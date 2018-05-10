Дарья Миронова, звезда хоккейных эфиров «Матч ТВ» и «Спорт FM», поговорила с Дэном Мильштейном – не только агентом, но также автором и издателем книг «Русская Пятерка» и «Правило №1 – не будь №2». Отрывки мы публиковали в «Советском спорте».

«ДРАФТ – ЭТО ДЛЯ БАБУШЕК»

– Из всех ваших клиентов кто №1 среди болельщиков? Павел Дацюк?

– А у меня нет клиентов. Только друзья. Работаю только с теми, с кем мне приятно. Мы общаемся каждый день. Паша – один из самых близких моих друзей. Мы вместе уже много лет. Хотя Дацюк сейчас живет в России, а я – в Америке. Но мы созваниваемся много раз в день.

– Скоро будет драфт НХЛ. Скажите, что лучше для молодого игрока – быть выбранным или нет?

– Все хоккеисты мечтают, чтобы их задрафтовали в первом раунде. Желательно под первым номером. Но посмотрите на наших клиентов. Никита Зайцев, Артемий Панарин не были выбраны на драфте. Павлу Дацюку сказали «нет» 657 раз. То есть его не взяли на драфте в 1996 и в 1997 годах, а в 1998-м он был выбран под номером 171.

Драфт – это праздник… для бабушки. Ей будет, о чем поговорить, сидя на лавочке с семечками. А вот у ребят только после драфта начинается настоящая карьера. И когда ты уже стал состоявшимся хоккеистом, то можешь выбирать команду и тренера под себя.

– Стоит ли игрокам ехать в НХЛ?

– Если у тебя есть шанс попробовать, то почему бы нет? Иногда ребята, у которых не все получалось в КХЛ, становились звездами в Северной Америке. И наоборот.

Если у тебя есть мечта, и ты ей верен, если ты растешь как хоккеист – то почему нет? Езжай, попробуй. Вернуться назад всегда сможешь. А приглашение в НХЛ обычно бывает раз в жизни.

«А МАШИНА ВХОДИТ В БЮДЖЕТ?»

– Правильно ли, когда хоккеисты требуют, чтобы их агент был нянькой – не только найти квартиру, но и даже заказать пиццу в Нью-Йорке?

– Именно по такому принципу мы работаем. У нас в штабе есть люди, которые занимаются разными вещами. Так, через 15 минут после матча мы нарезаем смены, которые провел наш игрок. Он может ехать в автобусе и сразу посмотреть свой хоккей со стороны.

Или вот пример. О том, что у Никиты Зайцева будет второй ребенок, я узнал за три недели до самого Никиты.

– Это как?

– Марго хотела сделать сюрприз. Приближался День Святого Валентина. Я помог с докторами, медициной – что нужно при беременности. И вот на праздник Никите подарили альбом с фотографиями их любви и семьи. А на последней странице были результаты УЗИ.

Недавно я узнал, что другой клиент станет папой. Его жена выслала и ему, и мне одновременно сообщение с фото положительного теста.

– Уровень доверия невероятный.

– Они все – мои друзья, я за них стою горой. Но кроме хоккейных дел мы смотрим и финансы. По статистике 80 процентов американских футболистов становятся банкротами в течение двух лет после карьеры.

– Они все прогуляли?

– Столько денег? Это невозможно.

– А куда тогда?

– Возникают рядом «друзья», предлагают бизнес. Спортсмены просто не знают, что делать. Доверяют окружающим. Они же с пяти лет становятся на коньки, бегают с мячом. И когда становятся профи, у них нет времени думать об остальном. Поэтому они часто становятся жертвами мошенников. Моим клиентам каждый день звонят с идеей фикс – вложи миллионы под 30 процентов. Заработаем и приумножим!

– Что же делать?

– Наша задача – чтобы клиент не заработал, а не потерял. Деньги ему уже гарантированы по контракту. Лишь бы не отобрали. И мне нравится, когда ребята звонят: «Слушай, Дэн, я хочу купить машину. Это входит в мой бюджет?»

«КУЧЕРОВ СМОТРИТ ВСЕ МАТЧИ»

– Скажите прямо – наши российские парни котируются в НХЛ? Да или нет?

– Да, очень. И есть новые ребята. Хороший пример. В августе я сижу в офисе. Мне звонит Никита Кучеров. Он у нас самый лучший скаут. Смотрит все матчи. Знает, кто и где. И вот взахлеб рассказывает: «Я только что смотрел предсезонку ЦСКА. Там есть такой Кузьменко. Срочно бери его».

– Андрей Кузьменко просто обалденный!

– И вот Кучеров настаивает: «Срочно звони Стиву Айзерману. Давай его подписывать! Он у нас в нас команде точно заиграет». Тут же Никита высылает мне ссылки. Смотрю видео – парень в порядке. Набираю Андрею, представляюсь: «Я такой-то, мой скаут – Никита Кучеров».

Мы подружились, я был на нескольких матчах ЦСКА, где у меня много клиентов. Начали работу, и теперь у Кузьменко есть 24 предложения от клубов НХЛ. Но не волнуйтесь, московские болельщики – у Андрея еще контракт с ЦСКА на два года.

А вообще в России очень много хороших молодых хоккеистов. При правильном развитии они станут настоящими звездами НХЛ.