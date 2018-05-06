После столь же крупной победы над французами (7:0), Илья Воробьев заявил, что недоволен нашей командой. И, конечно, журналисты ему это припомнили.

– В первом матче у нас были проблемы со сменами, – признался Воробьев. – Мы как раз над этим перед встречей с австрийцами и поработали. Сегодня все уже было намного лучше.

– Не расслабят игроков столь сокрушительные победы?

– Как раз сейчас, сразу после сирены, говорил об этом с ребятами. О том, что дальше будет тяжелее и надо сплотиться.

– Неужели всерьез опасаетесь, что в матч с белорусами окажется более сложным?

– Каждая игра – другой фильм, другой отрезок. Все иначе происходит.

– Вы же смотрели матч белорусов со шведами. Какое осталось впечатление?

– Что у шведов очень мастеровитая команда. Они играют также, как недавно на Евротуре. Из любого полумомента могут сделать гол.

– Как вам удается заставлять игроков держать темп после трех шайб в первом периоде?

– Пока удается. Ребята молодцы, рук не опускают, играют с огоньком. Посмотрим, что дальше будет.

– Игоря Шестеркина выпустили в третьем периоде на лед, потому что Василий Кошечкин замерз в воротах?

– Нет, потому что Игорь завтра сыграет с белорусами, – не принял шуточный тон Воробьев. – Ему нужна практика.

– Какой рисунок вы сейчас прививаете сборной? И насколько он отличается от стиля Олега Знарка?

– Некоторые вещи меняются. Больше паса… Но это опять же в зависимости от соперника. Насколько он позволяет это делать. Когда наш противник начнет действовать в два раза быстрее, будет сложнее.

– Единственный минус в матче с австрийцами – в большинстве ничего опасного создать не удалось.

– Они играют в меньшинстве не так, как французы. Мы это разбирали, но… Ничего страшного. Значит, надо работать дальше.

– Вам не показалось, что австрийцы вообще на победу не надеялись? Даже основного вратаря не заявили на матч.

– Так он вчера 38 шайб отбил! Если бы не он – была бы совершенно другая картина. Любой здравомыслящий тренер дал бы ему отдохнуть.

– Не просили первую тройку играть проще?

– Нет. А почему я должен был это делать?

– Уж слишком сложные у них схемы, которые далеко не всегда завершаются голами.

– В таких матчах это можно себе позволить. Дальше посмотрим. А пока ребята получают удовольствие. И мне нравится, как они играют.

– В каком состоянии сейчас Гусев?

– Никита прилетел в Копенгаген. Тренируется пока по индивидуальной программе. Доктора смотрят – в каком он функциональном состоянии. С ним занимается тренер по фитнесу. В общем, готовим Гусева к чемпионату.

– Но с белорусами он точно уже не сыграет?

– Конечно, нет. Когда его заявим? Повторюсь, это будет зависеть от его физического состояния.

– Появление Гусева в команде вам головной боли не добавило? Ведь оба ударных звена в нашей команде сейчас выглядят прекрасно. Куда Никиту ставить?

– Головная боль у нас и так есть. Чего уж тут…

– Не пора заявлять остальных игроков?

– Мы пока думаем. У нас в штабе очень бурные обсуждения по этому вопросу.