России этакие разминочные. Это хорошо? Или уже хочется схлестнуться с более сильным соперником?

- Ну прямо уж и разминочные! Любая игра сейчас важна, кто угодно может сюрприз преподнести. Я серьезно настраиваюсь на Австрию.

- А хоть одного игрока из ее состава знаете?

- Томаша Ванека.

- Так его на этом турнире нет.

- Увы. Но он австриец.

- Тренеры сборной уже заявили, что в первом матче довольны далеко не всем. А что скажут игроки?

- Я тоже недоволен. Надо было строже в обороне сыграть. Были маленькие недочеты, их надо подкорректировать. Тогда все будет хорошо.

- Очень уж обтекаемый ответ. А что за недочеты? Объясните болельщикам!

- Я скажу так – в игре без шайбы.

- Вот втором периоде стартового матча наша команда действительно расслабилась?

- Нет. Просто французы после перерыва темп взвинтили. И одновременно в агрессивности прибавили. А мы оказались к этому не готовы. Потом ход встречи уже переламывать пришлось.

- Но поведя в счете 3:0 на первых минутах, доигрывать два периода действительно сложно?

- Нет, игра-то хорошая была. Интересная, на хороших скоростях. Мы от нее удовольствие получали.

- Смотрели хайлайты матча американцев с канадцами, который закончился со счетом 5:4 (по буллитам) в пользу сборной США?

- Да, нарезку самых ярких моментов видел. Правда, по ним не поймешь, как игра складывалась. Но уровень у этих команд хороший. Это видно сразу.