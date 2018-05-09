Эта традиция не нарушается никогда. Где бы не проходил чемпионат мира, как бы наша команда на нем не выступала, 9 мая россияне обязательно едут на мемориал, почтить память павших в Великой Отечественной войне.

В нынешнем году игроки и тренеры сборной, возложили алые гвоздики у подножия памятника советским воинам на кладбище «Биспебьерг» в Копенгагене.

Все игроки приехали туда в парадной форме, с георгиевскими ленточками на лацканах пиджаков. Такие же представители ФХР раздали и журналистам. И мы прикололи их значками к футболкам и рюкзакам. 9 мая нам всем есть чем гордиться и что вспоминать.

Честно говоря, я понятия не имел, как наши воевали во время второй мировой войны на территории Дании. Но вот слово взял посол РФ в Копенгагене Михаил Ванин, который поблагодарил сборную России за эту акцию, а также рассказал о том, как у датских берегов сражались советские моряки.

- В Дании вторая мировая война закончилась в пять часов вечера 9 мая, - рассказал Ванин. – Сохранилась точная информация об этих событиях. В том бою три наших торпедных катера вступили в неравный бой с 11 немецкими сторожевыми кораблями недалеко от берегов острова Борнхольм. Последние солдаты, погибшие на датской земли были моряки, сражавшиеся на этих катерах. Они захоронены в Дании.

…После торжественной речи к памятнику подошли ветераны с цветами. А вслед за ними потянулись и игроки нашей команды. Памятный венок от сборной несли Сергей Андронов и Евгений Дадонов. За ними шли все игроки, тренеры и администраторы нашей команды, включая Никиту Гусева, который впервые открыто появился на чемпионате мира в составе сборной. Выглядел Никита бледным и похудевшим. Видно, что болезнь далась ему нелегко. Но покидать команду он не собирается.

- Другим странам я таких праздников не желаю, слишком дорого нам эта победа досталась, - сказал капитан сборной России Павел Дацюк. – А всех наших ветеранов, да вообще всех людей причастных к войне, поздравляю с Днем Победы. Свою историю надо помнить. И гордиться ей.

- Очень много народу пришло в Дании на мемориал вместе со сборной России. Заметили?

- Мы на каждом чемпионате мира цветы 9 мая к памятнику возлагаем. Сегодня народу действительно много. Радостно, что люди стараются быть причастными к этому событию.

-У вас лично что на сердце в такие минуты?

- Каждый раз, когда вижу ветеранов с медалями, понимаю, что они сделали что-то невозможное. Что-то такое, ради чего стоит жить.

- Каждый раз 9 мая попадает на чемпионаты мира. И это всегда для нас что-то торжественное, - делится своими впечатлениями знаменитый тренер Владимир Юрзинов-старший. - Что-то такое, что помогает выигрывать. Я помню матч в Кельне, когда Дацюк забил решающий гол немцам в такой же день. Это же до слез пронимало! Тяжелейшая игра. Многие сейчас, увы, уже не понимают значения таких матчей. А мы ведь в сборной к ним всегда особенно готовились. Это было и праздником, и испытанием. А что касается меня лично… Я до сих пор не могу военные песни спокойно слушать. Молодым ребятам эти традиции обязательно надо знать.

При этих словах Владимир Владимирович неожиданно расплакался…