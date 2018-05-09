«Нас бросили под танки? Это не так!» Что думают о турнире новобранцы сборной
После тренировки Илья Сорокин и Никита Сошников, включенные в заявку сборной России, поделились впечатлениями от своего нового статуса.
Все три дозаявленныхв среду игрока – Гусев, Сошников и Сорокин – отработали тренировку до конца. Однако герой недавней Олимпиады после первого занятия на льду в Копенгагене от интервью отказался, заявив, что будет говорить после сыгранного на чемпионате мира матча. Зато у двух других новобранцев проблем с интервью не было.
СОШНИКОВ: ВЗДЫХАТЬ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ РАНО
- Решение по игрокам, которые попадут в заявку принималось в последний момент, а мне пока приходилось только тренироваться и ждать, - философски рассудил нападающий Никита Сошников.
- Не падали духом?
- Ну вот еще. Чего мне падать-то?
- Но сейчас вздохнули с облегчением?
- Давайте уже после чемпионата вздохнем. С облегчением. А пока рановато еще вздыхать.
- Тренеры вам уже пообещали, что против чехов дадут сыграть?
- Никто мне ничего не обещал. Это к тренерам вопросы. Я ничего не знаю.
- А сами чувствуете, в какое звено, скорее всего, попадете?
- Думаю, что если и попаду в заявку на матч, то буду выходить на лед 13-м нападающим. Пока так.
- У вас лично на турнир какой настрой?
- Максимально боевой. Я же тренировался и катался вместе с командой. Но с другой стороны не провел ни одного матча. А игровая практика – это немного другое.
- Три матча вы наблюдали за сборной России со стороны. Что скажете?
- Со статистикой отлично, она все показывает. Но, как я считаю, серьезных соперников у нас пока не было. Нашего уровня хоккея. Так что завтра будет интересный матч. Хорошая проверка.
- То, что вас заявили перед матчами с сильными соперниками не проблема?
- Можно сказать: нас сразу бросили под танки… Но это не так. Надо просто готовится к этим играм. Думаю, они будут куда более боевые, до первой ошибки. Одна шайба будет все решать.
- С форвардом Чехии Дмитрием Яшкиным, с которым вы вместе играете за «Сент-Луис» не общались перед матчем?
- Нет, я с ним последний раз в Чехии общался. В Копенгагене не встречались.
- В целом, что скажете о чехах?
- Что ни одной их игры еще не видел. Только хайлайты – как они провоцировали шведов.
- Готовы им ответить тем же оружием?
- Тут надо понимать, что турнир короткий. Если схлопочешь ненужное удаление, это будет удар по команде. Если провоцировать и большинство зарабатывать – это можно. А нервничать и отвечать грубостью не стоит. Лично я этого делать не собираюсь.
- «Сент-Луис» предлагает вам новый контракт?
- Общаемся, но пока ничего не могу сказать. После чемпионата мира будет ясно. Хочу ли остаться в НХЛ? Любой хоккеист там играть хочет. Но надо уметь принимать реальные жизненные обстоятельства. Поэтому решение о своем будущем контракте я буду принимать летом.
СОРОКИН: ГОТОВ ХОТЬ ЗАВТРА В КОСМОС
Для голкипера Ильи Сорокина ситуация была более прозрачной. Не взирая на заявку, вратарь понимал, что против чехов он точно не сыграет. Илья Воробьев заранее объявил, что место в воротах будет доверено Василию Кошечкину. Поэтому после тренировки Илья был абсолютно не напряжен.
- Конечно, я рад, что попал в заявку, - заявил Сорокин. – Физическое состояние хорошее, поддерживаю себя в форме, готов выйти на лед. А то, что завили меня так поздно – ничего страшного. Когда сыграю? Тут никто ничего не обещает. А я просто делаю то, что от меня зависит. Как будет, так и будет.
- Что думаете о чехах?
- Это будет для нас очень серьезное испытание. У них сильная команда. Кто еще понравился? Канадцы с американцами. Да вообще тут много интересных соперников.
- Вратарям против чехов играть сложно? С учетом того, что они против наших часто действуют вторым номером.
- Для меня лично – нет. Вы посмотрите на мои матчи в ЦСКА за последние три года. Против армейцев почти все постоянно вторым номером играют. Привычное дело.
- Видим, что вы ролики одели, чтобы до раздевалки доехать. Раньше на них кататься доводилось?
- По Дании – нет. А раньше конечно катался. Но не уверен, что в хоккей на роликах смог бы сыграть.
- Вчера был такой жаркий день. Многие датчане купались. А вы не ходили на пляж рядом с отелем?
- Купаться не рискнул, не было желания. А погода действительно хорошая. Прогулялся и получал удовольствие от солнечных ванн.
- Кирилл Капризов и Никита Нестеров отправились в зоопарк. А вы где были?
- В парке отдыха. Но с горки не катался. Я сюда не на каруселях кататься приехал.
- Там есть крутые аттракционы. У вас с вестибулярным аппаратом все в порядке?
- В космос готов хоть завтра!
- Еда дорогой не показалась?
- Так нас тут кормят. Я в магазине ни разу не был.
- Мы же вас видели с чипсами.
- Это Богдан Киселевич (защитник ЦСКА и сборной России – Прим. Ред.) купил. Проспорил мне.