Нужно еще подумать-переварить, как относиться к этим 20:0 в первых трех матчах чемпионата мира.

С одной стороны – это Франция-Австрия-Белоруссия. Выводы делать слишком рано. Один большой человек, причастный к этой победе, обронил в микст-зоне: «Давайте не раздувать, ладно? Это уровень клубов ВХЛ».

С другой стороны… Бросается в глаза, что сборная России изменила модель игры. Больше не действует через вброс в зону, а входит через пас. Играет в тотальный хоккей – пять впереди, пять сзади. Можно сказать, что мы видим попытку возрождения советского хоккея. Интересно посмотреть, что изменится в матчах с более сильными соперниками.

«Тотальный хоккей? Можете называть это так, – говорит главный тренер сборной России Илья Воробьев, когда ему задают такой вопрос. – Думаете, мы не работаем над качеством игры?»

Сборная много забивает и не пропускает. Сборная перестала бездумно вкидывать шайбу в зону, заходит в нее через пас. Играет в комбинационный хоккей – короткие и средние передачи, как играли раньше. Идеал – это современная версия советского хоккея. Да, на постановку игры нужно время. Но уже сейчас виден хороший рисунок. Насколько он может быть эффективен, увидим уже в ближайшем матче с Чехией – 10 мая в 21:15 по московскому времени.

Раньше считалось, что у сборной два атакующих и два сдерживающих звена. Да, и сейчас между ними распределены роли. Но посмотрите – забивают абсолютно все звенья. И каждое из них старается создать что-то в атаке.

А еще интересно мнение одного из наших соперников – вратаря белорусов Виталия Труса. Любопытно, какой сборная России кажется со стороны.

«Нам забивали подворотные голы, мы теряли конкурентов на пятаке, как в детском саду. От этого случилось 0:3, игра сломалась, – говорит Трус. – Таких бросков, как у Дацюка, я никогда не отбивал, не видел. Но русские хорошо играли под воротами. Постоянно закрывали мне обзор. Большие ребята. 190 см, на коньках под два метра. У них были наигранные комбинации, когда Паша Дацюк выезжает, а другие стоят на пятаке и закрывают мне обзор. В этот момент он и бросает. Я сам момент не вижу, а Дацюк один раз попал в штангу, а в другой – забил».

– Может ли эта сборная России завоевать золото чемпионата мира? – спросил я прямо.

«Мне очень понравилась ваша команда, – сказал Трус. – Я смотрел матчи и с Францией, и с Австрией. Может, не такие сильные соперники. Но у россиян очень хорошее взаимодействие. Защитники отлично бросают. Мне Россия понравилась даже больше, чем Швеция, которая более академична и пассивна. А вот россияне не просто забивали голы, но и играли в красивый тотальный хоккей. Сражались до конца, лезли на ворота. Если Россия и дальше будет действовать так активно, то вполне возможно, дойдет до финала. Вы же – олимпийские чемпионы. Есть же запал, энергия, это ведь было совсем недавно».

Но повторим, все покажут следующие матчи – против Чехии, Швейцарии и Словакии. Давайте смотреть хоккей.