Илья Михеев: На Евротуре соперники были серьезнее, но я не скучаю!
Новобранец сборной России Илья Михеев открыл счет своим голам на чемпионате мира, после чего дал интервью «Советскому спорту».
В воскресном матче с австрийцами Михеев установил окончательный счет – 7:0, забросив свою первую шайбу за сборную на чемпионатах мира. И, разумеется, забрал ее на память.
– Конечно, шайба уже у меня. Домой ее отвезу, – улыбнулся Илья Михеев. – Да и гол хороший удалось забить. Выиграли вбрасывание. Ну а дальше – разница скоростей. Австриец спиной к воротам, я – лицом. Поэтому удалось его объехать.
– Какой матч вам понравился больше?
– Сложно сказать. Отдельными моментами – оба.
– Обычно новобранцев на чемпионатах мира спрашивают о волнении. А в Дании вам и поволноваться пока толком не пришлось.
– Да я и на Евротур в сборную в первый раз попал в нынешнем апреле. И скажу честно – там были посерьезнее команды, что уж тут скрывать. С французами и австрийцами играть намного легче.
– Не скучно с такими соперниками по три периода на лед выходить?
– Ну я уж точно не скучаю! У нас свои задачи, которые надо решать.
– Свой гол посвящаете своему будущему клубу – СКА, – задал явно провокационный вопрос один из моих коллег.
– Нет, настоящему – «Авангарду», – не моргнув ответил Михеев, имеющий действующий контракт с омским клубом еще на год.
– Что скажете про свое звено. Вроде собирали его из разных клубов и нацеливали на игру в обороне, а оно голы забивает.
– Нормальная получилась тройка. Все работают на команду и друг на друга. А как более эффективно действовать в меньшинстве – после каждого матча отдельно ошибки разбираем.
– Во втором матче больше довольны своей игрой?
– Во встрече с французами полностью второй период провалили. А сейчас такого не было. Отдельные смены, пожалуй, были неудачные. Но это не затягивалось.
– Что вас больше всего поразило на чемпионате мира?
– Организация на очень высоком уровне. Очень много прессы. Интересно все это. Но я не растерялся.
– Вот вы организацию хвалите. А лед-то ужасный! Видно, что в конце периодов пас нормально отдать невозможно. Шайба постоянно подпрыгивает.
– Надеюсь, что дальше будет лучше. Накатаем лед! Вообще, это не наши проблемы.