После победы над Австрией (7:0) перед журналистами выступил лучший игрок матча в составе россиян – форвард Михаил Григоренко.

– В этих играх мы не особо думаем о соперниках, – говорит Михаил Григоренко, который сделал дубль в ворота Австрии. – Надо показывать свой хоккей, нарабатывать комбинации. Играть просто.

– Есть ли проблемы с настроем? Сейчас вы получше сыграли второй период.

– Это чемпионат мира. Здесь нет слабых команд. Всякое случается, поэтому мы выходим на эти матчи, выкладываемся на 100 процентов. И так получается, что побеждаем. Сыграли мы хорошо.

– Нет слабых? Что было самое опасное со стороны австрийцев?

– Они начали игру довольно-таки быстро, агрессивно. Создали пару острых моментов, но наш вратарь Василий Кошечкин сделал хорошие сэйвы. А дальше пошло-поехало.

– Не стоит ли сократить количество команд на чемпионате мира?

– Это вопрос не ко мне.

– Сократим до одной? – предложил кто-то. Григоренко засмеялся.

– Будет ли 7:0 в понедельник с белорусами?

– Не знаю. Но мы будем выходить, стараться, играть на победу. Не надо обращать внимание на обстоятельства.

– Силы-то остались после долгого сезона?

– Так турнир длинный, а мы тут только два матча провели. Сил хватит, не волнуйтесь.

– Но ведь играете уже на следующий день. Нужно специально восстанавливаться?

– У нас в плей-офф КХЛ было четыре матча за пять дней. Поэтому проблем не будет.

– По ходу матча Илья Воробьев просил поддержать темп?

– Конечно. Мы всю игру старались не обращать внимание на счет. А мы стараемся прогрессировать. Так, теперь во втором периоде нам лучше удавались пересменки.

– Быстро нашли общий язык с Анисимовым и Бучневичем?

– Стараемся. У всех ведь одна задача. Пытаемся забить, помочь друг другу, раскрыть наши хорошие качества. Тренеры требуют, чтобы в большинстве мы доводили бы шайбу до ворот, много бросали. А в тройке просто чтобы играли в комбинационный хоккей.

– Не пугает ли появление Никиты Гусева, который подъехал в команду?

– Как же Гусев может испугать? – удивился Григоренко.

– Своим внешним видом, – подсказал кто-то.

– Но ведь Никита – один из лучших игроков КХЛ. Поэтому сборная с ним будет выступать еще сильнее. А к кому поставят Гусева – решит тренерский штаб. Там знают, что делать.

– В этом сезоне в сборной вы поиграли в центре, и на обоих флангах. Вам доставляет неудобство смена позиций?

– В принципе нет. Я везде себя нормально чувствую. Тем более в сборной, где собраны сильнейшие игроки. Мне не составляет труда играть, где угодно. Да, я раньше выступал в центре. Но последние пару лет выходил в НХЛ с краю.