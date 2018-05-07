Голкипер ЦСКА и сборной России Илья Сорокин дал необычное интервью, в котором рассказал о своих интересах и увлечениях.

Илья Сорокин не сразу попал в заявку сборной России и первые матчи смотрел с трибуны. Но теперь, когда «Тампа» прошла «Бостон», голкипер ЦСКА просто обречен попасть в ростер – ведь Андрея Василевского из солнечного штата Флорида мы не дождемся. Тем более Илья Воробьев пообещал прямым текстом: да, Сорокина будем заявлять.

Дарья Миронова, звезда хоккейных эфиров «Матч ТВ» и «Спорт FM», по-женски поговорила с Сорокиным, раскрыв любимца многочисленных фан-групп в инстаграме с необычной стороны.

О ПРИЧЕСКЕ

– Ты по ходу сезона несколько раз менял прическу. После сезона вообще побрился, стали лысым. Зачем?

– У меня и борода неожиданно стала расти. Просто я решил сменить имидж. Надоедают жесткие кудряшки. И не надо смеяться, я с ними мучаюсь. Тяжело зимой, когда колпак на голове. Он сохнет минут 40, даже если феном пройтись. Выходишь на улицу – а там минус 20. Мокрые волосы, и простуда обеспечена.

Но не знаю, как это связано с тем, что я побрился в апреле.

– Почти налысо.

– Не почти. Оставил три миллиметра.

– Как будто психанул.

– Или только откинулся.

– Прическу меняют, когда влюбились.

– Я бы не стал налысо. Меня сразу бы разлюбили.

– Или впечатление, что хочешь стать старше.

– Не получается, да? А может, просто забыл купить пену для бритья?

О ФАНАТАХ

– Значит, ты теперь – олимпийский чемпион, вау!

– Сфоткаться со мной хочешь?

– Внимание среди девушек увеличилось?

– У меня и так его было много. Даже не знаю, на что клюют. Но с этим нет проблем.

– Знаешь, сколько у тебя фан-страниц в инстаграме?

– Не больше, чем у Шестеркина и Капризова.

– У тебя больше, чем у Игоря Шестеркина.

– Но не больше, чем у Кирилла Капризова. У меня только в друзьях штук десять его фанатских клубов. Fun_Kirill, love_Kirill, Kaprizovismylove.

О ПРЕЗИДЕНТЕ

– У меня есть фотка с президентом ИИХФ Рене Фазелем.

– Это ерунда.

– А у тебя – с Владимиром Путиным. Что он тебе говорил в тот момент?

– «Давай, долго не стой, очередь не задерживай».

– А если серьезно?

– Сказал спасибо, и все.

– Путин знал, как тебя зовут?

– «Эй, ты!»

– Серьезно!

– Откуда президент России меня знает? Представляешь, сколько человек был в зале? Но когда каждого игрока вызывали, то объявляли: выходит Вася Пупкин. Голос сверху в Кремле меня назвал, когда вручали награду. Я вышел. Владимир Владимирович сказал: «Поздравляю, Илья».

– У вас в Корее были проблемы с акклиматизацией?

– Нет. Я сплю как енот.

О ЮТУБ-ШОУ

– Какое твое любимое шоу в ютубе?

– Юрий будет ВДудь. Я его смотрю. Мне нравится. У него необычные вопросы. Провокационные, так скажем. Там на каждый выпуск есть своя возрастная аудитория. Понятно, что сорокалетние не будут смотреть Фейса. Это певец, который поет актуальные для молодежи песни. Я ни одной не слышал. Но то, что видел в программе – это мат-перемат. А с Константином Хабенским – почему бы и нет? Или с Владимиром Познером.

– Ты смотрел с Хабенским?

– Да. Хотя мне не 40 лет.

– Говорят, тебе понравился выпуск с Собчак.

– Но я его не порекомендую. Хотя не сексист.

– То есть если я решу стать главой профсоюза КХЛ, ты за меня проголосуешь?

– Не факт. Я откровенен перед тобой. Покажи сначала свою программу развития. Ну а по поводу Хабенского – мне было интересно, что это за человек. Его описывали как доброго, порядочного, интеллигентного. Я посмотрел выпуск – и понял, он точь-в-точь. Эталон мужчины по манере жизни и поведению.

– Я тогда посмотрю.

– А еще с Юрием Шевчуком. Ну и Гарик Мартиросян.

О КАРЬЕРЕ

– Мы привыкли, что Илья Сорокин – номер один. Но на Олимпиаде ты не был основным.

– Да.

– В плей-офф КХЛ были неоднозначные моменты.

– Да.

– И сейчас на чемпионате мира ты вне заявки.

– Ну да.

– Не буду спрашивать, что происходит…

– Тенденции меняются! Но я к этому абсолютно нормально отношусь. В этом нет ничего такого. А что я должен делать? Плакать, бегать, рвать на себе волосы? На тренировках я стараюсь доказывать. Но вся энергия остается там. Не буду же я в отеле всех материть?

– Ты не похож на матерщинника.

– Ты меня плохо знаешь.

О КНИГАХ

– Что ты сейчас читаешь и слушаешь?

– Я хотел почитать Гарри Поттера. Смотрел фильм ужасное количество раз.

– Ты похож на кого-то из Гарри Поттера. Там ведь кто-то был с бородой?

– Дамблдор.

– Это который во «Властелине колец» со скалы упал?

– На Дамблдора похож?

– Я не смотрю такую фигню!

– Ты Дамблдора знаешь?

– Нет. Я смотрю фильмы о серьезных мужиках.

– Да? Ты не знаешь Дамблдора? Все, это интервью закончено! Я пошел.

– Стой.

– Это профессор. Величайший волшебник. А читаю я сейчас историю Marvel – «Война бесконечности». 12-летние гики с ума сойдут, но это так. Ведь вышел фильм третьего числа. Я как поклонник вселенной Marvelне мог не прочитать и посмотреть все, что с этим связано.

Зашел в книжный. Не знал, что купить. Увидел книгу – и выбрал.

– Кстати, в Копенгагене сейчас проходит фестиваль комиксов. Там собираются такие же, как ты.

– Как я? Спасибо за комплимент.

– А музыка?

– Не Фейс. По настроению. Сейчас, в основном, рэп.

О СТЫДЕ

– В этом сезоне в быту или в игре был момент, за который тебе стыдно?

– В игре – момент со СКА.

– Видимо, когда вы пропустили два быстрых гола, и вас заменили.

– А в быту… Однажды я напоил друга просроченным молоком. Но я этого не знал, честно. И мне стало стыдно. Сам же пил, ничего не почувствовал. Потом посмотрел на срок годности – и мы весело начали проводить время.

– Партнер по ЦСКА?

– Знакомый. Но мы с ним больше не общаемся.

– Если тебе завтра скажут поехать на необитаемый остров, какие три вещи ты с собой возьмешь? Или трех человек.

– Возьму Беара Гриллса. Есть с ним программа по «Дискавери», когда он в лесу выживает. Жрет всяких тараканов. Объясняет, что можно кушать, а что нельзя. А то я какую-нибудь фигню съем – и подохну на второй день.

– Так.

– Второе – возьму какую-нибудь красивую девушку. Что мы там вдвоем с Беаром Гриллсом будем делать?

– Может, Игорь Шестеркин?

– Нет, Игоря не возьму. Мне нужна красивая молодая девушка.

– Какая именно?

– Это неважно. А третье – взял бы спички. Чтобы разводить костер. Все банально.

– А одежда?

– Зачем? Лес же есть. И необитаемый остров. Можно ходить голыми и загорать в хорошую погоду.

– А вдруг плохая?

– Ты меня куда решила отправить, чтобы я голым не ходил? В Махачкалу?